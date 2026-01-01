На континенте двух океанов: путешествие по городам и природным локациям Австралии с комфортом

Увидеть самую восточную точку материка, попробовать вино и понаблюдать за кенгуру
Австралия откроется во всём разнообразии: от уличных кварталов Мельбурна до панорам Великой океанской дороги и скал 12 Апостолов.

Маршрут соединит городскую культуру и природу: прогулки по набережным, встреча с кенгуру и
коалами, катание на сёрфинге и путешествие по рифам у берегов Эрли-Бич.

Будет возможность увидеть сияние залива Сиднея, побывать у Оперного театра и пройтись по мостам Харбор-Бридж. В конце поездки увидим Голубые горы и по-настоящему ощутим восторг от местной атмосферы.

Мы позаботились о вашем комфорте, поэтому забронируем комфортабельное жильё — высококлассные отели 4-5*.

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей будет предоставлен участникам заранее.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мельбурном

Утренний прилёт в Австралию, встреча в аэропорту с гидом и трансфер в отель. После короткого отдыха запланированы первые прогулки по Мельбурну — городу небоскрёбов, уличного искусства и свободного ритма.

Днём — неспешное знакомство с центром: прогулка по знаменитым граффити-улочкам, кварталам с кофейнями и дизайнерскими бутиками. Вечером — ужин в местном ресторане, общение с участниками тура и первые истории о стране. Завершение дня — прогулка по набережной с видом на огни ночного города.

2 день

Улицы, рынки и высоты Мельбурна

После завтрака запланирована обзорная прогулка по центральным улицам. Маршрут включает посещение городского рынка, где кипит жизнь и ощущается энергия мегаполиса.

Во второй половине дня — подъём на смотровую площадку Eureka Skydeck, открывающую панорамные виды на залив и архитектуру города. Вечером — ужин в ресторане на берегу реки Ярра и прогулка по мостам и набережным, наполненным вечерними огнями.

3 день

Великая океанская дорога и 12 Апостолов

Ранним утром начинается путешествие по одной из самых живописных трасс планеты — Великой океанской дороге. На пути откроются скалистые берега, песчаные пляжи и бескрайний Тихий океан.

Днём запланированы остановки в живописных местах, включая знаменитые скалы 12 Апостолов — символ Австралии. Здесь можно сделать фото и вдохнуть свежий морской воздух. Вечером — ужин в прибрежном городке и отдых в отеле под шум океана.

4 день

Из мегаполиса в тропический рай

Утром — возвращение в Мельбурн и перелёт в Эрли-Бич. После прибытия — заселение в отель у моря и прогулка вдоль набережной, где у причалов покачиваются яхты. Атмосфера спокойствия и южного солнца создаёт ощущение отдыха.

Вечером — ужин в ресторане на побережье, свежие морепродукты и созерцание звёздного неба Южного полушария.

5 день

Великий Барьерный риф

Утренний выход в море на катамаране. Путешествие по лазурным водам откроет величие Великого Барьерного рифа.

Днём — снорклинг среди кораллов и разноцветных рыб, возможность увидеть подводный мир во всей его красоте. После возвращения — ужин и отдых у бассейна.

Вечер пройдёт в уютной обстановке за разговорами о дне и просмотром фотографий.

6 день

Голд-Кост: ритм океана

Утром — перелёт в Брисбен и трансфер в Голд-Кост, где небоскрёбы соседствуют с пляжами. Днём — прогулка вдоль океана и отдых на золотом песке. По желанию можно посёрфить или просто насладиться волнами. Вечером — ужин в современном районе с видом на океан и прогулка под мерцание огней курортного города.

7 день

Встреча с дикой Австралией

Утренний выезд в национальный парк. Густые леса, водопады и встреча с представителями местной фауны.

Днём — наблюдение за кенгуру и коалами в естественной среде обитания, момент, который запомнится надолго. Вечером — возвращение в Голд-Кост, ужин у океана и прогулка под закатным солнцем.

8 день

Байрон-Бей - край континента

Ранним утром — выезд в Байрон-Бей, город с духом свободы и серф-культурой. Днём — прогулка к маяку Кап-Байрон, открывающему панораму океана и самой восточной точки Австралии. Идеальное место для эффектных снимков! После фотосессии — возвращение в Голд-Кост.

Вечером — ужин в компании друзей и обмен впечатлениями.

9 день

Добро пожаловать в Сидней

Утром полетим в Сидней, заселимся в отель и пройдёмся по городу. Днём — прогулка по гавани и районам с видом на Оперный театр и залив.

Вечером — ужин у воды, откуда открывается вид на мосты и сверкающие огни столицы.

10 день

Символы Сиднея

Утром запланирована прогулка по району Рокс, сохранившему атмосферу старого Сиднея. Днём запланировано посещение Сиднейской оперы и Королевского ботанического сада, где открываются лучшие виды на залив. Вечером — свободное время для прогулки, ужина или бокала вина с видом на Харбор-Бридж.

11 день

Голубые горы и винная дегустация

Ранним утром поедем за город, по дороге встречаются австралийские пейзажи и уютные посёлки.
Остановимся на смотровых площадках Голубых гор, полюбуемся видами на ущелья и каньоны. Завершением дня станет дегустация местных вин.

Вечером — возвращение в Сидней и прощальный ужин с группой.

12 день

Окончание тура

Утром — свободное время: прогулка по городу, покупки сувениров или отдых в кафе. Днём прогуляемся по набережной и финальные фотографии на фоне залива.

Вечером — трансфер в аэропорт и вылет домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$4790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, приветственный ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Траснфер по маршруту, в том числе внутрениие перелёты
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Катание на сёрфинге
  • Прогулки с кенгуру и коалами
  • Трекинги в национальных парках и на смотровые площадки
  • Поездка на лодке на Белоснежный пляж
  • Посещение Мельбурна, Сиднея и Голд-Коста
  • Помощь с авиабилетами и страховкой
  • Помощь с оформлением визы
  • Ролик на память
Что не входит в цену
  • Перелёт до Мельбурна и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение - $800
  • Виза
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мельбурна, 12:00 (возможна встреча в любое время дня по договорённости)
Завершение: Аэропорт Мельбурна, 14:00 (возможно завершение в любое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Мельбурне
Провёл экскурсии для 0 туристов
Всем привет! Пара слов обо мне. Я путешественник и основатель travel-сообщества, посетил больше 35 стран, организовал порядка 100 туров, проехал свыше 100 000 км за рулём по разным странам, да и
в целом передвигался на всех видах транспорта, кроме ракеты! Водил группу на Эльбрус, 100% участников восхождения достигли цели! Сейчас я уже у своей мечты и делаю для вас классные туры по Латинской Америке. Наша команда состоит из талантливых ребят, которые любят своё дело и горят путешествиями! Мы умеем работать с VIP-сегментом и высокими чеками и сможем выполнить любой ваш запрос. Сделаем всё возможное, чтобы вам было хорошо за оговоренный бюджет.

