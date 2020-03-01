Анна проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Музей «Кристаллические миры Swarowski»

Услышать о хрустальной империи от человека, который работал в компании и знает ее изнутри

Анна
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Анна – представитель гидов
Музей Сваровски в окрестностях Инсбрука — второй по посещаемости в Австрии после дворца Шёнбрунн в Вене.

На экскурсии вы узнаете, как возник и развивался бренд, услышите историю успеха его основателя и узнаете об особенностях сверкающих изделий.

В сюрреалистических залах с непередаваемой игрой света я расскажу тирольскую легенду о символе музея, объясню значение шоу танцующих штанов, появления Ленина и других творческих концепций.

Вы увидите экспонаты из Книги рекордов Гиннеса и побываете внутри кристалла, а после экскурсии я оставлю вас наедине с украшениями в крупнейшем магазине Сваровски.
От 144 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча Музей Сваровски
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Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Музей «Кристаллические миры Swarowski»

Что вас ожидает

История бренда
Несмотря на то, что сам музей не посвящен истории развития компании и производству бижутерии, вы обязательно услышите о становлении знаменитого бренда и династии Сваровски, которых часто называют австрийскими Рокфеллерами. Я расскажу, какой путь прошла компания с 1895 года и чем она известна помимо украшений из рассыпных кристаллов. На родине ее основателя — Даниэля Сваровски — поговорим о человеке из семьи потомственных огранщиков чешского хрусталя — и его истории успеха.

Сверкающий музей-театр с сюрреалистическими элементами
Гуляя по 13 стильным залам с невероятными инсталляциями, вы сможете почувствовать себя персонажами сказки «Алиса в Стране Чудес» — чего стоит один только «Ледяной переход» с прозрачными стенами, наполненными тысячами кристаллов! Я расскажу о главном символе музея — великане с зелёными глазами-кристаллами и тирольской легенде, связанной с ним. В необычных пещерах познакомлю вас с их сокровищницей — работами скульпторов, художников и дизайнеров со всего мира, воплотивших свое представление о сущности кристаллов Сваровски в удивительных произведениях искусства. Среди них вы даже увидите мавзолей Ленина в исполнении, угадайте, кого? Творческой команды из Новосибирска! Также вы встретите кристаллы из Книги рекордов Гиннеса, посмотрите представление танцующих штанов и пиджачных пар, увидите ослепительную новогоднюю елку и даже сможете попасть внутрь кристалла.

Красивый парк с видом на горы и крупнейший магазин Swarowski
В завершение вы прогуляетесь вокруг «Лебединого озера», покрытого кристальными облаками Сваровски. Осмотрите самшитовый лабиринт и арт-объекты. И, конечно, полюбуетесь видами на Альпы. При желании, вы сможете пообедать в местном ресторане высокой кухни «Даниелс». А после экскурсии я оставлю вас восхищаться украшениями в крупнейшем магазине Сваровски, откуда просто невозможно уйти без мерцающей и переливающейся покупки, особенно если вы — женщина!

Дополнительные опции
Если ваша поездка совпадает с праздничными событиями, я могу организовать для вас торжественный стол в ресторане Daniels Kristallwelten, а также заказать торт со свечами, поздравительной надписью и индивидуальным дизайном, соответствующим вашему празднику.

Кому подойдет экскурсия

  • Любителям необычных выставок современного искусства и всем, кому интересно узнать о мире всемирно известного бренда.
  • В сверкающем королевстве также очень понравится детям, а после экскурсии они смогут дать родителям отдохнуть и провести пару часов в игровой башне, где есть веревочные лестницы, горки, батуты и многое другое.

Организационные детали

  • Музей находится в 15 км от Инсбрука, в Ваттенсе.
  • До музея путешественники добираются самостоятельно.
    — Вы можете доехать на своей машине или фирменном автобусе, регулярно отправляющимся из центра города, от ст. Innsbruck, Hauptbahnhof. Стоимость билета туда-обратно: 9,5 €/взрослого, 5 €/подростка, до 15 лет — бесплатно. Расписание: 8:40, 10:20, 12:40, 14:40, 16:40, 18:20.
    — Либо воспользоваться услугами трансфера. Детали уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
  • В стоимость не включены входные билеты. Специальная цена для посетителей, заказавших эту экскурсию: 17€/взрослого и 10€/ребенка, дети до 5 лет — бесплатно.

Время работы музея
— Ежедневно с 8:30 до 19:30, вход в музей до 18:30.
— Июль и август: ежедневно с 8:30 до 22:00, вход в музей до 21:00
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Музей «Кристаллические миры Swarowski»
Музей «Кристаллические миры Swarowski»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Музей Сваровски.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Меня зовут Анна, и я прожила в Тироле уже более 7 лет. С первого года я занималась организацией отдыха, экскурсионных программ и мероприятий в Тироле для российских путешественников. Теперь я работаю в молодой и активной туристической компании, состоящей из организаторов, гидов и сопровождающих. Каждый день мы делаем то, чему принадлежит наше сердце: встречаем гостей, проводим время с туристами, создаем незабываемые дни в Тироле и прикладываем все усилия, чтобы сделать вас чуточку счастливее!
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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От 285 за экскурсию
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