Всё об Австралии

Полезная информация об Австралии

Что нужно знать об Австралии: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 27 экскурсий
Флаг Австралии
Флаг Австралии
НазваниеАвстралия
По-английскиAustralia
СтолицаКанберра
ГородаСписок городов
ВалютаАвстралийский доллар
Площадь7 686 850 км²
Население24 238 610 чел.
Телефонный код+61
Код ISOAU
Основной домен.AU

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Австралия

Популярные экскурсии в Австралии

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Групповая обзорная экскурсия по Мельбруну
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Онлайн-экскурсия «Современный Сидней и жизнь австралийцев»
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