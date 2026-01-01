Описание тура
Австралия — страна свободы и приключений: от космополитичного Мельбурна до легендарного Большого Барьерного рифа, от золотых пляжей Голд-Коста до культового Сиднея и величественных Голубых гор. И всё это — в одном путешествии!
Мы предлагаем один формат тура:
12 дней — максимум впечатлений, океана и открытий.
Путешествуем мини-группой 4-10 человек — чтобы было комфортно, а атмосфера всегда оставалась дружеской. С вами весь путь будет опытный тур-лидер, который знает Австралию изнутри и покажет не только популярные места, но и скрытые уголки.
Главные локации тура:
Мельбурн — столица кофе и уличного искусства
Великая океанская дорога и скалы 12 Апостолов
Эрли-Бич
Голд-Кост — пляжи и серфинг
Байрон-Бей — город свободы и закатов
Сидней — Оперный театр, гавань и Харбор-Бридж
Голубые горы — каньоны, водопады и панорамы
Приготовьтесь к ярким эмоциям, океанскому ветру, австралийской природе и путешествию, которое невозможно забыть.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Мельбурн
Утром — прилёт в Австралию и встреча в аэропорту с нашим гидом. Трансфер в отель и первые шаги по городу небоскрёбов и уличного искусства.
Днём — неспешная прогулка по центру: увидим граффити-улочки, уютные кофейни и стильные кварталы. Почувствуем ритм современного мегаполиса и лёгкую атмосферу свободы.
Вечером — ужин в местном ресторане, знакомство с группой и первые истории об Австралии. Закончим день прогулкой по набережной и видом на огни ночного Мельбурна.
Знакомство с Мельбурном
Утром — завтрак и обзорная прогулка по улицам Мельбурна. Зайдём на местный рынок и почувствуем энергетику города.
Днём — поднимемся на смотровую Eureka Skydeck и посмотрим на город с высоты. Насладимся панорамами залива и небоскрёбов.
Вечером — ужин в ресторанчике с видом на реку Ярра. Прогуляемся по мостам и набережным, впитывая атмосферу вечернего мегаполиса.
Великая океанская дорога
Утром — выезд на побережье и начало пути по одной из самых живописных дорог в мире. Нас ждут скалы, пляжи и бескрайний океан.
Днём — остановки в красивых местах, виды на океан и знаменитые 12 Апостолов. Сфотографируемся у символа Австралии и подышим солёным воздухом.
Вечером — ужин в прибрежном городке. Расслабимся в отеле под шум океана и звёздное небо.
Перелёт в тропики - Эрли-Бич
Утром — возвращение в Мельбурн и перелёт в Эрли-Бич. Перемещаемся из большого города в настоящий тропический курорт.
Днём — заселение в отель у моря и прогулка по набережной с яхтами. Здесь царит атмосфера отдыха и спокойствия.
Вечером — ужин в ресторане на побережье. Насладимся свежими морепродуктами и южным небом, полным звёзд.
Барьерный риф в Эрли-Бич
Утром — отправляемся в море на катамаране. Увидим лазурные воды и рифы, уходящие вдаль.
Днём — снорклинг среди кораллов и разноцветных рыб. Это уникальная возможность прикоснуться к чуду природы.
Вечером — возвращение в отель, ужин и отдых у бассейна. Вечер пройдёт в разговорах о впечатлениях и фотографиях дня.
Из тропиков в атмосферу серфинга
Утром — перелёт в Брисбен и трансфер в Голд-Кост. Этот город сразу встречает шумом волн и небоскрёбами у пляжа.
Днём — прогулка по набережной и отдых на пляже. Желающие смогут попробовать серфинг или просто насладиться океаном.
Вечером — ужин в современном районе города с видом на океан. Вечерние огни Голд-Коста придают особую атмосферу курорта.
В гости к кенгуру
Утром — поездка в национальный парк. Погрузимся в австралийскую природу.
Днём — встретим кенгуру и коал в естественной среде обитания. Это станет одним из самых милых моментов путешествия..
Вечером — возвращение в Голд-Кост и ужин у океана. Вечером нас ждёт закат на пляже и неспешная прогулка.
