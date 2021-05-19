Полезная информация об Армидейле
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Местное время в Армидейле
03:2741
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Армидейл
|По-английски
|Armidale
|Население города
|23 741 чел.
|Аэропорт
|Армидейл ARM
|Часовой пояс
|Australia/Sydney
|Средняя высота
|1 053 м. от уровня моря
Где находится Армидейл на карте
Армидейл