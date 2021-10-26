О Ольга 5

Благодарим Марию за прекрасную экскурсию. Мы приехали в Вену компанией из 8 человек на один день (жили в Братиславе несколько дней и решили посетить Вену), и думали, что "сейчас просто погуляем". Когда приехали и осознали масштабы красоты и величия, то поняли, что сами не разберемся. Мария откликнулась на заявку через несколько минут, и буквально через час мы уже гуляли по городу в ее сопровождении. Экскурсия была живой, исторические факты и события переплетались с интересными историями и шутками. Мы посетили все основные достопримечательности, но при этом не запутались и не устали от сухих фактов. По нашей просьбе, посетили на несколько минут концерт органной музыки в соборе Петра. А также с удовольствием узнали, где и что можно/нужно поесть из местной кухни. Особенно хочу отметить блюдо тафель шпитц - это просто гастрономический восторг. Техническое обеспечение экскурсии (микрофон, приемники, наушники) - на высшем уровне. Вся наша компания осталась в восторге от экскурсии и Марии. Рады знакомству. Желаем процветания и успеха в работе и жизни.