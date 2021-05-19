Полезная информация о Джилонге
Что нужно знать о Джилонге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Джилонге
06:1456
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Джилонг
|По-английски
|Geelong
|Население города
|226 034 чел.
|Аэропорт
|Гелонг GEX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Australia/Melbourne
|Средняя высота
|-9999 м. от уровня моря