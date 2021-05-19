Полезная информация о Маунт-Гамбиере
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Местное время в Маунт-Гамбиере
05:4513
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Маунт-Гамбиер
|По-английски
|Mount Gambier
|Население города
|25 030 чел.
|Аэропорт
|Маунт-Гамбиер MGB
|Часовой пояс
|Australia/Adelaide
|Средняя высота
|41 м. от уровня моря
Где находится Маунт-Гамбиер на карте
Маунт-Гамбиер