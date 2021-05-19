Всё о Бэрнсдейле

Полезная информация о Бэрнсдейле

Что нужно знать о Бэрнсдейле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бэрнсдейле
03:2747
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаБэрнсдейл
По-английскиBairnsdale
Население города15 411 чел.
АэропортBairnsdale BSJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAustralia/Melbourne
Средняя высота26 м. от уровня моря

Где находится Бэрнсдейл на карте