Всё о Брокен-Хилле

Полезная информация о Брокен-Хилле

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Местное время в Брокен-Хилле
02:5753
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаБрокен-Хилл
По-английскиBroken Hill
Население города18 027 чел.
АэропортБрокен Хилл BHQ
Часовой поясAustralia/Broken_Hill
Средняя высота317 м. от уровня моря

Где находится Брокен-Хилл на карте

Брокен-Хилл фото города
Брокен-Хилл

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