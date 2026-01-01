Описание тура
Открыть для себя удивительную и таинственную Австралию? Увидеть Большой Барьерный Риф? Эти мечты готовы стать реальностью! Мы проведём в Австралии две насыщенные недели. Нас ждут три штата, три города, два океана и два моря!
Наше путешествие начнётся в Мельбурне — культурной столице Австралии и одном из самых комфортных городов мира. Мы исследуем природные парки Юнеско, увидим кенгуру, коал и эму, познакомимся с историей страны, попадём в атмосферу золотой лихорадки 19 века. Прокатимся по Великой Океанской Дороге и увидим величественные Двенадцать Апостолов.
Мы исполним ещё одну мечту — посетим Большой Барьерный Риф. Из Мельбурна перелетим в Кернс, где нас ждут тропические пляжи, гигантские эвкалипты, шум волн, сноркелинг и путешествие на катамаране с прозрачным дном. Каждый день здесь посвящён воде и океану.
И, конечно, мы посетим Сидней — легендарный Оперный театр и Голубые Горы (наследие Юнеско). Ритм мегаполиса и история мечты раскроются нам именно здесь.
Во всех трёх городах мы будем жить в комфортабельных отелях в 23-местных номерах с собственной ванной комнатой.
Внутренние перелёты включены в стоимость тура.
Пусть мечты сбываются!
Программа тура по дням
Приезд. Здравствуй, Австралия
Ура! Мы прибываем в Мельбурн, главный город штата Виктория — гостеприимный и один из лучших городов мира для жизни. Заселяемся в отель. После долгого перелёта будет время отдохнуть, адаптироваться и осмотреть окрестности — отель расположен в центре. Можно пообедать и пройтись по магазинам.
Мельбурн — многонациональный город с огромным выбором кухонь: японской, корейской, китайской, мексиканской, индийской, средиземноморской и европейской. Это настоящий кулинарный рай, где каждый день можно пробовать новое.
Вечером вся группа встречается и знакомится. Краткий инструктаж, после чего можно прогуляться по ночному городу — он прекрасен в любое время суток!
Прогулка по Мельбурну. Свидание с океаном
Утром отправляемся на экскурсию по Мельбурну. Мы увидим основные достопримечательности, удивимся, как в одном городе могут гармонично соседствовать старинные и современные здания. Поразимся, как грамотно решены транспортные вопросы, что в городе с пятимиллионным населением вы не увидите пробок! Пройдем по Мельбурнскому университету, ведь он так похож на Хогвартс! Проходя по паркам, восхитимся гигантскими стрелициями, которые мы обычно видим только в букетах. После ланча отправимся на трамвае к побережью океанской бухты — пляжу Сейнт Килда. Прогуляемся по пляжу, искупаемся в океане, зарядимся бодростью, солнцем, и морскими впечатлениями.
Вернемся в отель и ляжем спать пораньше — ведь завтра нас ждёт большое путешествие!
Балларат - город золотоискателей 19 века
Сегодня нас ждёт путешествие во времени — мы отправимся в Балларат, город Xix века и центр австралийской золотой лихорадки. Узнаем историю страны, увидим быт старателей, спустимся в подземную шахту и посмотрим процесс отлива золотого слитка.
В городе-музее работают магазины, школа, отель, театр, банк и дома в стиле 1850-х. На улицах встречаются полицейские в форме прошлого. Здесь можно попробовать себя в поиске золота — всё найденное остаётся вам.
После ланча посетим парк австралийских животных: погладим кенгуру, увидим коал, вомбатов, крокодилов, змей, тасманийских дьяволов и эму, а также сфотографируемся с коалой.
Проехав 110 км по скоростному шоссе, вернёмся в отель с яркими впечатлениями и снимками.
Вечером отправимся на прогулку, чтобы увидеть ночных жителей — поссумов. Мы угостим их овощами, и они возьмут лакомство прямо из рук.
