Горы, пещеры, океан: все стихии Австралии в индивидуальном туре

Погулять по заповеднику и древнему лесу, окунуться во времена золотой лихорадки, искупаться в термах
Это путешествие подарит головокружительные виды природных чудес! Мы пройдём по следам золотоискателей в старинном Балларате и осмотрим викторианскую архитектуру на улице Лидьярд-Стрит.

Поднимемся на смотровые площадки национального парка «Грэмпианс», чтобы полюбоваться
отвесными скалами и долинами, уходящими за горизонт.

Побываем на Розовом озере и голубом кратерном озере Маунт-Гамбира, заглянем в пещеры ЮНЕСКО Наракурт и посетим старейшую сыроварню, где вы сможете отведать чеддера 42-месячной выдержки.

Вас ждут прогулка по дну потухшего вулкана среди коал и кенгуру и реликтовому лесу, купание в горячих источниках и невероятные пейзажи Великой океанской дороги — одного из красивейших побережий планеты.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется иметь непродуваемую верхнюю одежду, солнцезащитный крем и удобную спортивную обувь. Авиабилеты до Австралии приобретаются самостоятельно (рекомендуется авиакомпания “Сычуань” — от 60 000 ₽ туда-обратно).

Программа тура по дням

1 день

Погружение во времена золотой лихрадки, Арарат, прогулка по нацпарку «Грэмпианс»

Встретимся и уже через час прибудем в старинный Балларат, хранящий историю времён золотодобычи. Здесь мы посетим музей под открытым небом Соверен-Хилл — воссозданный город эпохи золотой лихорадки. Сможем увидеть шахты и попробовать промыть золото. Затем прогуляемся по улице Лидьярд-Стрит с викторианской архитектурой и фасадами 19 века.

Сделаем остановку в Арарате, чтобы, при желании, заглянуть в психиатрическую больницу Арадейла, крупнейший госпиталь-призрак Австралии, и перекусить в уютном кафе.

После обеда направимся в национальный парк «Грэмпианс», где вас ждут захватывающие виды: скалы, напоминающие пасть динозавра, панорамы долин и озёр. Мы пройдём по живописному треку Grand Canyon Walk — короткой, но эффектной тропе среди гор и ущелий. Вечером поужинаем в местном пабе и здесь же останемся на ночь.

2 день

Розовое озеро, природные чудеса Маунт-Гамбир, Короит, потухший вулкан и термальные источники в Варрнамбуле

После завтрака отправимся к Розовому озеру, окрашенному в разные оттенки в зависимости от сезонного количества водорослей и уровня воды. Далее дорога приведёт нас в пещеры Наракурт, включённые в список ЮНЕСКО: здесь сохранились окаменелости гигантских сумчатых, а подземные залы украшены сталактитами и сталагмитами.

Следующая остановка — Маунт-Гамбир. Тут мы увидим кратерное озеро, которое летом становится ярко-голубым, и огромный карстовый провал, превращённый в зелёный сад.

После прогулки по центру города заедем в маленький ирландский городок Короит, где можно заглянуть в исторический паб. Затем посетим Тауэр-Хилл — потухший вулкан, утопающий в лесах, где среди эму, коал и кенгуру мы прогуляемся по дну кратера. Вечером прибудем в город Варрнамбул, искупаемся в термальных источниках Deep Blue Hot Springs и отдохнём.

3 день

Дегустация на сыроварне, достопримечательности Великой океанской дороги, прогулка по реликтовому лесу

Сегодня утром посетим старейшую сыроварню, где вы продегустируете местные сорта, включая знаменитый Warrnambool Vintage Cheddar с 42-месячной выдержкой.

Затем начнём путешествие по Великой океанской дороге — одному из красивейших маршрутов мира. Полюбуемся скалами и островами, создающими драматичные пейзажи, увидим бухты и природный бассейн. Продолжим путь к легендарным Двенадцати апостолам — известняковым столбам, ставшим символом побережья, — и к бухте Лох-Ард, где мы устроим пикник и поговорим об истории одноимённого кораблекрушения.

После обеда в курортном городке Аполло Бэй прогуляемся по реликтовому лесу среди гигантских эвкалиптов и древних папоротников — словно в доисторическом мире. Заключительной остановкой станет панорамная площадка с видом на извивающийся серпантин Великой океанской дороги и бескрайний Тихий океан. К вечеру вернёмся в Мельбурн.

Что включено
  • Услуги профессионального гида-водителя
  • Все расходы на бензин
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Мельбурна и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты (платные только пещеры и парк животных, остальные объекты - бесплатные)
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мельбурн, 8:00
Завершение: Мельбурн, 20:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Ольга
Ольга — ваш гид в Мельбурне
Провела экскурсии для 156 туристов
Здравствуйте! Я Ольга. С самой юности мечтала о путешествиях по Австралии. Но прежде на жизненном пути возникла Новая Зеландия и увлекла на целых 9 лет. В 2021 году переехала в Мельбурн и постоянно открываю в нём что-то новое. Буду рада познакомить вас с лучшим австралийским городом!

