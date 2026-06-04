Анна проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для посещения музея «Кристаллические миры Swarovski» - с мая по сентябрь и в декабре. В это время можно насладиться не только экспонатами, но и красивыми видами на Альпы и праздничными мероприятиями.
Сейчас август — это идеальное время.
Описание экскурсии
История бренда
Несмотря на то, что сам музей не посвящен истории развития компании и производству бижутерии, вы обязательно услышите о становлении знаменитого бренда и династии Сваровски, которых часто называют австрийскими Рокфеллерами. Я расскажу, какой путь прошла компания с 1895 года и чем она известна помимо украшений из рассыпных кристаллов. На родине ее основателя — Даниэля Сваровски — поговорим о человеке из семьи потомственных огранщиков чешского хрусталя — и его истории успеха.
Сверкающий музей-театр с сюрреалистическими элементами
Гуляя по 13 стильным залам с невероятными инсталляциями, вы сможете почувствовать себя персонажами сказки «Алиса в Стране Чудес» — чего стоит один только «Ледяной переход» с прозрачными стенами, наполненными тысячами кристаллов! Я расскажу о главном символе музея — великане с зелёными глазами-кристаллами и тирольской легенде, связанной с ним. В необычных пещерах познакомлю вас с их сокровищницей — работами скульпторов, художников и дизайнеров со всего мира, воплотивших свое представление о сущности кристаллов Сваровски в удивительных произведениях искусства. Среди них вы даже увидите мавзолей Ленина в исполнении, угадайте, кого? Творческой команды из Новосибирска! Также вы встретите кристаллы из Книги рекордов Гиннеса, посмотрите представление танцующих штанов и пиджачных пар, увидите ослепительную новогоднюю елку и даже сможете попасть внутрь кристалла.
Красивый парк с видом на горы и крупнейший магазин Swarovski
В завершение вы прогуляетесь вокруг «Лебединого озера», покрытого кристальными облаками Сваровски. Осмотрите самшитовый лабиринт и арт-объекты. И, конечно, полюбуетесь видами на Альпы. При желании, вы сможете пообедать в местном ресторане высокой кухни «Даниелс». А после экскурсии я оставлю вас восхищаться украшениями в крупнейшем магазине Сваровски, откуда просто невозможно уйти без мерцающей и переливающейся покупки, особенно если вы — женщина!
Дополнительные опции
Если ваша поездка совпадает с праздничными событиями, я могу организовать для вас торжественный стол в ресторане Daniels Kristallwelten, а также заказать торт со свечами, поздравительной надписью и индивидуальным дизайном, соответствующим вашему празднику.
Кому подойдет экскурсия
Любителям необычных выставок современного искусства и всем, кому интересно узнать о мире всемирно известного бренда.
В сверкающем королевстве также очень понравится детям, а после экскурсии они смогут дать родителям отдохнуть и провести пару часов в игровой башне, где есть веревочные лестницы, горки, батуты и многое другое.
Организационные детали
Музей находится в 15 км от Инсбрука, в Ваттенсе.
До музея путешественники добираются самостоятельно. — Вы можете доехать на своей машине или фирменном автобусе, регулярно отправляющимся из центра города, от ст. Innsbruck, Hauptbahnhof. Стоимость билета туда-обратно: 11 €/взрослого, 7 €/подростка, до 15 лет — бесплатно. Расписание: 8:40, 10:20, 12:40, 14:40, 16:40. — Либо воспользоваться услугами трансфера. Детали уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
В стоимость не включены входные билеты. Специальная цена для посетителей, заказавших эту экскурсию: 20 €/взрослого и 10€/ребенка, дети до 5 лет — бесплатно.
Время работы музея
— Ежедневно с 8:30 до 19:00, вход в музей до 18:00. — Июль и август: ежедневно с 8:30 до 22:00, вход в музей до 21:00
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Музей Сваровски
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Инсбруке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 126 туристов
Меня зовут Анна, и я прожила в Тироле уже более 7 лет. С первого года я занималась организацией отдыха, экскурсионных программ и мероприятий в Тироле для российских путешественников. Теперь я читать дальшеуменьшить
работаю в молодой и активной туристической компании, состоящей из организаторов, гидов и сопровождающих. Каждый день мы делаем то, чему принадлежит наше сердце: встречаем гостей, проводим время с туристами, создаем незабываемые дни в Тироле и прикладываем все усилия, чтобы сделать вас чуточку счастливее!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Анечка один из лучших гидов, который встретился нам за годы путешествий. Комфортный в общении, приятный и внимательный человек. Влюбленный в свою профессию, увлекающийся, рассказывающий легко, интересно, увлекательно. О фирме Сваровски читать дальшеуменьшить
знает не по наслышке - она здесь работала. Поэтому экскурсия прошла на одном дыхании. Это была сказка! 16 залов, разной тематики, с разным звуком и разным запахом. Что-то волшебное, нереальное, уникальное. Это не музей - нечто иное, инсталляция, зазеркалье, нереальный мир. В нем знаменитые дизайнеры и архитекторы творят из хрусталя произведения искусства. А за пределами музея - волшебный черный зеркальный пруд с облаками из кристаллов, переливающихся от лучей солнца и звенящих от дуновения ветра! Вышли из музея в полном восторге! Однозначно рекомендуем Анну, как великолепного гида и эту экскурсию, как незабываемый волшебный, хрустальный мир.
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Роман
Рекомендую сначала сюда с Анной, а потом продолжить с ней в Инсбруке:)
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