Про штат Виктория, Океанариум и Королевский ботсад
Сегодня мы познакомимся с историей Мельбурна и штата Виктория. После завтрака отправимся в Мельбурнский музей — крупнейший в южном полушарии. Его экспозиции расскажут о динозаврах, животном и растительном мире, минералах, истории Виктории, колониальном времени и культуре аборигенов. Музей интерактивный — многое можно потрогать и рассмотреть.
Пройдя по парку, мы увидим коттедж капитана Кука, самое старое здание Австралии, и узнаем его удивительную историю. Английский сад и атмосфера прошлых веков создают особое впечатление. Можно будет подписать открытку и отправить её в классический красный почтовый ящик.
После перекуса посетим Мельбурнский океанариум, где нас ждут тропические рыбы, рифовые обитатели, акулы и живые антарктические пингвины.
Затем мы отправимся в Королевский ботанический сад — зелёный оазис в центре города. Ему более 170 лет, на территории 38 гектаров собрано 8500 видов растений. При хорошей погоде устроим небольшой пикник.
Завершим день на Melbourne Skydeck, самой высокой смотровой площадке Южного полушария (300 м), откуда откроется панорама Мельбурна и реки Ярра.
Полные впечатлений, вернёмся в отель и подготовимся к путешествию к океану.
Великая Океанская Дорога. 12 Апостолов. Коалы
Сегодня нас ждет поездка по самой знаменитой и живописной дороге Австралии, вдоль береговой линии и возвышающихся обрывов скал. Недаром сюда съезжаются более 7 миллионов туристов каждый год! Не увидеть знаменитые скалы 12 Апостолов и не проехать по этой дороге — значит не увидеть одну из лучших достопримечательностей Австралии.
Мы побываем на великолепных смотровых площадках, откуда открывается роскошный вид на океан и Великую океанскую дорогу.
Посетим ущелье Лок Ард (Loch Ard Gorge), высеченное волнами и ветром на протяжении столетий, где узнаем о его истории кораблекрушений и удивительной истории спасшихся Тома и Евы.
Увидим потрясающие скалы Двенадцати Апостолов, которым более 20 миллионов лет! Там мы прогуляемся по длинному помосту и насладимся видами с различных углов и сделаем сотни фотографий!
Мы свернем с дороги и заедем в местечко, где с рук можно покормить разноцветных диких попугайчиков. Они охотно садятся на Ваши руки и плечи, а также здесь можно увидеть коал в дикой природе на деревьях. Хотя с первого раза заметить их бывает не очень просто, наш гид поможет отыскать этих красивых животных.
Пройдем по настоящему тропическому лесу, напоминающему Парк юрского периода, с огромными эвкалиптами, незнакомыми растениями и папоротниками выше человеческого роста! На ланч мы остановимся у залива Аполло (Apollo bay), прогуляемся по великолепному песчаному пляжу и сможем искупаться в кристально чистой воде океана. Вечером мы направляемся обратно в Мельбурн, по дороге наблюдая закат и ночные огни города.
Искусство Австралии и вечерний каякинг
Сегодня мы отправимся в Национальную Галерею штата Виктория, чтобы познакомиться ближе с искусством художников Австралии — от древних времен до наших дней. Галерея считается одной из лучших галерей Австралии и имеет огромную коллекцию картин австралийских авторов. Такого вы не увидите больше нигде в мире! Искусство аборигенов — особенный жанр, знакомство с ним даст больше понимания уникальности Австралии. А возможно, оно вдохновит Вас на собственное дальнейшее творчество. По дороге в отель зайдем на знаменитый рынок Королевы Виктории, где есть отличная возможность купить недорогие сувениры и попробовать изысканные деликатесы мировой и национальной кухни. После ланча мы отправимся в гости к реке Ярра, которая держит свой путь через весь Мельбурн. Нас ждут каяки, вёсла, опытные инструкторы и потрясающие виды города с реки! Мы сделаем остановки напротив самых красивых достопримечательностей Мельбурна, полюбуемся золотым закатом с воды. А в заключении нас угостят вкусным ужином прямо на воде! Вечером мы упаковываем вещи, готовимся к отъезду и благодарим Мельбурн за гостеприимный приём и море впечатлений.
