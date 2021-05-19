Всё о Порте Маккуори

Полезная информация о Порте Маккуори

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Местное время в Порте Маккуори
03:2846
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаПорт Маккуори
По-английскиPort Macquarie
Население города45 692 чел.
АэропортПорт-Маккуори PQQ
Часовой поясAustralia/Sydney
Средняя высота10 м. от уровня моря

Где находится Порт Маккуори на карте

Порт Маккуори фото города
Порт Маккуори

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