Полезная информация о Милдьюре
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Местное время в Милдьюре
03:2834
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Милдьюра
|По-английски
|Mildura
|Население города
|32 936 чел.
|Аэропорт
|Милдьюра MQL
|Часовой пояс
|Australia/Melbourne
|Средняя высота
|56 м. от уровня моря
Где находится Милдьюра на карте
Милдьюра