Полезная информация о Санкт-Пёльтене
Что нужно знать о Санкт-Пёльтене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санкт-Пёльтене
00:1106
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇹 Австрия
|Название города
|Санкт-Пёльтен
|По-английски
|Sankt Poelten
|Столица региона
|Санкт-Пёльтен является столицей региона
|Население города
|21 911 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Vienna
|Средняя высота
|275 м. от уровня моря