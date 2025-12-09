Индивидуальное путешествие из Мельбурна по кольцевому маршруту
Проехать вдоль океана, отдохнуть в горах, посетить город золотоискателей, встретить кенгуру и коал
Это будет невероятное путешествие, каждый километр которого наполнен новыми видами: мы проследуем по круговому маршруту, не тратя время на возвращение тем же путём и не теряя впустую драгоценные часы. Начнём читать дальше
с Великой океанской дороги, которая сама по себе — целый мир.
Будем любоваться уходящими за горизонт просторами и посещать пляжи, увидим берега, где потерпели крушение более 150 судов, и колоритные творения природы — Двенадцать апостолов, Лондонскую арку и другие причудливые скалы.
Отдохнём в окружении грандиозных гор нацпарка «Грампианс» и словно перенесёмся в эпоху золотой лихорадки в городке Балларат.
А ещё побываем в австралийской глубинке и в естественной среде обитания встретим самых очаровательных жителей континента: наглых кенгуру, ленивых коал и крикливых попугаев.
Проживание. Мы самостоятельно забронируем отели по маршруту, предварительно обсудив с вами все детали. Однако оплачивать проживание, включая номер для гида, необходимо отдельно.
Питание. Мы забронируем для вас столики в хороших ресторанах по маршруту, но все расходы вам необходимо оплатить самостоятельно. Учтём все ваши пожелания, можем организовать ужин-барбекю.
Транспорт. 7-местный минивэн Chrysler Grand Voyager (до 5 человек), 12-местный микроавтобус Toyota Hiace Commuter (6-10 человек). В обоих авто достаточно места для багажа.
Возраст участников. 7+.
Виза. Граждане России могут оформить на сайте immi.homeaffairs.gov.au/visas/ за 6 и более недель до поездки. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно (можно воспользоваться виртуальной UnionPay или картами зарубежных банков). Виза электронная, придёт на почту, в загранпаспорт её вклеивать не надо.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Великая океанская дорога
Встретимся в Мельбурне и поедем по Великой океанской дороге — одной из красивейших трасс мира, включённой в список природных объектов национального наследия Австралии. Её обнимают угрюмые утёсы и изумрудные волны, а благодаря вечнозелёным деревьям воздух пропитан пряной влажностью. Почти весь день мы будем двигаться по этому панорамному шоссе, наслаждаясь видами и останавливаясь в самых интересных локациях, — это длинный путь, но поверьте, он того стоит.
2 день
Нацпарк «Грампианс»
Следующий день нашего путешествия будет посвящён ещё одному шедевру природы — национальному парку «Грампианс». Это древний (около 400 миллионов лет!) горный массив с уникальными скальными формациями и захватывающими дух видами. А ещё он известен богатством фауны: кенгуру могут спокойно пастись под вашими окнами, огромные белоснежные какаду — брать корм прямо с ладони, а валлаби — перебегать дорогу у капота автомобиля.
3 день
Музей золотой лихорадки
На обратном пути в Мельбурн мы заедем в Балларат, чтобы посетить «Соверен Хилл». Это музей под открытым небом, посвящённый золотоискателям и золотой лихорадке. Именно тут в 19 веке был найден «Желанный незнакомец» — первый в мире по величине самородок весом 71 кг!
Начало: Мельбурн, точное место и время по договорённости
Завершение: Мельбурн, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Мельбурне
Когда-то, в прошлой доавстралийской жизни, после окончания МГУ им. Ломоносова я работал геологом в России. Как написано на сайте моего факультета: «Принято считать, что геология — это образ жизни». Точно! читать дальше
Из всех составляющих этой профессии мне больше всего нравилась возможность путешествовать по стране и посещать новые, ещё не знакомые мне места. Теперь я живу в Австралии и уже около 30 лет занимаюсь организацией экскурсий и туров. Моя работа — это гид по Мельбурну и всему континенту. То есть я делаю именно то, чем всегда и хотел заниматься — путешествую. Повезло, наверное!