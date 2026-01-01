Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Австралия — страна свободы и приключений: от космополитичного Мельбурна до легендарного Большого Барьерного рифа, от золотых пляжей Голд-Коста до культового Сиднея и величественных Голубых гор. И всё это — в одном путешествии!

Мы предлагаем один формат тура:

12 дней — максимум впечатлений, океана и открытий.

Путешествуем мини-группой 4-10 человек — чтобы было комфортно, а атмосфера всегда оставалась дружеской. С вами весь путь будет опытный тур-лидер, который знает Австралию изнутри и покажет не только популярные места, но и скрытые уголки.

Главные локации тура:

Мельбурн — столица кофе и уличного искусства

Великая океанская дорога и скалы 12 Апостолов

Эрли-Бич

Голд-Кост — пляжи и серфинг

Байрон-Бей — город свободы и закатов

Сидней — Оперный театр, гавань и Харбор-Бридж

Голубые горы — каньоны, водопады и панорамы

Приготовьтесь к ярким эмоциям, океанскому ветру, австралийской природе и путешествию, которое невозможно забыть.