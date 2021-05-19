Полезная информация о Бэрнсдейле
Что нужно знать о Бэрнсдейле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бэрнсдейле
03:2747
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Бэрнсдейл
|По-английски
|Bairnsdale
|Население города
|15 411 чел.
|Аэропорт
|Bairnsdale BSJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Australia/Melbourne
|Средняя высота
|26 м. от уровня моря