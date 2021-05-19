Полезная информация о Хобарте

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Местное время в Хобарте
03:2810
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаХобарт
По-английскиHobart
Столица регионаХобарт является столицей региона
Население города216 656 чел.
АэропортХобарт HBA
Часовой поясAustralia/Hobart
Средняя высота1 м. от уровня моря

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