Полезная информация об Уорнамбуле
Что нужно знать об Уорнамбуле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уорнамбуле
06:1550
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇺 Австралия
|Название города
|Уорнамбул
|По-английски
|Warrnambool
|Население города
|29 176 чел.
|Аэропорт
|Варранамбул WMB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Australia/Melbourne
|Средняя высота
|24 м. от уровня моря