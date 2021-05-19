Всё о Маунт-Гамбиере

Полезная информация о Маунт-Гамбиере

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Местное время в Маунт-Гамбиере
05:4513
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаМаунт-Гамбиер
По-английскиMount Gambier
Население города25 030 чел.
АэропортМаунт-Гамбиер MGB
Часовой поясAustralia/Adelaide
Средняя высота41 м. от уровня моря

Где находится Маунт-Гамбиер на карте

Маунт-Гамбиер фото города
Маунт-Гамбиер

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