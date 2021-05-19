Полезная информация о Бандаберге
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Местное время в Бандаберге
05:1612
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Бандаберг
|По-английски
|Bundaberg
|Население города
|70 826 чел.
|Аэропорт
|Бандаберг BDB
|Часовой пояс
|Australia/Brisbane
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря
Где находится Бандаберг на карте
Бандаберг