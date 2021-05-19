Полезная информация о Перте

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Местное время в Перте
04:1527
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаПерт
По-английскиPerth
Столица регионаПерт является столицей региона
Население города1 896 548 чел.
АэропортыПерт PER, Jandakot JAD
Часовой поясAustralia/Perth
Средняя высота46 м. от уровня моря

Где находится Перт на карте

Перт фото города
Перт

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