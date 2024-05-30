1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Вену: комфорт с первых минут вашего путешествия
Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
€59 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Братислава: путешествие по городу коронации венгерских монархов
Погрузитесь в историю и культуру Братиславы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€329 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€169 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€280 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€59 за человека
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €250 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €455 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Альпийская сказка
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €749 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €780 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Будапешт
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
€749 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Прагу
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Кжедневно в 08:00
€749 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
€750 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
€375 за экскурсию
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€90 за человека
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Вене
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 июня в 00:00
€46 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Венского леса
Посетить подземное озеро Зеегротте, замок Лихтенштейн, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден
Завтра в 10:30
13 июня в 10:30
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлекс30 мая 2024Всё было прекрасно, вовремя и о профессионально
- ВВера25 мая 2024Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
- ЯЯков23 мая 2024Все замечательно
- ААлександр21 мая 2024Огромное спасибо за замечательную экскурсию
- ЛЛариса30 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, гид Валерий, очень интересно рассказывал,отвечал на все наши вопросы,был очень внимателен! Всем рекомендую этого гида!!!
- ААнастасия30 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Валерию. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Валерия однозначно рекомендую.
- ММихаил14 апреля 2024В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика и планирование времени (с
- MMichael9 апреля 2024Хорошо проведенный день, все было идеально. В конце поездки получили много отличных советов - где можно вкусно поесть.
- ММарина9 апреля 2024Экскурсия насыщенная,разнообразная,за её время можно побывать в нескольких чрезвычайно интересных локациях. Маршрут хорошо продуман и организован:всё чётко,без потери драгоценного времени.
- ООльга20 марта 2024Лилия интересный и увлеченный экскурсовод. Учли особенности нашей семьи, сильно разновозрастные дети. Было познавательно и особенно понравилось подземное озеро, красиво и запоминается.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
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