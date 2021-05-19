Полезная информация о Перте
Что нужно знать о Перте: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Перт, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Перте
04:1527
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Перт
|По-английски
|Perth
|Столица региона
|Перт является столицей региона
|Население города
|1 896 548 чел.
|Аэропорты
|Перт PER, Jandakot JAD
|Часовой пояс
|Australia/Perth
|Средняя высота
|46 м. от уровня моря
Где находится Перт на карте
Перт