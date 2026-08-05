Индивидуальная
до 4 чел.
Эзотерическая Вена с историком
Погрузитесь в мир тайн и загадок Вены с опытным историком. Узнайте о масонах, Моцарте и оккультизме, посетите сокровищницу и Opus Dei
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вена - первое знакомство
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
от €170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Один день в Вене
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
11 авг в 08:00
12 авг в 15:00
от €187 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена в вашем ритме
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от €179 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец Шёнбрунн - австрийский Версаль на окраине Вены
Рассмотреть интерьеры летней резиденции монархов и узнать о секретах красоты императрицы Сиси
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €235 за всё до 8 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 3 чел.
Вена для новичков: от Дуная до собора
Познакомьтесь с Веной за несколько часов: от исторических памятников до современных зданий. Легенды, факты и великолепные виды ждут вас
Завтра в 16:30
10 авг в 20:30
от €173
€230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €180 за всё до 9 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
О Вене с любовью
Погрузитесь в атмосферу Вены: истории, анекдоты, площади и уютные улицы. Узнайте о менталитете жителей и полюбите город навсегда
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:30
от €95 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €350 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Веной каждый день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€40 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Сказки Венского Леса
Вас ждёт увлекательное путешествие по Венскому Лесу, где можно насладиться природой, историей и культурой Австрии. Уникальная возможность для каждого
Начало: На площади Альбертина
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€98 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Еврейская Вена
Исследуйте еврейскую историю Вены, от первых упоминаний до современности. Узнайте о Фрейде, Герцле и других выдающихся личностях
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €189 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт - Вена»
Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя венцем
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
Начало: В районе Венской оперы
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Групповая
Гальштат - альпийская открытка
Путешествие в озерный край Зальцкаммергут
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 авг в 07:30
€139 за человека
Индивидуальная
Прогулка по Вене - с аудиогидом в вашем смартфоне
Познакомиться с городом в самое волшебное время года - через музыку, сладости и легенды
Начало: На площади Stephansplatz
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в здании Венской государственной оперы
Побывать за кулисами знаменитого оперного дома Европы и узнать о его секретах
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от €166 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от €60 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Братислава: город коронации венгерских монархов
Погрузитесь в историю и культуру Братиславы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €349 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Открыть историю и достопримечательности Вены и заодно получить прекрасное фотопортфолио на память
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от €200 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
В группе по Галерее Бельведер
Побывать во дворце и узнать, какой была женщина-мечта Климта
Начало: У Галереи Бельведер
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вена - классика и импровизация
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По улицам Вены с Моцартом
Глубже прочувствовать город через призму жизни и творчества великого композитора
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €169 за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
Добро пожаловать в Вену
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Альбертина плац турист инфо
Расписание: в понедельник и среду в 09:30
10 авг в 09:30
12 авг в 09:30
€69 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По центру Вены: бодрая экскурсия с элементами квеста
Увидеть туристические магниты города и познакомиться с его тайнами в формате живого диалога
Начало: Напротив главного входа в Собор св. Штефана
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена классическая и современная
Главные достопримечательности австрийской столицы на пешеходной экскурсии
Начало: По Договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 7 чел.
В Вене огромное количество достопримечательностей, это и старинные улицы с великолепными величественными дворцами и потрясающая архитектура в стиле барокко, яркие музейные площади и богато украшенные оперные театры, не говоря уже о ландшафтных парках, шпилях древних церквей и историческом зоологическом парке
Познакомиться поближе со столицей Австрии вам помогут многочисленные туры и экскурсии, которые мы специально собрали для вас, чтобы вы могли спокойно и без суеты насладиться своим пребыванием в «поющем» городе. Вам останется только подобрать подходящие варианты)
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия по Вене получилась невероятно атмосферной и аутентичной - не просто прошлись по главным местам, а действительно почувствовали характер города.
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Отличная экскурсия!
Все было организовано на высшем уровне. Комфортный автомобиль сделал поездку очень приятной, а маршрут оказался хорошо продуманным — за
Все было организовано на высшем уровне. Комфортный автомобиль сделал поездку очень приятной, а маршрут оказался хорошо продуманным — за
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Экскурсия по Вене прошла замечательно. Мы получили много интересной информации о стране и городе. Огромное спасибо гиду — мы объехали
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Большое спасибо Ольге за прекрасную прогулку по Вене! Очень позитивный, лёгкий и приятный в общении гид. Экскурсия прошла интересно и
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О
Отличная прогулка по Вене! Благодаря гиду удалось увидеть город с совершенно другой стороны. Очень интересная и насыщенная экскурсия: богатая подача
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О
Хочу поблагодарить Елену за замечательную фотосессию. Все прошло легко и непринужденно. Фотографии получились красивыми и живыми, полностью оправдали мои ожидания. Прогулка получилась интересной и познавательной. Отдельно хочется отметить приятное общение. Время пролетело незаметно, а атмосфера была очень комфортной.
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А
Спасибо Ольге за погружение в историю Вены и Австрии 😊
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А
Всё было великолепно, гид Лилия это отдельная история))), уважаемая Лилия знает всё, было очень интересно, увлекательно, познавательно, оооочень доволен. Рекомендую! Австрия в моём сердце… Монастырь, замок, город Баден и т. д. 👍👍👍
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И
Марина, замечательный гид! Очень хороший и знающий рассказчик! Мы с супрогой посетили 3 ее экскурсии и все они нам очень понравились! Договорились с Мариной что обязательно встретимся в Вене еще раз. Обязательно будем рекомендовать Марину друзьям!
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А
Очень интересная экскурсия, занимательные истории из жизни Габсбургов и Австро-Венгерской империи
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Всего 5091 отзыв в Вене
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене
Самые популярные экскурсии в Вене
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Что посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Вене в августе 2026
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