Полезная информация об Австрии
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Флаг Австрии
|Название
|Австрия
|Эмодзи флаг
|🇦🇹
|Полное название
|Австрийская Республика
|По-английски
|Austria
|Столица
|Вена
|Статья о стране
|Статья об Австрии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|59 фото
|Валюта
|Евро
|Площадь
|83 858 км²
|Население
|8 741 753 чел.
|Телефонный код
|+43
|Код ISO
|AT
|Основной домен
|.AT
|Соседние страны
|🇨🇿 Чехия🇸🇰 Словакия🇭🇺 Венгрия🇱🇮 Лихтенштейн🇩🇪 Германия🇮🇹 Италия
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