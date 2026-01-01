Мои заказы

Австралия - страна свободы и приключений: 12 дней незабываемого путешествия

Австралия - страна свободы и приключений
Австралия - страна свободы и приключений: 12 дней незабываемого путешествияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Австралия - страна свободы и приключений: 12 дней незабываемого путешествияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Австралия - страна свободы и приключений: 12 дней незабываемого путешествияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Австралия — страна свободы и приключений: от космополитичного Мельбурна до легендарного Большого Барьерного рифа, от золотых пляжей Голд-Коста до культового Сиднея и величественных Голубых гор. И всё это — в одном путешествии!

Мы предлагаем один формат тура:

12 дней — максимум впечатлений, океана и открытий.

Путешествуем мини-группой 4-10 человек — чтобы было комфортно, а атмосфера всегда оставалась дружеской. С вами весь путь будет опытный тур-лидер, который знает Австралию изнутри и покажет не только популярные места, но и скрытые уголки.

Главные локации тура:

  • Мельбурн — столица кофе и уличного искусства

  • Великая океанская дорога и скалы 12 Апостолов

  • Эрли-Бич

  • Голд-Кост — пляжи и серфинг

  • Байрон-Бей — город свободы и закатов

  • Сидней — Оперный театр, гавань и Харбор-Бридж

  • Голубые горы — каньоны, водопады и панорамы

Приготовьтесь к ярким эмоциям, океанскому ветру, австралийской природе и путешествию, которое невозможно забыть.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Мельбурн

Утром — прилёт в Австралию и встреча в аэропорту с нашим гидом. Трансфер в отель и первые шаги по городу небоскрёбов и уличного искусства.

Днём — неспешная прогулка по центру: увидим граффити-улочки, уютные кофейни и стильные кварталы. Почувствуем ритм современного мегаполиса и лёгкую атмосферу свободы.

Вечером — ужин в местном ресторане, знакомство с группой и первые истории об Австралии. Закончим день прогулкой по набережной и видом на огни ночного Мельбурна.

Добро пожаловать в МельбурнДобро пожаловать в МельбурнДобро пожаловать в Мельбурн
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Знакомство с Мельбурном

Утром — завтрак и обзорная прогулка по улицам Мельбурна. Зайдём на местный рынок и почувствуем энергетику города.

Днём — поднимемся на смотровую Eureka Skydeck и посмотрим на город с высоты. Насладимся панорамами залива и небоскрёбов.

Вечером — ужин в ресторанчике с видом на реку Ярра. Прогуляемся по мостам и набережным, впитывая атмосферу вечернего мегаполиса.

Знакомство с МельбурномЗнакомство с МельбурномЗнакомство с Мельбурном
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Великая океанская дорога

Утром — выезд на побережье и начало пути по одной из самых живописных дорог в мире. Нас ждут скалы, пляжи и бескрайний океан.

Днём — остановки в красивых местах, виды на океан и знаменитые 12 Апостолов. Сфотографируемся у символа Австралии и подышим солёным воздухом.

Вечером — ужин в прибрежном городке. Расслабимся в отеле под шум океана и звёздное небо.

Великая океанская дорогаВеликая океанская дорогаВеликая океанская дорога
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Перелёт в тропики - Эрли-Бич

Утром — возвращение в Мельбурн и перелёт в Эрли-Бич. Перемещаемся из большого города в настоящий тропический курорт.

Днём — заселение в отель у моря и прогулка по набережной с яхтами. Здесь царит атмосфера отдыха и спокойствия.

Вечером — ужин в ресторане на побережье. Насладимся свежими морепродуктами и южным небом, полным звёзд.

Перелёт в тропики - Эрли-БичПерелёт в тропики - Эрли-БичПерелёт в тропики - Эрли-Бич
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Барьерный риф в Эрли-Бич

Утром — отправляемся в море на катамаране. Увидим лазурные воды и рифы, уходящие вдаль.

Днёмснорклинг среди кораллов и разноцветных рыб. Это уникальная возможность прикоснуться к чуду природы.

Вечером — возвращение в отель, ужин и отдых у бассейна. Вечер пройдёт в разговорах о впечатлениях и фотографиях дня.

