Еще несколько необычных экскурсий в Мельбурне

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Дайвинг и Русскоязычный дайв-гид в Австралии

Гид S.
Гид S. – Гид из Мельбурна
Дайвинг и Русскоязычный дайв-гид в Австралии
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $134 за человека

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Дайвинг и Русскоязычный дайв-гид в Австралии
Дайвинг и Русскоязычный дайв-гид в Австралии
Я — русскоязычный дайв-гид в Австралии и бывший инструктор PADI по дайвингу. Я предлагаю Вам варианты дайвинга в Австралии: дайв круизы и дайв сафари, поездки на Большой Барьерный риф и на Больших Белых Акул, дайвинг на островах в Австралии и дайвинг в Сиднее с русскоязычным дайв-гидом или без оного.
У меня есть несколько интересных прелдожений по дайвингу в Австралии на ББР (особенно к нересту кораллов). Если вам нужен дайвинг в Австралии, обращайтесь ко мне.
Дайвинг в Австралии со мной будут дешевле, чем через туркомпанию или турагента, т. к. я предлагаю Вам дайвинг напрямую без наценок и накруток туркомпаний! Я рад буду ответить на Ваши вопросы и помочь подготовить программу поездки по Австралии бесплатно. Закажите несколько дайвинг и экскурсии 🧭 в Австралии у меня, и я дам Вам скидку 5–10% на все экскурсии!
Начало и место завершения
🚩 Melbourne
Дайвинг и Русскоязычный дайв-гид в Австралии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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