Всё о Шеппартоне

Полезная информация о Шеппартоне

Что нужно знать о Шеппартоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Шеппартоне
05:1630
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаШеппартон
По-английскиShepparton
Население города31 148 чел.
АэропортШеппартон SHT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAustralia/Melbourne
Средняя высота115 м. от уровня моря

Где находится Шеппартон на карте