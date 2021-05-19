Полезная информация о Кофс-Харборе
Что нужно знать о Кофс-Харборе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Кофс-Харбор, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кофс-Харборе
03:2822
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Кофс-Харбор
|По-английски
|Coffs Harbour
|Население города
|26 672 чел.
|Аэропорт
|Кофс-Харбор CFS
|Часовой пояс
|Australia/Sydney
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Кофс-Харбор на карте
Кофс-Харбор