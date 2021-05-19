Всё об Орандже

Полезная информация об Орандже

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Местное время в Орандже
03:2846
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаОрандж
По-английскиOrange
Население города38 408 чел.
АэропортОриндж - Спрингхилл OAG
Часовой поясAustralia/Sydney
Средняя высота868 м. от уровня моря

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