Полезная информация о Порте Маккуори
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Местное время в Порте Маккуори
03:2846
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Порт Маккуори
|По-английски
|Port Macquarie
|Население города
|45 692 чел.
|Аэропорт
|Порт-Маккуори PQQ
|Часовой пояс
|Australia/Sydney
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Порт Маккуори на карте
Порт Маккуори