Полезная информация об Орандже
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Местное время в Орандже
03:2846
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Орандж
|По-английски
|Orange
|Население города
|38 408 чел.
|Аэропорт
|Ориндж - Спрингхилл OAG
|Часовой пояс
|Australia/Sydney
|Средняя высота
|868 м. от уровня моря
Где находится Орандж на карте
Орандж