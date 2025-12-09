Проживание. Мы самостоятельно забронируем отели по маршруту, предварительно обсудив с вами все детали. Однако оплачивать проживание, включая номер для гида, необходимо отдельно.

Питание. Мы забронируем для вас столики в хороших ресторанах по маршруту, но все расходы вам необходимо оплатить самостоятельно. Учтём все ваши пожелания, можем организовать ужин-барбекю.

Транспорт. 7-местный минивэн Chrysler Grand Voyager (до 5 человек), 12-местный микроавтобус Toyota Hiace Commuter (6-10 человек). В обоих авто достаточно места для багажа.

Возраст участников. 7+.

Виза. Граждане России могут оформить на сайте immi.homeaffairs.gov.au/visas/ за 6 и более недель до поездки. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно (можно воспользоваться виртуальной UnionPay или картами зарубежных банков). Виза электронная, придёт на почту, в загранпаспорт её вклеивать не надо.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.