Всё об Армидейле

Полезная информация об Армидейле

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Местное время в Армидейле
03:2741
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаАрмидейл
По-английскиArmidale
Население города23 741 чел.
АэропортАрмидейл ARM
Часовой поясAustralia/Sydney
Средняя высота1 053 м. от уровня моря

Где находится Армидейл на карте

Армидейл фото города
Армидейл

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