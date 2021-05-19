Полезная информация о Даббо
Что нужно знать о Даббо: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Даббо, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Даббо
03:2759
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Даббо
|По-английски
|Dubbo
|Население города
|39 863 чел.
|Аэропорт
|Даббо DBO
|Часовой пояс
|Australia/Sydney
|Средняя высота
|264 м. от уровня моря
Где находится Даббо на карте
Даббо