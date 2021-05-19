Полезная информация о Хобарте
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Местное время в Хобарте
03:2810
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Хобарт
|По-английски
|Hobart
|Столица региона
|Хобарт является столицей региона
|Население города
|216 656 чел.
|Аэропорт
|Хобарт HBA
|Часовой пояс
|Australia/Hobart
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря
Где находится Хобарт на карте
Хобарт