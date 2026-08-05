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Всё было легко, интересно и с тем самым венским шармом, после которого хочется немедленно переехать в старинный дом, пить кофе с тортом и обсуждать Моцарта.



Отдельный восторг - по нашей просьбе нас ещё завели в Венскую оперу. Это был настоящий подарок и один из самых ярких моментов всей поездки! Интерьеры просто поражают: стоишь, смотришь по сторонам и не понимаешь, куда восхищаться в первую очередь. Мы остались в полном восторге - красиво, душевно и действительно незабываемо!