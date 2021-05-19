Всё о Таунсвилле

Полезная информация о Таунсвилле

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Местное время в Таунсвилле
06:1544
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаТаунсвилл
По-английскиTownsville
Население города196 219 чел.
АэропортТаунсвилл TSV
Часовой поясAustralia/Brisbane
Средняя высота15 м. от уровня моря

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