Всё о Траралгоне

Полезная информация о Траралгоне

Что нужно знать о Траралгоне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Траралгоне
03:2904
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаТраралгон
По-английскиTraralgon
Население города24 605 чел.
АэропортLa Trobe Regional TGN (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAustralia/Melbourne
Средняя высота46 м. от уровня моря

Где находится Траралгон на карте