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Полезная информация об Австрии

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Флаг Австрии
Флаг Австрии
НазваниеАвстрия
Эмодзи флаг🇦🇹
Полное названиеАвстрийская Республика
По-английскиAustria
СтолицаВена
Статья о странеСтатья об Австрии
ГородаСписок городов
Фотографии59 фото
ВалютаЕвро
Площадь83 858 км²
Население8 741 753 чел.
Телефонный код+43
Код ISOAT
Основной домен.AT
Соседние страны🇨🇿 Чехия🇸🇰 Словакия🇭🇺 Венгрия🇱🇮 Лихтенштейн🇩🇪 Германия🇮🇹 Италия

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Австрия
Австрия — о стране с точки зрения туризма

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