Перелет в Кернс. Большой Барьерный Риф ждет нас
Мы едем в аэропорт и, пролетев через весь материк, прибываем в штат Queensland, в город Кернс — идеальное место для исследования Большого Барьерного Рифа и свободного плавания с маской и трубкой. Если спросить жителя Австралии, куда лучше приехать, чтобы увидеть Большой Барьерный Риф и поплавать там, что Вам ответят: Конечно же, в Кернс! Этот город стоит на побережье Кораллового моря и его называют воротами в Большой Барьерный Риф, и именно отсюда можно отправиться на острова и рифы и собственными глазами увидеть потрясающую красоту подводного мира. Заселяемся в отель, обустраиваемся, отдыхаем и отправляемся исследовать окрестности. Прогуляемся по длинной набережной и искупаемся в искусственной лагуне. Вечерние огни делают набережную и лагуну особенно праздничными! Вечером нас ждёт мастер-класс, где мы сами сплетём неповторимые браслеты с символами и колоритами Австралии. Под чутким руководством инструктора — всё у всех получится!
Коралловый остров Фицрой
После завтрака мы на весь день отправляемся на коралловый остров Фицрой. Он расположен в 45 минутах езды на корабле (скоростном катамаране) от Кернса и является частью Большого Барьерного Рифа. 94% острова покрыты тропическим лесом, где можно гулять по тропам или забраться на вершину горы. Остров окружен белоснежными пляжами, прозрачным морем, и коралловыми рифами.
Мы будем плавать с маской и трубкой, любоваться подводным миром и кораллами, впитывать звуки подводной жизни, шорох кораллов, и запоминать наши чувства и эмоции. Это - отличная возможность устроить себе морскую фотосессию — фото будут, как в журнале или буклете, только на фоне моря будете красоваться именно Вы! Чтобы насладиться этим чудом природы, мы проведем на острове полный день и вернемся в Кернс к ужину.
Остров Green Island и лодка с прозрачным дном
Сегодня мы продолжим исследовать Большой Барьерный Риф и на скоростном катамаране отправимся на остров Green Island. Это — коралловый риф, которому более 6000 лет. Морской биолог расскажет нам про рифы и кораллы и пригласит на прогулку по острову. Мы будем плавать с маской и трубкой на белых песчаных пляжах и прогуляемся по пышному тропическому лесу.
Затем мы отправимся на прогулку вокруг острова на лодке с прозрачным стеклянным дном, поэтому даже волны нам не помешают насладиться этим зрелищем!
На острове мы посетим частный Парк крокодилов, где обитают 15 крокодилов разных видов и находится одна из крупнейших частных коллекций экзотических артефактов меланезийских племён. Шоу с кормлением крокодилов не оставит никого равнодушным, и у нас будет возможность подержать в руке детёныша крокодила! Вечером мы упаковываем вещи, благодарим Кернс за щедрость морских впечатлений и готовимся к перелёту в Сидней!
Сплав по реке в джунглях
Сегодня мы отправимся в джунгли на увлекательный tubing — сплав на ватрушках! Утром на автобусе поедем к реке Малгрейв. Вас ждёт эмоциональное приключение: небольшие пороги, брызги, солнце в ветках деревьев и спокойный дрейф по тропическому лесу. Инструкторы будут рядом, а опыт не требуется — всё безопасно и очень весело!
После возвращения в Кернс и ланча посетим Музей Кернса, чтобы узнать историю города и первых поселенцев. Затем заглянем в Художественную галерею Кернса, расположенную в историческом здании и хранящую работы известных австралийских и международных художников.
Вечером отправимся на ночной рынок Кернса — отличное место для необычных сувениров и изделий ручной работы.