Байрон-Бей - свобода и серфинг
Утром — выезд в Байрон-Бей. Это город свободы, серфинга и необыкновенной атмосферы.
Днём — прогулка к маяку Кап-Байрон и виды на океан. Сфотографируемся в самой восточной точке Австралии.
Вечером — возвращение на Голд-Кост. Ужин в компании друзей и вечер разговоров о пройденных дорогах.
Переезд в Сидней
Утром — перелёт в Сидней. Заселение в отель и первые шаги по столице Австралии.
Днём — прогулка по набережной с видом на Оперный театр. Почувствуем атмосферу большого города.
Вечером — ужин в ресторане у гавани. Вечерний Сидней с огнями мостов и зданий оставит незабываемое впечатление.
Иконы Сиднея
Утром — прогулка по гавани и району Рокс. Это место хранит дух старого Сиднея.
Днём — посещение Сиднейской оперы и Ботанического сада. Панорамы залива завораживают.
Вечером — свободное время: ужин в кафе, шопинг или бокал вина с видом на Харбор-Бридж.
Голубые горы и винодельни
Утром — поездка за город. По дороге увидим австралийские пейзажи и маленькие городки.
Днём — панорамы Голубых гор, ущелья, каньоны и свежий воздух. Завершим день дегустацией местных вин.
Вечером — возвращение в Сидней. Финальный ужин с группой и обмен эмоциями.
Финальный аккорд
Утром — свободное время для прогулки по городу. Можно докупить сувениры или просто насладиться моментом.
Днём — последняя прогулка по набережной. Снимем прощальные фотографии и скажем До встречи Австралии.
Вечером — трансфер в аэропорт и вылет домой. В сердце останутся впечатления и новые друзья.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту в дни путешествия
- 3 внутренних перелета по стране
- Проживание в комфортных отелях 4 звезды или бутик отелях или аналогичного уровня
- Сытные завтраки и приветственный ужин
- Входные билеты на локации по программе
- Русскоговорящий гид - турлидер
- Прогулки с кенгуру и коалами
- Треккинги в нац. парках и на смотровые
- Поездка на лодке на Белоснежный пляж
- Посещение Мельбурна, Сиднея и Голд-Коста
- Поддержка 24/7
- Помощь с подбором авиабилетов и страховкой
- Чат с группой и ролик на память
Что не входит в цену
- Международный перелёт
- Питание вне программы
- Дополнительные экскурсии и сувениры
- Виза в Австралию (даем партнеров)
- Медицинская страховка (даем партнеров)
- Катание на сёрфинге (по желанию)
- Одноместное проживание 800$ (если мы не найдем на подселение)
О чём нужно знать до поездки
Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:
Мини -группа 4-12 чел
Средний возраст 25-50 лет
Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)
Комфортный транспорт
Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем
Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)
Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться
Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг
Скидываем локации куда сходить
Перед путешествием даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к поездке
Приятные мини подарочки мы любим дарить
80% обычно с нами ездят потом в другие путешествия, так как у нас их более 20 штук:)
Обратите внимание:
- остаток стоимости за путешествие с учетом вычета суммы предоплаты в размере 30-40 % от стоимости путешествия Вам необходимо внести наличными в долларах в день начала при встрече с турлидером
- на усмотрение автора путешествия в программу могут быть внесены коррективы, в том числе с учетом погодных условий или иных обстоятельств
Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.
Визы
Австралия - электронная виза:
Онлайн подача, Биометрия в живую в Спб или Мск
По документам:
- фото 3,5 в электронном формате подгружается в анкету
- паспорт Рф (отметки и где должны быть отметки)
- старый/аннулированный загранпаспорт (лицевая, визы и отметки);
- страницы действующего загранпаспорта (лицевая, визы и отметки);
- выписку по движению денежных средств за 3 месяца с синей печатью и живой подписью сотрудника
- справка об остатке денежных средств с живой синей печатью и живой подписью сотрудника (минимум 500.000 руб)
- справку с работы
- документы, подтверждающие связь с родиной: Птс, документы на квартиру, дом, земельный участок