Маршрут соединит городскую культуру и природу: прогулки по набережным, встреча с кенгуру и
Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей будет предоставлен участникам заранее.
Программа тура по дням
Знакомство с Мельбурном
Утренний прилёт в Австралию, встреча в аэропорту с гидом и трансфер в отель. После короткого отдыха запланированы первые прогулки по Мельбурну — городу небоскрёбов, уличного искусства и свободного ритма.
Днём — неспешное знакомство с центром: прогулка по знаменитым граффити-улочкам, кварталам с кофейнями и дизайнерскими бутиками. Вечером — ужин в местном ресторане, общение с участниками тура и первые истории о стране. Завершение дня — прогулка по набережной с видом на огни ночного города.
Улицы, рынки и высоты Мельбурна
После завтрака запланирована обзорная прогулка по центральным улицам. Маршрут включает посещение городского рынка, где кипит жизнь и ощущается энергия мегаполиса.
Во второй половине дня — подъём на смотровую площадку Eureka Skydeck, открывающую панорамные виды на залив и архитектуру города. Вечером — ужин в ресторане на берегу реки Ярра и прогулка по мостам и набережным, наполненным вечерними огнями.
Великая океанская дорога и 12 Апостолов
Ранним утром начинается путешествие по одной из самых живописных трасс планеты — Великой океанской дороге. На пути откроются скалистые берега, песчаные пляжи и бескрайний Тихий океан.
Днём запланированы остановки в живописных местах, включая знаменитые скалы 12 Апостолов — символ Австралии. Здесь можно сделать фото и вдохнуть свежий морской воздух. Вечером — ужин в прибрежном городке и отдых в отеле под шум океана.
Из мегаполиса в тропический рай
Утром — возвращение в Мельбурн и перелёт в Эрли-Бич. После прибытия — заселение в отель у моря и прогулка вдоль набережной, где у причалов покачиваются яхты. Атмосфера спокойствия и южного солнца создаёт ощущение отдыха.
Вечером — ужин в ресторане на побережье, свежие морепродукты и созерцание звёздного неба Южного полушария.
Великий Барьерный риф
Утренний выход в море на катамаране. Путешествие по лазурным водам откроет величие Великого Барьерного рифа.
Днём — снорклинг среди кораллов и разноцветных рыб, возможность увидеть подводный мир во всей его красоте. После возвращения — ужин и отдых у бассейна.
Вечер пройдёт в уютной обстановке за разговорами о дне и просмотром фотографий.
Голд-Кост: ритм океана
Утром — перелёт в Брисбен и трансфер в Голд-Кост, где небоскрёбы соседствуют с пляжами. Днём — прогулка вдоль океана и отдых на золотом песке. По желанию можно посёрфить или просто насладиться волнами. Вечером — ужин в современном районе с видом на океан и прогулка под мерцание огней курортного города.
Встреча с дикой Австралией
Утренний выезд в национальный парк. Густые леса, водопады и встреча с представителями местной фауны.
Днём — наблюдение за кенгуру и коалами в естественной среде обитания, момент, который запомнится надолго. Вечером — возвращение в Голд-Кост, ужин у океана и прогулка под закатным солнцем.
Байрон-Бей - край континента
Ранним утром — выезд в Байрон-Бей, город с духом свободы и серф-культурой. Днём — прогулка к маяку Кап-Байрон, открывающему панораму океана и самой восточной точки Австралии. Идеальное место для эффектных снимков! После фотосессии — возвращение в Голд-Кост.
Вечером — ужин в компании друзей и обмен впечатлениями.
Добро пожаловать в Сидней
Утром полетим в Сидней, заселимся в отель и пройдёмся по городу. Днём — прогулка по гавани и районам с видом на Оперный театр и залив.
Вечером — ужин у воды, откуда открывается вид на мосты и сверкающие огни столицы.
Символы Сиднея
Утром запланирована прогулка по району Рокс, сохранившему атмосферу старого Сиднея. Днём запланировано посещение Сиднейской оперы и Королевского ботанического сада, где открываются лучшие виды на залив. Вечером — свободное время для прогулки, ужина или бокала вина с видом на Харбор-Бридж.
Голубые горы и винная дегустация
Ранним утром поедем за город, по дороге встречаются австралийские пейзажи и уютные посёлки.
Остановимся на смотровых площадках Голубых гор, полюбуемся видами на ущелья и каньоны. Завершением дня станет дегустация местных вин.
Вечером — возвращение в Сидней и прощальный ужин с группой.
Окончание тура
Утром — свободное время: прогулка по городу, покупки сувениров или отдых в кафе. Днём прогуляемся по набережной и финальные фотографии на фоне залива.
Вечером — трансфер в аэропорт и вылет домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$4790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, приветственный ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Траснфер по маршруту, в том числе внутрениие перелёты
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Катание на сёрфинге
- Прогулки с кенгуру и коалами
- Трекинги в национальных парках и на смотровые площадки
- Поездка на лодке на Белоснежный пляж
- Посещение Мельбурна, Сиднея и Голд-Коста
- Помощь с авиабилетами и страховкой
- Помощь с оформлением визы
- Ролик на память
Что не входит в цену
- Перелёт до Мельбурна и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение - $800
- Виза
- Медицинская страховка