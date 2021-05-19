Полезная информация о Тари
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Местное время в Тари
03:2858
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Тари
|По-английски
|Taree
|Население города
|16 359 чел.
|Аэропорт
|Тари TRO
|Часовой пояс
|Australia/Sydney
|Средняя высота
|30 м. от уровня моря
Где находится Тари на карте
Тари