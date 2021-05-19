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Полезная информация о Кофс-Харборе

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Местное время в Кофс-Харборе
03:2822
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаКофс-Харбор
По-английскиCoffs Harbour
Население города26 672 чел.
АэропортКофс-Харбор CFS
Часовой поясAustralia/Sydney
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Кофс-Харбор на карте

Кофс-Харбор фото города
Кофс-Харбор

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