Перелёт. Сидней - город океанских ветров
Мы прилетаем в главный город штата Новый Южный Уэльс — Сидней. Заселяемся в отель и отправляемся на пешеходную экскурсию по городу, где переплелись разные эпохи и культуры. Мы пройдём по историческому району The Rocks, увидим Оперный театр и мост Харбор-Бридж с необычных ракурсов и узнаем истории первых поселенцев и новой жизни на континенте.
Вечером нас ждёт творческая атмосфера — мастер-класс Этно-картина. За время путешествия мы уже прочувствовали австралийский колорит, и теперь сможем создать собственную работу в стиле аборигенных мотивов. Даже если вы редко держите кисти, техника проста, а результат обязательно порадует — возможно, вы откроете новый способ выражать себя!
Голубые горы - дух австралийской природы
Сегодня нас ждёт особенный день в потрясающем Национальном парке Голубые горы, входящем в список Всемирного наследия Юнеско. Мы будем наслаждаться впечатляющими видами древних скал, водопадами и долгими живописными прогулками по необычным тропам и эвкалиптовому лесу. Мы увидим знаменитые скалы Три сестры, услышим легенды аборигенов и будем ловить ветер и вдохновение на многих видовых площадках. Нас ждут вау-панорамы!
Сиднейский Оперный театр и Галерея Штата
Утром мы отправимся на эксклюзивную экскурсию в Сиднейский оперный театр. Узнаем об архитектуре и истории здания, услышим рассказы о крупнейших постановках, увидим один из самых больших залов без колонн и побываем в зонах, недоступных обычным посетителям.
Затем прогуляемся по дорожкам Сиднейского Королевского ботанического сада — самого большого в городе. Полюбуемся необычными деревьями и цветами, наслаждающимися тёплым климатом. Здесь можно ходить по газонам и устраивать пикники прямо на траве.
После ланча посетим Художественную галерею Нового Южного Уэльса, крупнейшую галерею Сиднея. В её коллекции — австралийское, западное, тихоокеанское и другое искусство, а также интересные временные выставки.
Вечером соберёмся за чашечкой чая и поделимся впечатлениями от поездки в Terra Incognita.
Отъезд. Спасибо, Австралия
Наше путешествие подходит к концу. Мы обнимаемся, прощаемся и благодарим судьбу за такой шанс — увидеть и почувствовать Австралию — как другую планету! Удивительную страну Оз, где лето начинается в декабре, вместо голубей на улицах — попугаи, а на небе — незнакомые нам созвездия. Где легкость бытия и простота общения стали общепринятыми и с нами с радостью этим делились.
Туристы, которые уже побывали в таком путешествии, говорят, что самые популярные слова, которые выражают их эмоции, это: Unbelievable!, Fantastic! Что по-русски означает: Невероятно! Изумительно! Спасибо, Австралия! Мы тебя любим!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях/апартаментах (2-3-местное размещение)
- Гайд по оформлению визы
- Перелёты Мельбурн Кернс и Кернс Сидней
- Входные билеты: Мельбурнский музей, Океанариум, коттедж капитана Кука, смотровая площадка Skydeck
- Пешая обзорная экскурсия по Мельбурну
- Пластиковая карта Myki для оплаты транспорта в Мельбурне
- Посещение Королевского Ботанического сада
- Прогулка на каяках по реке Ярра + ужин
- Экскурсия на автобусе с гидом в Балларат - город золотоискателей 19 века
- Парк золотоискателей, подземная шахта, шоу золотого слитка
- Парк австралийских животных
- Экскурсия на автобусе с гидом по Великой Океанской дороге
- Национальный парк и смотровые 12 Апостолов
- Посещение Национальной галереи в Мельбурне
- Музей Кернса и Художественная галерея
- Сплав (tubing) по реке Малгрейв
- Круизы на остров Фицрой и Green Island
- Тур с морским биологом, лодка с прозрачным дном
- Входной билет в Парк животных на острове Green Island и шоу крокодилов
- Аренда оборудования для снорклинга (маска, трубка, ласты) на острове Фицрой и Green Island
- Пешеходная экскурсия по Сиднею
- Посещение Художественной Галереи Нового Южного Уэльса в Сиднее
- Экскурсия на автобусе в Голубые горы из Сиднея
- Мастер-классы и материалы к ним
- Сопровождение инструктора и переводчика 24/7
Что не входит в цену
- Виза = 200 Aud (от 10000 руб)
- Биометрия для визы (от 1800 руб)
- Авиабилеты до Австралии и обратно
- Такси и общественный городской транспорт
- Питание (кроме ужина на воде шестого дня)
- Медицинская страховка
- Трансферы из/в аэропорт
- Все расходы, связанные с форс-мажорами или чрезвычайными ситуациями
О чём нужно знать до поездки
Можно ли с детьми?
