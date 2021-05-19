Полезная информация о Брокен-Хилле
Что нужно знать о Брокен-Хилле: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Брокен Хилл, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Брокен-Хилле
02:5753
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Брокен-Хилл
|По-английски
|Broken Hill
|Население города
|18 027 чел.
|Аэропорт
|Брокен Хилл BHQ
|Часовой пояс
|Australia/Broken_Hill
|Средняя высота
|317 м. от уровня моря
Где находится Брокен-Хилл на карте
Брокен-Хилл