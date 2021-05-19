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Полезная информация о Гриффите

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Местное время в Гриффите
03:2805
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаГриффит
По-английскиGriffith
Население города18 154 чел.
АэропортГриффит GFF
Часовой поясAustralia/Sydney
Средняя высота128 м. от уровня моря

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