Да, можно! Программа комфортная и подходит для семей: удобные переезды, время для отдыха и насыщенные, но несложные экскурсии. Детям особенно нравятся встречи с кенгуру и коалами, океанариум, ботанические сады и путешествие к Большому Барьерному рифу. Единственный нюанс — длительный перелёт, но после прибытия предусмотрено время на адаптацию. Рекомендованный возраст от 10 лет.
Документы для визы ребёнка: загранпаспорт, фото, свидетельство о рождении и, при поездке с одним взрослым, нотариальное согласие второго родителя. Виза полностью электронная, подаётся онлайн.
Как будет организовано питание?
Питание мы организовываем самостоятельно, оно не входит в стоимость тура. Кто-то любит плотный завтрак, кто-то овсяную кашу, кто-то вообще не завтракает. Кто-то перекусывает каждые три часа, кому-то плотно поесть два раза в день - самое то! У каждого - свои привычки и предпочтения. Поэтому мы в нашем путешествии предоставляем свободу выбора. Недалеко от отелей есть супермаркеты, где можно купить все необходимые продукты. Там продаются привычные нам молоко, мюсли, йогурты, ветчина, хлеб, огромное разнообразие фруктов и овощей, в том числе и экзотических. Также в магазинах огромный выбор уже готовой еды - готовые салаты, лазаньи, суши и роллы. В каждом отеле есть кафе, где можно позавтракать, выбрав себе еду по вкусу. В Мельбурне - огромное количество кафе и ресторанов различных национальных кухонь. Это - настоящий кулинарный рай! Поэтому можно будет заходить туда на ланч или обед. В Кернсе и Сиднее- тоже много кафе и ресторанов на всех улицах.
Будет ли связь и интернет?
Во всех отелях, в которых мы будем проживать, есть бесплатный Wi-Fi. Также он есть и в аэропорту Мельбурна во всех терминалах. Но так как нам крайне желательно иметь постоянную связь друг с другом, то возможны разные варианты: 1. Подключение услуги роуминга к уже действующей Вашей сим- карте. 2. Покупка австралийской сим-карты на месте, в аэропорту Мельбурна. 3. Приобретение специальной сим карты для интернета в путешествиях, которая действует во многих странах. Её можно приобрести заранее, в России или любой стране. Хорошо зарекомендовал себя вот такой вариант: ссылка Эта сим карта работает в 190 странах, она без абонентской платы.
Какая будет погода?
Наше путешествие начинается в октябре, и в Мельбурне это - весна! Трава ещё зелёная (позже она будет выжжена солнцем), цветут эвкалипты, кустарники - очень красиво! Мельбурн известен тем, что за один день здесь можно увидеть все четыре времени года. Утром может быть +10С, днём - +20С, а вечером - +32С. В середине дня могут набежать тучки и пролиться краткий дождь. В Мельбурне в октябре почти всегда на улицах чувствуется приятный ветер, поэтому жара не кажется обременительной. Когда прилетаем в Кернс, мы попадаем в тропики. Октябрём завершается тропический сухой сезон. А значит, нас ждёт комфортная теплая погода (+28С днём, +21С ночью), вероятность дождя почти нулевая. Температура воды в море 25С градусов. В Сиднее температура воздуха:от +18С до +28С градусов. Кратковременные весенние дожди тоже могут быть.