Барьерный риф в Эрли-БичБарьерный риф в Эрли-БичБарьерный риф в Эрли-Бич
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Из тропиков в атмосферу серфинга

Утром — перелёт в Брисбен и трансфер в Голд-Кост. Этот город сразу встречает шумом волн и небоскрёбами у пляжа.

Днём — прогулка по набережной и отдых на пляже. Желающие смогут попробовать серфинг или просто насладиться океаном.

Вечером — ужин в современном районе города с видом на океан. Вечерние огни Голд-Коста придают особую атмосферу курорта.

Из тропиков в атмосферу серфингаИз тропиков в атмосферу серфингаИз тропиков в атмосферу серфинга
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

В гости к кенгуру

Утром — поездка в национальный парк. Погрузимся в австралийскую природу.

Днём — встретим кенгуру и коал в естественной среде обитания. Это станет одним из самых милых моментов путешествия..

Вечером — возвращение в Голд-Кост и ужин у океана. Вечером нас ждёт закат на пляже и неспешная прогулка.

В гости к кенгуруВ гости к кенгуруВ гости к кенгуру
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Байрон-Бей - свобода и серфинг

Утром — выезд в Байрон-Бей. Это город свободы, серфинга и необыкновенной атмосферы.

Днём — прогулка к маяку Кап-Байрон и виды на океан. Сфотографируемся в самой восточной точке Австралии.

Вечером — возвращение на Голд-Кост. Ужин в компании друзей и вечер разговоров о пройденных дорогах.

Байрон-Бей - свобода и серфингБайрон-Бей - свобода и серфингБайрон-Бей - свобода и серфинг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Переезд в Сидней

Утром — перелёт в Сидней. Заселение в отель и первые шаги по столице Австралии.

Днём — прогулка по набережной с видом на Оперный театр. Почувствуем атмосферу большого города.

Вечером — ужин в ресторане у гавани. Вечерний Сидней с огнями мостов и зданий оставит незабываемое впечатление.

Переезд в СиднейПереезд в СиднейПереезд в Сидней
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Иконы Сиднея

Утром — прогулка по гавани и району Рокс. Это место хранит дух старого Сиднея.

Днём — посещение Сиднейской оперы и Ботанического сада. Панорамы залива завораживают.

Вечером — свободное время: ужин в кафе, шопинг или бокал вина с видом на Харбор-Бридж.

Иконы СиднеяИконы СиднеяИконы Сиднея
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Голубые горы и винодельни

Утром — поездка за город. По дороге увидим австралийские пейзажи и маленькие городки.

Днём — панорамы Голубых гор, ущелья, каньоны и свежий воздух. Завершим день дегустацией местных вин.

Вечером — возвращение в Сидней. Финальный ужин с группой и обмен эмоциями.

Голубые горы и винодельниГолубые горы и винодельниГолубые горы и винодельни
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Финальный аккорд

Утром — свободное время для прогулки по городу. Можно докупить сувениры или просто насладиться моментом.

Днём — последняя прогулка по набережной. Снимем прощальные фотографии и скажем До встречи Австралии.

Вечером — трансфер в аэропорт и вылет домой. В сердце останутся впечатления и новые друзья.

Финальный аккордФинальный аккордФинальный аккорд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту в дни путешествия
  • 3 внутренних перелета по стране
  • Проживание в комфортных отелях 4 звезды или бутик отелях или аналогичного уровня
  • Сытные завтраки и приветственный ужин
  • Входные билеты на локации по программе
  • Русскоговорящий гид - турлидер
  • Прогулки с кенгуру и коалами
  • Треккинги в нац. парках и на смотровые
  • Поездка на лодке на Белоснежный пляж
  • Посещение Мельбурна, Сиднея и Голд-Коста
  • Поддержка 24/7
  • Помощь с подбором авиабилетов и страховкой
  • Чат с группой и ролик на память
Что не входит в цену
  • Международный перелёт
  • Питание вне программы
  • Дополнительные экскурсии и сувениры
  • Виза в Австралию (даем партнеров)
  • Медицинская страховка (даем партнеров)
  • Катание на сёрфинге (по желанию)
  • Одноместное проживание 800$ (если мы не найдем на подселение)
О чём нужно знать до поездки

Классный отдых в кругу таких же единомышленников как и ты! В наших турах:

