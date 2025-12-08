Поднимемся на смотровые площадки национального парка «Грэмпианс», чтобы полюбоваться
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется иметь непродуваемую верхнюю одежду, солнцезащитный крем и удобную спортивную обувь. Авиабилеты до Австралии приобретаются самостоятельно (рекомендуется авиакомпания “Сычуань” — от 60 000 ₽ туда-обратно).
Программа тура по дням
Погружение во времена золотой лихрадки, Арарат, прогулка по нацпарку «Грэмпианс»
Встретимся и уже через час прибудем в старинный Балларат, хранящий историю времён золотодобычи. Здесь мы посетим музей под открытым небом Соверен-Хилл — воссозданный город эпохи золотой лихорадки. Сможем увидеть шахты и попробовать промыть золото. Затем прогуляемся по улице Лидьярд-Стрит с викторианской архитектурой и фасадами 19 века.
Сделаем остановку в Арарате, чтобы, при желании, заглянуть в психиатрическую больницу Арадейла, крупнейший госпиталь-призрак Австралии, и перекусить в уютном кафе.
После обеда направимся в национальный парк «Грэмпианс», где вас ждут захватывающие виды: скалы, напоминающие пасть динозавра, панорамы долин и озёр. Мы пройдём по живописному треку Grand Canyon Walk — короткой, но эффектной тропе среди гор и ущелий. Вечером поужинаем в местном пабе и здесь же останемся на ночь.
Розовое озеро, природные чудеса Маунт-Гамбир, Короит, потухший вулкан и термальные источники в Варрнамбуле
После завтрака отправимся к Розовому озеру, окрашенному в разные оттенки в зависимости от сезонного количества водорослей и уровня воды. Далее дорога приведёт нас в пещеры Наракурт, включённые в список ЮНЕСКО: здесь сохранились окаменелости гигантских сумчатых, а подземные залы украшены сталактитами и сталагмитами.
Следующая остановка — Маунт-Гамбир. Тут мы увидим кратерное озеро, которое летом становится ярко-голубым, и огромный карстовый провал, превращённый в зелёный сад.
После прогулки по центру города заедем в маленький ирландский городок Короит, где можно заглянуть в исторический паб. Затем посетим Тауэр-Хилл — потухший вулкан, утопающий в лесах, где среди эму, коал и кенгуру мы прогуляемся по дну кратера. Вечером прибудем в город Варрнамбул, искупаемся в термальных источниках Deep Blue Hot Springs и отдохнём.
Дегустация на сыроварне, достопримечательности Великой океанской дороги, прогулка по реликтовому лесу
Сегодня утром посетим старейшую сыроварню, где вы продегустируете местные сорта, включая знаменитый Warrnambool Vintage Cheddar с 42-месячной выдержкой.
Затем начнём путешествие по Великой океанской дороге — одному из красивейших маршрутов мира. Полюбуемся скалами и островами, создающими драматичные пейзажи, увидим бухты и природный бассейн. Продолжим путь к легендарным Двенадцати апостолам — известняковым столбам, ставшим символом побережья, — и к бухте Лох-Ард, где мы устроим пикник и поговорим об истории одноимённого кораблекрушения.
После обеда в курортном городке Аполло Бэй прогуляемся по реликтовому лесу среди гигантских эвкалиптов и древних папоротников — словно в доисторическом мире. Заключительной остановкой станет панорамная площадка с видом на извивающийся серпантин Великой океанской дороги и бескрайний Тихий океан. К вечеру вернёмся в Мельбурн.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида-водителя
- Все расходы на бензин
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Мельбурна и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты (платные только пещеры и парк животных, остальные объекты - бесплатные)
- Виза