Встретимся и уже через час прибудем в старинный Балларат, хранящий историю времён золотодобычи. Здесь мы посетим музей под открытым небом Соверен-Хилл — воссозданный город эпохи золотой лихорадки. Сможем увидеть шахты и попробовать промыть золото. Затем прогуляемся по улице Лидьярд-Стрит с викторианской архитектурой и фасадами 19 века.

Сделаем остановку в Арарате, чтобы, при желании, заглянуть в психиатрическую больницу Арадейла, крупнейший госпиталь-призрак Австралии, и перекусить в уютном кафе.

После обеда направимся в национальный парк «Грэмпианс», где вас ждут захватывающие виды: скалы, напоминающие пасть динозавра, панорамы долин и озёр. Мы пройдём по живописному треку Grand Canyon Walk — короткой, но эффектной тропе среди гор и ущелий. Вечером поужинаем в местном пабе и здесь же останемся на ночь.