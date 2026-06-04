Анна проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для посещения музея «Кристаллические миры Swarovski» - с мая по сентябрь и в декабре. В это время можно насладиться не только экспонатами, но и красивыми видами на Альпы и праздничными мероприятиями.

Музей Сваровски в окрестностях Инсбрука - второй по посещаемости в Австрии после дворца Шёнбрунн в Вене.На экскурсии можно узнать, как возник и развивался бренд, услышать историю успеха его основателя и

узнать об особенностях сверкающих изделий. В сюрреалистических залах с непередаваемой игрой света рассказывается тирольская легенда о символе музея, объясняется значение шоу танцующих штанов, появления Ленина и других творческих концепций. Вы увидите экспонаты из Книги рекордов Гиннеса и побываете внутри кристалла, а после экскурсии останетесь наедине с украшениями в крупнейшем магазине Сваровски

Описание экскурсии

История бренда

Несмотря на то, что сам музей не посвящен истории развития компании и производству бижутерии, вы обязательно услышите о становлении знаменитого бренда и династии Сваровски, которых часто называют австрийскими Рокфеллерами. Я расскажу, какой путь прошла компания с 1895 года и чем она известна помимо украшений из рассыпных кристаллов. На родине ее основателя — Даниэля Сваровски — поговорим о человеке из семьи потомственных огранщиков чешского хрусталя — и его истории успеха.

Сверкающий музей-театр с сюрреалистическими элементами

Гуляя по 13 стильным залам с невероятными инсталляциями, вы сможете почувствовать себя персонажами сказки «Алиса в Стране Чудес» — чего стоит один только «Ледяной переход» с прозрачными стенами, наполненными тысячами кристаллов! Я расскажу о главном символе музея — великане с зелёными глазами-кристаллами и тирольской легенде, связанной с ним. В необычных пещерах познакомлю вас с их сокровищницей — работами скульпторов, художников и дизайнеров со всего мира, воплотивших свое представление о сущности кристаллов Сваровски в удивительных произведениях искусства. Среди них вы даже увидите мавзолей Ленина в исполнении, угадайте, кого? Творческой команды из Новосибирска! Также вы встретите кристаллы из Книги рекордов Гиннеса, посмотрите представление танцующих штанов и пиджачных пар, увидите ослепительную новогоднюю елку и даже сможете попасть внутрь кристалла.

Красивый парк с видом на горы и крупнейший магазин Swarovski

В завершение вы прогуляетесь вокруг «Лебединого озера», покрытого кристальными облаками Сваровски. Осмотрите самшитовый лабиринт и арт-объекты. И, конечно, полюбуетесь видами на Альпы. При желании, вы сможете пообедать в местном ресторане высокой кухни «Даниелс». А после экскурсии я оставлю вас восхищаться украшениями в крупнейшем магазине Сваровски, откуда просто невозможно уйти без мерцающей и переливающейся покупки, особенно если вы — женщина!

Дополнительные опции

Если ваша поездка совпадает с праздничными событиями, я могу организовать для вас торжественный стол в ресторане Daniels Kristallwelten, а также заказать торт со свечами, поздравительной надписью и индивидуальным дизайном, соответствующим вашему празднику.

Кому подойдет экскурсия

Любителям необычных выставок современного искусства и всем, кому интересно узнать о мире всемирно известного бренда.

В сверкающем королевстве также очень понравится детям, а после экскурсии они смогут дать родителям отдохнуть и провести пару часов в игровой башне, где есть веревочные лестницы, горки, батуты и многое другое.

Организационные детали

Музей находится в 15 км от Инсбрука, в Ваттенсе.

До музея путешественники добираются самостоятельно.

— Вы можете доехать на своей машине или фирменном автобусе, регулярно отправляющимся из центра города, от ст. Innsbruck, Hauptbahnhof. Стоимость билета туда-обратно: 11 €/взрослого, 7 €/подростка, до 15 лет — бесплатно. Расписание: 8:40, 10:20, 12:40, 14:40, 16:40.

— Либо воспользоваться услугами трансфера. Детали уточняйте, пожалуйста, при бронировании.

— Вы можете доехать на своей машине или фирменном автобусе, регулярно отправляющимся из центра города, от ст. Innsbruck, Hauptbahnhof. Стоимость билета туда-обратно: 11 €/взрослого, 7 €/подростка, до 15 лет — бесплатно. Расписание: 8:40, 10:20, 12:40, 14:40, 16:40. — Либо воспользоваться услугами трансфера. Детали уточняйте, пожалуйста, при бронировании. В стоимость не включены входные билеты. Специальная цена для посетителей, заказавших эту экскурсию: 20 €/взрослого и 10€/ребенка, дети до 5 лет — бесплатно.

Время работы музея

— Ежедневно с 8:30 до 19:00, вход в музей до 18:00.

— Июль и август: ежедневно с 8:30 до 22:00, вход в музей до 21:00