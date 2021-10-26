Все экскурсии в Вене
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Вене – доступно 82 экскурсии на 2021 год, 1920 ⭐ отзывов, цены от €15, посетите достопримечательности: Венская Ратуша, Шёнбрунн, Бельведер, Венский лес, Старый город, Хофбург. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Вене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Австрии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
2ч
€20
за 1 чел.
Обзорная Экскурсия по Вене
Наш маршрут охватит главные локации старого города, красивые уголки, роскошные парки и скрытые...
Понедельник 10.00, Суббота в 15.00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€162.5
за 1-15 чел.
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
Это очень необычная и интересная по тематике экскурсия
Индивидуальная экскурсия
2ч
160€136
за 1-6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Индивидуальная экскурсия
2ч
€160
за 1-50 чел.
По договоренности с гидом
3ч
€48
за 1 чел.
Добро пожаловать в Вену!
Познакомиться с главными достопримечательностями столицы на авто-пешеходной экскурсии
в понедельник, среду и пятницу в 09:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€156.5
за 1-39 чел.
Легенды и сказания Вены
Мы окажемся в нетуристической Вене, где до сих пор живут средневековые легенды и мифы старых уголков...
Индивидуальная экскурсия
2ч
€92
за 1-10 чел.
Вена для новичков
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Индивидуальная экскурсия
2ч
€156
за 1-39 чел.
Вена: всё самое главное за 2 часа
Если вы в Вене всего на день, или впервые в городе - это лучшая познавательная прогулка
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
160€144
за 1-10 чел.
О Вене с любовью!
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
€15
за 1 чел.
Без очереди на Венское колесо обозрения
Вас ждёт символ города, Венское колесо обозрения
Ежедневно с 10:00 - 20:45
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Вена — первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным историком
Индивидуальная экскурсия
2ч
€162.5
за 1-10 чел.
По следам императрицы Сиси - легенда и жизнь
Мы отправимся на экскурсию, посвященную знаменитой супруге императора Франца Иосифа - Елизавете...
Индивидуальная экскурсия
2ч
150€120
за 1-6 чел.
Вена — классика и импровизация
Пройти нетуристическими тропами по главным местам, «познакомиться» с Габсбургами и полюбить город
Индивидуальная экскурсия
3ч
€240
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Венe
Полное знакомство с городом за три часа
По договоренности.
Индивидуальный трансфер
1ч
€45
за 1-3 чел.
Трансфер «Аэропорт — Вена»
Комфортно добраться до столицы с профессиональным русскоговорящим водителем
1ч
€25
за 1 чел.
Билет во дворец Шёнбрунн
Пройдитесь по 40 отдельным комнатам и залам летней резиденции австрийских королей
Замок открыт с 08:00, время закрытия зависит от сезона (см. описание)
Индивидуальная экскурсия
8ч
€320
за 1-5 чел.
Из Вены в Бургенланд — открыть неизведанную Австрию
Посетить дворец, отведать настоящий торт Эстерхази и открыть секреты местного виноделия
Индивидуальная экскурсия
2ч
€20
за 1 чел.
Императорская Вена: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Приглашаем вас на прогулку с аудиогидом по достопримечательностям столицы Австрии
Вы можете выбрать любое удобное время
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€35
за 1 чел.
Прогулки по архитектурной Вене
Взглянуть на Вену глазами архитектора, разобраться в стилях и уловить гармонию в их эклектичности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€120
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-4 чел.
Почувствовать себя венцем
Неформальная обзорная прогулка с погружением в историю Вены и дегустацией имперских деликатесов
1д
€35
за 1 чел.
Кольцевой бульвар Вены на автобусе с остановками на неограниченное время
Вы увидите самые важные достопримечательности Вены всего за одну поездку
Ежедневно каждый час с 10:00 до 17:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
250€200
за 1-6 чел.
Вена — это не только классические здания!
«Межгалактический корабль» и венские городские оазисы, оригинальный Хундертвассер и деревья на крыше
Индивидуальный трансфер
1ч
€48
за 1-4 чел.
Трансфер в / из аэропорта Вена-Швехат
Итак, вы планируете путешествие: билеты на самолет имеются, номера в отеле забронированы, что еще? Рекомендуем...
по договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Вены»
- ВВиктория26 октября 2021Очень понравилась экскурсия по Вене с гидом Михаилом. Приятное, хорошо продуманное, информативное путешествие. Большое спасибо!
- DDmytro23 октября 2021Отличная экскурсия! Экскурсовод Михаил просто умничка! Время пролетело незаметно за дискурсом. Всем советую!
- Отзыв на: Трансфер «Аэропорт — Вена»ГГалина23 октября 2021Отличный сервис. Все четко и точно. Ответили на все вопросы в течение нескольких минут. Нас встретил Леонид с табличкой. Довез с комфортом. Ответил на все интересующие вопросы. От души рекомендую.
- ДДенис20 октября 2021Спасибо Михаилу, отлично провёл экскурсию, рассказал много интересного и познавательного. Ответил на все вопросы как по истории Вены и империи, так и по текущим практическо-бытовым темам)). Прекрасно владеет повествовательной речью и удерживает внимание. Отличный маршрут и интересные истории. Спасибо Михаил, после экскурсии я успел и оригинальный Захер попробовать и орган послушал!
- ААлексей18 октября 2021Яркие впечатления от экскурсии, много нового для нас, удовольствие от общения! Спасибо, уважаемая Лилия! Всем рекомендуем!
- ЕЕлена18 октября 2021Супер! Дети в восторге! Очень интересно и весело! Рекомендую и детям и взрослым!
- Отзыв на: Музыкальная история ВеныААлексей18 октября 2021Содержательная, познавательная экскурсия! Спасибо, уважаемая Наталия! Всем рекомендуем
- Отзыв на: Вена — первое знакомствоААлексей13 октября 2021Нам повезло. Первое знакомство с Веной оказалось очень приятным благодаря гиду Ольге. Профессионально, эмоционально, с юмором, будто на одном дыхании проведена экскурсия. Спасибо вам, Ольга! Всем рекомендуем.
- Отзыв на: История Вены без скучных фактов и датААлександр12 октября 2021Отличная экскурсия, великолепный гид Сюзанна все очень интересно и понятно. Плюс к этому помогла по всем остальным вопросам, которые не касались непосредственно экскурсии
- Отзыв на: О Вене с любовью!ООльга11 октября 2021Благодарим Марию за прекрасную экскурсию. Мы приехали в Вену компанией из 8 человек на один день (жили в Братиславе несколько дней и решили посетить Вену), и думали, что "сейчас просто погуляем". Когда приехали и осознали масштабы красоты и величия, то поняли, что сами не разберемся. Мария откликнулась на заявку через несколько минут, и буквально через час мы уже гуляли по городу в ее сопровождении. Экскурсия была живой, исторические факты и события переплетались с интересными историями и шутками. Мы посетили все основные достопримечательности, но при этом не запутались и не устали от сухих фактов. По нашей просьбе, посетили на несколько минут концерт органной музыки в соборе Петра. А также с удовольствием узнали, где и что можно/нужно поесть из местной кухни. Особенно хочу отметить блюдо тафель шпитц - это просто гастрономический восторг. Техническое обеспечение экскурсии (микрофон, приемники, наушники) - на высшем уровне. Вся наша компания осталась в восторге от экскурсии и Марии. Рады знакомству. Желаем процветания и успеха в работе и жизни.