Полезная информация об Австралии
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Флаг Австралии
|Название
|Австралия
|По-английски
|Australia
|Столица
|Канберра
|Города
|Список городов
|Валюта
|Австралийский доллар
|Площадь
|7 686 850 км²
|Население
|24 238 610 чел.
|Телефонный код
|+61
|Код ISO
|AU
|Основной домен
|.AU
Где находится Австралия на карте
Австралия
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