Ирина П. проводит ещё 6 экскурсий

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Музей колоколов

Ирина П.
Ирина П. – Гид из Инсбрука
Музей колоколов
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Музей колоколов
Музей колоколов
«С божьим благословением все удастся» так звучали первые слова в дневнике Бартламе Грассмайера, когда он начал свои странствования для изучения колокольного дела. Основные годы своей учебы он провел в Аахене в литейной Йона фон Трера. По возвращении в Тироль, он в 1599 году отлил первый колокол, чем положил начало семейному ремеслу Грассмайер.
Профессиональные знания 🎓 и секрет расчета колоколов бережно хранятся уже 400 лет, расширяются, благодаря новым исследованиям, и передаются от отца к сыну по традиции, которую поддерживают уже 14 поколений. Из маленького предприятия с годами выросла большая литейная фирма с филиалами в Фельдкирхе и Бриксене. Более чем в 100 странах мира звучат колокола литейной Грассмайер. Звучат они и в России…
При литейной открыт музей 🖼 «От руды к колоколу», позволяющий проследить все стадии изготовления колоколов и историю 📖 развития колокольного мастерства. Если нам повезет, то мы сможем увидеть своими глазами процесс отливки нового колокола. При музее есть магазин с сувенирной продукцией литейной Грассмайер.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Музей колоколов
Музей колоколов
Музей колоколов
Музей колоколов
Музей колоколов
Музей колоколов
Музей колоколов
Музей колоколов

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Ирина П.
Ирина П.
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