  • Мини -группа 4-12 чел

  • Средний возраст 25-50 лет

  • Средняя цена тура с комфортными, проверенными отелями (обычно у нас ориентировочно 4 звезды отели)

  • Комфортный транспорт

  • Трансферы в дни тура, если вы приезжаете в другие дни, мы вам всегда поможем во всем

  • Почти всё включено, кроме международных перелетов, обедов и ужинов (чтобы вы могли сами выбрать что хотите)

  • Всегда делаем приветственный ужин, чтобы познакомиться

  • Интересная программа тура, смотрим все основное и оставляем свободное время, чтобы вы могли сами погулять и поизучать местную культуру или шоппинг

  • Скидываем локации куда сходить

  • Перед путешествием даем всю инфо, чтобы вы были подготовленные к поездке

  • Приятные мини подарочки мы любим дарить

  • 80% обычно с нами ездят потом в другие путешествия, так как у нас их более 20 штук:)

Обратите внимание:

- остаток стоимости за путешествие с учетом вычета суммы предоплаты в размере 30-40 % от стоимости путешествия Вам необходимо внести наличными в долларах в день начала при встрече с турлидером

- на усмотрение автора путешествия в программу могут быть внесены коррективы, в том числе с учетом погодных условий или иных обстоятельств

Тайминг программы является ориентировочным и может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, логистики и ритма группы.

Визы

Австралия - электронная виза:

Онлайн подача, Биометрия в живую в Спб или Мск

По документам:

- фото 3,5 в электронном формате подгружается в анкету

- паспорт Рф (отметки и где должны быть отметки)

- старый/аннулированный загранпаспорт (лицевая, визы и отметки);

- страницы действующего загранпаспорта (лицевая, визы и отметки);

- выписку по движению денежных средств за 3 месяца с синей печатью и живой подписью сотрудника

- справка об остатке денежных средств с живой синей печатью и живой подписью сотрудника (минимум 500.000 руб)

- справку с работы

- документы, подтверждающие связь с родиной: Птс, документы на квартиру, дом, земельный участок

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, одной из целей задумки и основания которого является постоянное открытие новых направлений в мире путешествий! Я посетил больше 42 стран, организовал порядка 100
читать дальшеуменьшить

туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100 % участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по латинской Америке! Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят свое дело и горят путешествиями! Нас выбирает даже Газпром! С нами путешествует топ-менеджмент российских банков, руководители малого бизнеса, ювелиры, нимфы вдохновляющие своих мужей, исследователи, талантливые врачи, рестораторы, и так далее. Мы умеем работать с VIP сегментом и высокими чеками! Мы сможем выполнить любой ваш запрос, обращайтесь:) Мы любим вас и делаем все возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет! Сегодня я выбираю путешествовать по миру в компании людей, чьи интересы идентичны или близки моим, в числе которых буду рад видеть и Вас, Мы не любим негатив, в классном путешествии он только мешает, мы создаём семью путешественников, чтобы потом объехать вместе весь мир:) С уважением, Андрей

Похожие туры на «Австралия - страна свободы и приключений: 12 дней незабываемого путешествия»

Австралия: Мельбурн, Сидней и Большой Барьерный риф
14 дней
Австралия: Мельбурн, Сидней и Большой Барьерный риф
Удивительная и таинственная Австралия. Подводные красоты знаменитого Большого Барьерного рифа
22 окт в 10:00
от 349 338 ₽ за человека
Большой тур-знакомство с Австралией: 9 городов и природные локации в мини-группе
На машине
21 день 1 час
Большой тур-знакомство с Австралией: 9 городов и природные локации в мини-группе
От Великой океанской дороги до Большого Барьерного рифа
Начало: Аэропорт Мельбурна, 10:00 или по договорённости
7 дек в 10:00
$4490 за человека
На континенте двух океанов: путешествие по городам и природным локациям Австралии с комфортом
На машине
12 дней
На континенте двух океанов: путешествие по городам и природным локациям Австралии с комфортом
Увидеть самую восточную точку материка, попробовать вино и понаблюдать за кенгуру
Начало: Аэропорт Мельбурна, 12:00 (возможна встреча в любо...
3 ноя в 12:00
15 мар в 12:00
$4790 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мельбурне
Все туры из Мельбурна
-4%
369 510 ₽
от 354 700 ₽ за человека