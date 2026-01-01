Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Мельбурне на русском языке, цены от 1900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

Сплавы и рафтинг 14 дней Австралия: Мельбурн, Сидней и Большой Барьерный риф Удивительная и таинственная Австралия. Подводные красоты знаменитого Большого Барьерного рифа «Мы исследуем природные парки Юнеско, увидим кенгуру, коал и эму, познакомимся с историей страны, попадём в атмосферу золотой лихорадки 19 века» от 381 056 ₽ за человека На машине 12 дней На континенте двух океанов: путешествие по городам и природным локациям Австралии с комфортом Увидеть самую восточную точку материка, попробовать вино и понаблюдать за кенгуру Начало: Аэропорт Мельбурна, 12:00 (возможна встреча в любо... «Маршрут соединит городскую культуру и природу: прогулки по набережным, встреча с кенгуру и коалами, катание на сёрфинге и путешествие по рифам у берегов Эрли-Бич» $4790 за человека На машине 3 дня Горы, пещеры, океан: все стихии Австралии в индивидуальном туре Погулять по заповеднику и древнему лесу, окунуться во времена золотой лихорадки, искупаться в термах Начало: Мельбурн, 8:00 «Это путешествие подарит головокружительные виды природных чудес» $1900 за всё до 6 чел. Все туры Мельбурна

