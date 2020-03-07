Шопинг день в Парндорфе

Поездка на шопинг

4.8
8 отзывов
Групповая
Поездка на шопинг.

Программа для самостоятельного посещения. Посадка в шатл-автобус в Вене и на обратном пути из аутлета - по предъявлению билета с QR-кодом (будет направлен Вам по эл. почте после бронирования).

Важно! Во время действия мер предосторожности в связи с COVID-19 в шаттлах и магазинах комплекса требуется обязательное ношение защитных масок, соблюдения дистанции между посетителями не менее 1 метра и других требований, которые могут быть установлены администрацией комплекса.

Действует правило 2G (наличие действующего сертификата о полной иммунизации или о выздоровлении).
Шопинг день в Парндорфе
Шопинг день в Парндорфе
Шопинг день в Парндорфе
Шопинг день в Парндорфе
Шопинг день в Парндорфе

Что вас ожидает 🤩

  • Парндорф
  • Дизайнерский аутлет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Расположенный в часе езды от Вены торговый центр Designer Outlet Parndorf является самым крупным дизайнерским аутлетом в Центральной Европе и предлагает своим посетителям товары элитных и массовых брендов со скидкой от 30 до 70%. В торговых павильонах комплекса, постороенных в местном «ярмарочном» стиле Бургенланд, расположились свыше 130 магазинов, 9 ресторанов, баров и кафе, детская игровая площадка. В аутлете Вы найдете товары таких брендов, как Armani, Burberry, Desigual, Gucci, Guess, Nike, Timberland, Tommy Hilfiger, Zegna и множество других.

Шатл-автобусы следуют от остановки общественного транспорта через дорогу напротив главного входа в Венский оперный театр.

Порядок использования приобретеного пакета:

Посадка в шатл-автобус в Вене - по билету с QR-кодом, который будет направлен вам по эл. почте.

На стойке Guest Service по прибытии в аутлет вы получите ваучер на 2,5 евро, который сможете использовать в любом ресторане или кафе на территории аутлета, а также карточку Fashion Passport, предоставляющую дополнительную 10% скидку в 5 магазинах на территории аутлета.

Специальное предложение! До 31 января вы получите 1 бесплатный напиток в подарок от аутлета Parndorf по предъявлению ваучера. Мы отправим вам ваучер по электронной почте вместе с билетом на шаттл.

Время отправления в аутлет - 09:00, обратный трансфер из аутлета до города - 17:00.

Посадка на обратный трансфер из Парндорфа осуществляется, также, по билету с QR-кодом.

Билет действителен только на одно посещение торгового центра, включая поездку туда и обратно, на дату, указанную в билете.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в торговый центр из Вены и обратно. Ваучер на напиток (2, 5 евро)
  • Который можно использовать в кафе и ресторанах комплекса. Скидочная карта Fashion Passport
  • Которая дает дополнительную скидку 10% на стоимость покупок в любых пяти магазинах комплекса на выбор
Когда и сколько длится
Когда: Пятница, Суббота в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница, Суббота в 09:30

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
2
3
2
1
Ю
7 мар 2020
Обычный трансфер туда и обратно. Все с комфортом.
А
6 янв 2020
Все было хорошо и соответствовало ожиданиям.
Н
17 дек 2019
отлично!
А
15 дек 2019
Все отлично организовано, а аутлет один из лучших, где мы были.
Спасибо!
С
16 сен 2019
Всё хорошо не смотря на то,что было много народу все уехали и туда, и обратно.
К
23 июня 2019
Отличный аутлет! Приехали туда в 9.30, а уехали на последнем автобусе в 20.00, и не успели обойти все магазины. Совершили много покупок по привлекательной цене.
Приедем туда еще много раз на сезонные распродажи.
Отличный аутлет! Приехали туда в 9.30, а уехали на последнем автобусе в 20.00, и не успели
И
12 окт 2018
Парндорф очень понравился,но организация обратного автобуса-не по времени,ждали полчаса
П
16 янв 2017
Понравилось

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день🛍Шопинг

Еще несколько похожих предложений в Вене

Один день в Вене
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Мария
5
110 отзывов
Один день в Вене
Обзорная экскурсия по известным и не очень местам столицы
160 за 1-10 чел.
Вена: всё самое главное за 2 часа
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.6
22 отзыва
Вена: всё самое главное за 2 часа
Если вы в Вене всего на день, или впервые в городе - это лучшая познавательная прогулка
156 за 1-39 чел.
Братислава: город коронации венгерских монархов
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Валерий
4.9
10 отзывов
Братислава: город коронации венгерских монархов
Познакомиться с жизнью словацкой столицы и полюбоваться её красотами - поездка из Вены
259 за 1-8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Вене
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Vienna
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Вене
Во время поездки по кольцевому бульвару Ringstrasse вы увидите Венскую оперу, зимнюю резиденцию императоров, легендарное
195 за 1-8 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Viktor
5
2 отзыва
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
250 за 1-4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Вена»
1 час
🚗 На машине
Индивидуальная
Валерий
4.7
53 отзыва
Трансфер «Аэропорт - Вена»
Комфортно добраться до столицы с профессиональным русскоговорящим водителем
45 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Вене
ХОРОШО
🇦🇹
ТАМ