Австралия: Мельбурн, Сидней и Большой Барьерный риф
Удивительная и таинственная Австралия. Подводные красоты знаменитого Большого Барьерного рифа
«Мы исследуем природные парки Юнеско, увидим кенгуру, коал и эму, познакомимся с историей страны, попадём в атмосферу золотой лихорадки 19 века»
22 окт в 10:00
30 апр в 10:00
от 381 056 ₽ за человека
На континенте двух океанов: путешествие по городам и природным локациям Австралии с комфортом
Увидеть самую восточную точку материка, попробовать вино и понаблюдать за кенгуру
Начало: Аэропорт Мельбурна, 12:00 (возможна встреча в любо...
«Маршрут соединит городскую культуру и природу: прогулки по набережным, встреча с кенгуру и коалами, катание на сёрфинге и путешествие по рифам у берегов Эрли-Бич»
6 апр в 12:00
1 мая в 12:00
$4790 за человека
Горы, пещеры, океан: все стихии Австралии в индивидуальном туре
Погулять по заповеднику и древнему лесу, окунуться во времена золотой лихорадки, искупаться в термах
Начало: Мельбурн, 8:00
«Это путешествие подарит головокружительные виды природных чудес»
14 мар в 08:00
21 мар в 08:00
$1900 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Природа и пейзажи»
Туры на русском языке в Мельбурне (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», цены от 1900₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель