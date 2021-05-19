Полезная информация о Дарвине
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Местное время в Дарвине
05:4450
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Дарвин
|По-английски
|Darwin
|Столица региона
|Дарвин является столицей региона
|Население города
|129 062 чел.
|Аэропорт
|Дарвин DRW
|Часовой пояс
|Australia/Darwin
|Средняя высота
|31 м. от уровня моря
Где находится Дарвин на карте
Дарвин
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