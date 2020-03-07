Расположенный в часе езды от Вены торговый центр Designer Outlet Parndorf является самым крупным дизайнерским аутлетом в Центральной Европе и предлагает своим посетителям товары элитных и массовых брендов со скидкой от 30 до 70%. В торговых павильонах комплекса, постороенных в местном «ярмарочном» стиле Бургенланд, расположились свыше 130 магазинов, 9 ресторанов, баров и кафе, детская игровая площадка. В аутлете Вы найдете товары таких брендов, как Armani, Burberry, Desigual, Gucci, Guess, Nike, Timberland, Tommy Hilfiger, Zegna и множество других.

Шатл-автобусы следуют от остановки общественного транспорта через дорогу напротив главного входа в Венский оперный театр.

Порядок использования приобретеного пакета:

Посадка в шатл-автобус в Вене - по билету с QR-кодом, который будет направлен вам по эл. почте.

На стойке Guest Service по прибытии в аутлет вы получите ваучер на 2,5 евро, который сможете использовать в любом ресторане или кафе на территории аутлета, а также карточку Fashion Passport, предоставляющую дополнительную 10% скидку в 5 магазинах на территории аутлета.

Специальное предложение! До 31 января вы получите 1 бесплатный напиток в подарок от аутлета Parndorf по предъявлению ваучера. Мы отправим вам ваучер по электронной почте вместе с билетом на шаттл.

Время отправления в аутлет - 09:00, обратный трансфер из аутлета до города - 17:00.

Посадка на обратный трансфер из Парндорфа осуществляется, также, по билету с QR-кодом.

Билет действителен только на одно посещение торгового центра, включая поездку туда и обратно, на дату, указанную в билете.