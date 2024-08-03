Однодневные – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Вене на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гальштат - альпийская открытка
На автобусе
57 отзывов
12 часов
Групповая
Гальштат - альпийская открытка: экскурсия из Вены с посещением замка Орт
Откройте для себя красоту Гальштата, замка Орт и Траункирхена в однодневной экскурсии из Вены. Включен билет на фуникулер к смотровой площадке
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
7 авг в 08:00
10 авг в 08:00
134 за человека
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
На машине
68 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
350 за всё до 5 чел.
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
На машине
13 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
от 450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Y
    YURI
    3 августа 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Я поехал в Австрию с семьей, мы забронировали тур в Средневековую Австрию. В гостях у князей и монахов в венском лесу
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    с Лилией. Лилия очень добрый и знающий гид, мы очень довольны их отношением. Мы армяне, мы приехали из Армении и никогда не видели такой красоты. Жители Австрии были очень гостеприимны и дружелюбны, что нас очень впечатлило. Август – прекрасное время, чтобы посетить Австрию и насладиться достопримечательностями. Это была лучшая поездка, которую я когда-либо испытывал. Если мы снова окажемся в Австрии, Лилия обязательно будет нашим гидом. Он очень полюбился моей семье․

  • Э
    Элла
    25 июля 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Все прошло замечательно! Лида -прирожденный экскурсовод (хотя я знаю, что у нее есть и другая профессия). Она интересно рассказывает, « включает « свои артистические способности, что помогае «усваивать материал «. Спасибо!
  • N
    Natalia
    15 июля 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    прекрасная экскурсия, не смотря на расстояние, сложность логистики в Халльштате, все успели. Отдельные слова благодарности нашему замечательному гиду Даше -
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    великолепной рассказчице с прекрасным чувством юмора, экскурсия не перегружена информацией, все в меру, есть еще и музыка и даже фильм, и небольшие сувениры от организаторов. Замечательные впечатления, очень рекомендую и экскурсию, и компания, и Дашу

  • М
    Мария
    30 июня 2024
    Гальштат - альпийская открытка
    Отличная экскурсия Отдельная благодарность нашему гиду Софии. Великолепное владение материалом и манящий голос. Экскурсия была на английском и русском языке (мы
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    понимаем Английский достаточно не плохо, поэтому просили переводить только в отдельных случаях, но можно было попросить полностью проводить на русском). Советую взять с собой купальник, нам очень хотелось окунуться в прохладное озеро. В общем очень рекомендую, мы получили незабываемые впечатления

  • V
    Vladimir
    18 июня 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Отличная экскурсия и хороший гид. Так вышло что в день экскурсии было дождливо, но это не помешало Лилии увлекательно провести экскурсию, а нам ее насладиться. Рекомендуем всем.
  • Я
    Яков
    23 мая 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Все замечательно
  • D
    Diana
    8 марта 2024
    Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
    Прекрасная экскурсия!!!
  • М
    Мария
    23 мая 2023
    Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
    Евгения провела по всяким нетривиальным закуткам бургенландских городков, при этом рассказала массу интересностей. Экскурсионный день прошёл на одном дыхании!
  • В
    Вадим
    15 апреля 2023
    Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
    Очень понравилась экскурсия, благодаря которой узнали много нового и интересного. Увидели необычные места, которые сами бы и не нашли. Услышали
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    разные легенды, связанные с историей и современностью. Другими глазами посмотрели на некоторые обычные объекты. Хотим отметить высокие профессиональные качества Евгении: все четко, по существу, увлекательно, доброжелательно. На все наши возникшие по ходу вопросы давала развернутые ответы. Мы получили удовольствие от экскурсии, от общения с Евгенией Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Однодневные»

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  3. Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в августе 2024
Сейчас в Вене в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 450. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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