Всё о Рокхемптоне

Полезная информация о Рокхемптоне

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Местное время в Рокхемптоне
03:2852
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаРокхемптон
По-английскиRockhampton
Население города61 724 чел.
АэропортРокгемптон ROK
Часовой поясAustralia/Brisbane
Средняя высота13 м. от уровня моря

Где находится Рокхемптон на карте

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Рокхемптон

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