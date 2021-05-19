Полезная информация о Дарвине

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Местное время в Дарвине
05:4450
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаДарвин
По-английскиDarwin
Столица регионаДарвин является столицей региона
Население города129 062 чел.
АэропортДарвин DRW
Часовой поясAustralia/Darwin
Средняя высота31 м. от уровня моря

Где находится Дарвин на карте

Дарвин фото города
Дарвин

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