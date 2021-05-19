Всё о Бандаберге

Полезная информация о Бандаберге

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Местное время в Бандаберге
05:1612
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаБандаберг
По-английскиBundaberg
Население города70 826 чел.
АэропортБандаберг BDB
Часовой поясAustralia/Brisbane
Средняя высота17 м. от уровня моря

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