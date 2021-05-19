Полезная информация о Харви-Бее
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Местное время в Харви-Бее
06:1508
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Харви-Бей
|По-английски
|Hervey Bay
|Население города
|52 230 чел.
|Аэропорт
|Харви-Бей HVB
|Часовой пояс
|Australia/Brisbane
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Где находится Харви-Бей на карте
Харви-Бей