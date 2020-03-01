Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История бренда

Несмотря на то, что сам музей не посвящен истории развития компании и производству бижутерии, вы обязательно услышите о становлении знаменитого бренда и династии Сваровски, которых часто называют австрийскими Рокфеллерами. Я расскажу, какой путь прошла компания с 1895 года и чем она известна помимо украшений из рассыпных кристаллов. На родине ее основателя — Даниэля Сваровски — поговорим о человеке из семьи потомственных огранщиков чешского хрусталя — и его истории успеха.

Сверкающий музей-театр с сюрреалистическими элементами

Гуляя по 13 стильным залам с невероятными инсталляциями, вы сможете почувствовать себя персонажами сказки «Алиса в Стране Чудес» — чего стоит один только «Ледяной переход» с прозрачными стенами, наполненными тысячами кристаллов! Я расскажу о главном символе музея — великане с зелёными глазами-кристаллами и тирольской легенде, связанной с ним. В необычных пещерах познакомлю вас с их сокровищницей — работами скульпторов, художников и дизайнеров со всего мира, воплотивших свое представление о сущности кристаллов Сваровски в удивительных произведениях искусства. Среди них вы даже увидите мавзолей Ленина в исполнении, угадайте, кого? Творческой команды из Новосибирска! Также вы встретите кристаллы из Книги рекордов Гиннеса, посмотрите представление танцующих штанов и пиджачных пар, увидите ослепительную новогоднюю елку и даже сможете попасть внутрь кристалла.

Красивый парк с видом на горы и крупнейший магазин Swarowski

В завершение вы прогуляетесь вокруг «Лебединого озера», покрытого кристальными облаками Сваровски. Осмотрите самшитовый лабиринт и арт-объекты. И, конечно, полюбуетесь видами на Альпы. При желании, вы сможете пообедать в местном ресторане высокой кухни «Даниелс». А после экскурсии я оставлю вас восхищаться украшениями в крупнейшем магазине Сваровски, откуда просто невозможно уйти без мерцающей и переливающейся покупки, особенно если вы — женщина!

Дополнительные опции

Если ваша поездка совпадает с праздничными событиями, я могу организовать для вас торжественный стол в ресторане Daniels Kristallwelten, а также заказать торт со свечами, поздравительной надписью и индивидуальным дизайном, соответствующим вашему празднику.

Кому подойдет экскурсия