Пожелания к путешественнику
Подберите удобную одежду и обувь для длительных прогулок по обустроенным тропинкам. Возьмите небольшой рюкзак или сумку для воды, перекуса и личных вещей на день.
Ночуем в отелях, походную одежду брать не нужно, можно ехать с чемоданом.
Обратите внимание, что в Австралии другие розетки. А значит, с собой надо брать переходник (есть универсальные для любой страны). Его можно приобрести на любом маркетплейсе.
Необходимо взять с собой
Снаряжение
Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
Рюкзак/спортивная сумка/чемодан
Одежда
Одежда для сна
Нижнее бельё
Плавательный костюм (купальник, плавки)
Шорты
Футболка
Рубашка с длинным рукавом
Теплая флисовая кофта с горловиной
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)
Шлёпки/кроксы/сандалии
Удобные штаны
Треккинговые кроссовки
Носки 2 пары
Личные вещи
Страховка
Деньги
Фотоаппарат
Многоразовая бутылка
Индивидуальная аптечка
Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
Предметы личной гигиены
Лёгкое полотенце
Телефон
Заграничный паспорт
Медицинский полис
Очки солнцезащитные
Пауэрбанк
Дезинфицирующее средство или салфетки
Рекомендуем добавить
Платье
Визы
Гражданам России для въезда в Австралию нужна виза. Если у Вас другой паспорт, проверьте необходимость получения визы на сайте департамента внутренних дел Австралии.
Виза оформляется удаленно, никуда ездить не надо. Австралийскую визу не вклеивают в паспорт - её получают в электронном виде до поездки и распечатывают самостоятельно.
После подачи заявления на визу, вам сразу же на электронную почту придет приглашение на сдачу биометрии.
Важно: биометрию надо пройти в течение 14 дней с момента получения приглашения. Биометрия сдается лично, в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону или в визовом центре Австралии в любой другой стране. На прием надо записываться заранее. В среднем результат приходит через 10-14 дней после сдачи биометрии, но бывает и дольше - до месяца и более. То есть для нашей поездки подавать заявление на визу желательно не позднее 3 сентября. Для оплаты визового сбора не подходят карты, выпущенные российскими банками. Этот сбор вместо вас может оплатить ваш родственник или знакомый.
Какие документы необходимы для оформления визы?
1. Заполненная анкета
2. Подтверждающие документы: - Копия загранпаспорта; - Подтверждение предыдущих поездок за границу (сканы предыдущих виз и паспортов); - План поездки в свободной форме (мы с этим можем помочь); - Подтверждение источника дохода (выписка по кредитным картам, выписка с банковского счета, собственного или спонсора); - Подтверждение, что Вы вернётесь в Россию. Это может быть справка с работы (текст подскажем), подтверждение о том, что в России живут близкие родственники (свидетельство о браке рождении детей); свидетельство о праве собственности на имущество в Рф); - Копия военного билета, если Вы служили в армии; - Медицинская страховка для заявителей старше 75 лет. Все документы должны быть или на английском языке (некоторые банки предоставляют выписку со счета на английском языке), или с переводом. Все копии сканы должны быть цветными. Подробную инструкцию по оформлению визы мы вышлем вам после бронирования тура. Если вы когда-либо подавали документы на визу, например, шенгенскую, то и процесс получения австралийской визы вам не покажется сложным. Если есть вопросы - пишите, мы поможем.
Требования к загранпаспорту:
Паспорт должен быть действителен минимум 6 месяцев с даты въезда в Австралию.
Для детей - собственный загранпаспорт или вписанный ребёнок (зависит от правил страны выдачи, в Рф обычно свой паспорт обязателен с 14 лет, рекомендован раньше).
Требования к визе:
Для въезда в Австралию виза должна быть одобрена и действовать на весь период поездки. Въехать можно только до даты окончания визы, а покинуть страну нужно не позже указанной даты.
Австралия обычно выдаёт туристические визы на 3, 6 или 12 месяцев с момента одобрения, поэтому важно подать документы заранее и убедиться, что срок действия покрывает даты вашего тура.