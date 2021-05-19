Полезная информация о Шеппартоне
Что нужно знать о Шеппартоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шеппартоне
05:1630
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Шеппартон
|По-английски
|Shepparton
|Население города
|31 148 чел.
|Аэропорт
|Шеппартон SHT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Australia/Melbourne
|Средняя высота
|115 м. от уровня моря