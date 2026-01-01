Можно ли с детьми?

Да, можно! Программа комфортная и подходит для семей: удобные переезды, время для отдыха и насыщенные, но несложные экскурсии. Детям особенно нравятся встречи с кенгуру и коалами, океанариум, ботанические сады и путешествие к Большому Барьерному рифу. Единственный нюанс — длительный перелёт, но после прибытия предусмотрено время на адаптацию. Рекомендованный возраст от 10 лет.

Документы для визы ребёнка: загранпаспорт, фото, свидетельство о рождении и, при поездке с одним взрослым, нотариальное согласие второго родителя. Виза полностью электронная, подаётся онлайн.

Как будет организовано питание?

Питание мы организовываем самостоятельно, оно не входит в стоимость тура. Кто-то любит плотный завтрак, кто-то овсяную кашу, кто-то вообще не завтракает. Кто-то перекусывает каждые три часа, кому-то плотно поесть два раза в день - самое то! У каждого - свои привычки и предпочтения. Поэтому мы в нашем путешествии предоставляем свободу выбора. Недалеко от отелей есть супермаркеты, где можно купить все необходимые продукты. Там продаются привычные нам молоко, мюсли, йогурты, ветчина, хлеб, огромное разнообразие фруктов и овощей, в том числе и экзотических. Также в магазинах огромный выбор уже готовой еды - готовые салаты, лазаньи, суши и роллы. В каждом отеле есть кафе, где можно позавтракать, выбрав себе еду по вкусу. В Мельбурне - огромное количество кафе и ресторанов различных национальных кухонь. Это - настоящий кулинарный рай! Поэтому можно будет заходить туда на ланч или обед. В Кернсе и Сиднее- тоже много кафе и ресторанов на всех улицах.

Будет ли связь и интернет?

Во всех отелях, в которых мы будем проживать, есть бесплатный Wi-Fi. Также он есть и в аэропорту Мельбурна во всех терминалах. Но так как нам крайне желательно иметь постоянную связь друг с другом, то возможны разные варианты: 1. Подключение услуги роуминга к уже действующей Вашей сим- карте. 2. Покупка австралийской сим-карты на месте, в аэропорту Мельбурна. 3. Приобретение специальной сим карты для интернета в путешествиях, которая действует во многих странах. Её можно приобрести заранее, в России или любой стране. Хорошо зарекомендовал себя вот такой вариант: ссылка Эта сим карта работает в 190 странах, она без абонентской платы.

Какая будет погода?

Наше путешествие начинается в октябре, и в Мельбурне это - весна! Трава ещё зелёная (позже она будет выжжена солнцем), цветут эвкалипты, кустарники - очень красиво! Мельбурн известен тем, что за один день здесь можно увидеть все четыре времени года. Утром может быть +10С, днём - +20С, а вечером - +32С. В середине дня могут набежать тучки и пролиться краткий дождь. В Мельбурне в октябре почти всегда на улицах чувствуется приятный ветер, поэтому жара не кажется обременительной. Когда прилетаем в Кернс, мы попадаем в тропики. Октябрём завершается тропический сухой сезон. А значит, нас ждёт комфортная теплая погода (+28С днём, +21С ночью), вероятность дождя почти нулевая. Температура воды в море 25С градусов. В Сиднее температура воздуха:от +18С до +28С градусов. Кратковременные весенние дожди тоже могут быть.