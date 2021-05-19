Всё о Санкт-Пёльтене

Полезная информация о Санкт-Пёльтене

Что нужно знать о Санкт-Пёльтене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санкт-Пёльтене
00:1106
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇹 Австрия
Название городаСанкт-Пёльтен
По-английскиSankt Poelten
Столица регионаСанкт-Пёльтен является столицей региона
Население города21 911 чел.
Часовой поясEurope/Vienna
Средняя высота275 м. от уровня моря

Где находится Санкт-Пёльтен на карте