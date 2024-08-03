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с Лилией. Лилия очень добрый и знающий гид, мы очень довольны их отношением. Мы армяне, мы приехали из Армении и никогда не видели такой красоты. Жители Австрии были очень гостеприимны и дружелюбны, что нас очень впечатлило. Август – прекрасное время, чтобы посетить Австрию и насладиться достопримечательностями. Это была лучшая поездка, которую я когда-либо испытывал. Если мы снова окажемся в Австрии, Лилия обязательно будет нашим гидом. Он очень полюбился моей семье․