Ирина П. проводит ещё 5 экскурсий

Музей представляет собой лабиринт по вундеркамерам, комнатам чудес, расположенным вокруг искусственного озера. Они поражают воображение количеством, качеством и величиной кристаллов. Кристаллы Сваровски как таковые представляют собой продукт обработки стекла свинцом, точная формула взаимодействия которых держится уже более века в секрете, поэтому фирма успешно остается уже более 100 лет абсолютным лидером в этой сверкающей бижутерийной и сувенирной нише. После венского музея Шенбрун, Хрустальные Миры Сваровски являются вторым по посещемости музеем Австрии. Здесь Вас ожидает не только увлекательное путешествие по музею, но также современное кафе и магазин изделий фирмы.