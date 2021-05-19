Всё об Уорнамбуле

Полезная информация об Уорнамбуле

Что нужно знать об Уорнамбуле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Уорнамбуле
06:1550
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇺 Австралия
Название городаУорнамбул
По-английскиWarrnambool
Население города29 176 чел.
АэропортВарранамбул WMB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAustralia/Melbourne
Средняя высота24 м. от уровня моря

Где находится Уорнамбул на карте