Ирина П. проводит ещё 5 экскурсий

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Кристальные миры Сваровски

Ирина П.
Ирина П. – Гид из Инсбрука
Кристальные миры Сваровски – музей 🖼 кристаллов, созданный в конце прошлого века к юбилей знаменитой фирмы, производящей ювелирные украшения, которые любят женщины по всему миру.

Он расположен на месте первого завода Даниэля Сваровски, рядом с главным штабом компании.

Прикоснитесь к искусству, которое так кропотливо создавалось.

Вы увидите пещеры и комнаты чудес, которые не оставят вас равнодушными!
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Кристальные миры Сваровски
Кристальные миры Сваровски
Музей представляет собой лабиринт по вундеркамерам, комнатам чудес, расположенным вокруг искусственного озера. Они поражают воображение количеством, качеством и величиной кристаллов. Кристаллы Сваровски как таковые представляют собой продукт обработки стекла свинцом, точная формула взаимодействия которых держится уже более века в секрете, поэтому фирма успешно остается уже более 100 лет абсолютным лидером в этой сверкающей бижутерийной и сувенирной нише. После венского музея Шенбрун, Хрустальные Миры Сваровски являются вторым по посещемости музеем Австрии. Здесь Вас ожидает не только увлекательное путешествие по музею, но также современное кафе и магазин изделий фирмы.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Кристальные миры Сваровски
Кристальные миры Сваровски
Кристальные миры Сваровски
Кристальные миры Сваровски
Кристальные миры Сваровски
Кристальные миры Сваровски
Кристальные миры Сваровски
Кристальные миры Сваровски
Кристальные миры Сваровски
Кристальные миры Сваровски

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Ирина П.
Ирина П.
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