Экскурсии по Вене на машине с гидом

Найдено 19 экскурсий в категории «На машине» в Вене на русском языке, цены от €46. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
66 отзывов
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
350 за всё до 5 чел.
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 450 за всё до 5 чел.
Трансфер «Аэропорт - Вена»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
74 отзыва
Трансфер из аэропорта в Вену: комфорт с первых минут вашего путешествия
Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
59 за всё до 3 чел.
Братислава: город коронации венгерских монархов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Братислава: путешествие по городу коронации венгерских монархов
Погрузитесь в историю и культуру Братиславы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
329 за всё до 8 чел.
По Вене с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
267 за всё до 3 чел.
Вена в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
169 за всё до 8 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
280 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Вену
🚗 На машине
Групповая
3 часа
29 отзывов
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 за человека
Замки и монастыри Венского леса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Замки и монастыри Венского леса
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 250 за экскурсию
Экскурсия «Долина Вахау»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия «Долина Вахау»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 455 за экскурсию
Альпийская сказка
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Альпийская сказка
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 749 за экскурсию
Экскурсия в Зальцбург
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Зальцбург
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 780 за экскурсию
Экскурсия в Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Будапешт
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 08:00
749 за экскурсию
Экскурсия в Прагу
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия в Прагу
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Кжедневно в 08:00
749 за экскурсию
Экскурсию в Штирию и Грац
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсию в Штирию и Грац
Расписание: Ежедневно в 08:00
750 за экскурсию
Экскурсия в Братиславу с возможностью посетить аутлет Parndorf
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в Братиславу с возможностью посетить аутлет Parndorf
Расписание: Ежедневно в 09:00
375 за экскурсию
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
90 за человека
Выгодный трансфер в Вене
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Вене
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 июня в 00:00
46 за всё до 3 чел.
Сокровища Венского леса
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Венского леса
Посетить подземное озеро Зеегротте, замок Лихтенштейн, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден
Завтра в 10:30
13 июня в 10:30
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алекс
    30 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Вена»
    Всё было прекрасно, вовремя и о профессионально
  • В
    Вера
    25 мая 2024
    Вена в вашем ритме
    Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
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    интересно всё рассказывал, дал много полезных советов на последующие дни нашего пребывания в Вене. Подвозил по всем значимым достопримечательностям, дал возможность походить и по фотографировать. Отличная экскурсия!!!

  • Я
    Яков
    23 мая 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Все замечательно
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Вену
    Огромное спасибо за замечательную экскурсию
  • Л
    Лариса
    30 апреля 2024
    Вена в вашем ритме
    Очень понравилась экскурсия, гид Валерий, очень интересно рассказывал,отвечал на все наши вопросы,был очень внимателен! Всем рекомендую этого гида!!!
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Вена в вашем ритме
    Хочу выразить огромную благодарность Валерию. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Валерия однозначно рекомендую.
  • М
    Михаил
    14 апреля 2024
    Панорамная Вена и ее окрестности
    В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика и планирование времени (с
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    перерывом на обед в отличном ресторане, который посоветовал Виктор). Содержание экскурсий - 10/10, достаточно и исторической информации, и развернутых ответов на мои вопросы

    В один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистикаВ один день получилось провести 2 экскурсии с Виктором - только положительные впечатления: отлично продуманная логистика
  • M
    Michael
    9 апреля 2024
    Братислава: город коронации венгерских монархов
    Хорошо проведенный день, все было идеально. В конце поездки получили много отличных советов - где можно вкусно поесть.
  • М
    Марина
    9 апреля 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Экскурсия насыщенная,разнообразная,за её время можно побывать в нескольких чрезвычайно интересных локациях. Маршрут хорошо продуман и организован:всё чётко,без потери драгоценного времени.
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    Лилия-увлечённый,образованный специалист. Знаток истории Австрии и страны в целом,а также общительный и доброжелательный человек. Нельзя не отметить великолепный обед,который предусмотрен во время экскурсии. Однозначно рекомендую посещение экскурсии всем,кто хочет на время покинуть шумную Вену и окунуться в историю на фоне прекрасных пейзажей.

  • О
    Ольга
    20 марта 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Лилия интересный и увлеченный экскурсовод. Учли особенности нашей семьи, сильно разновозрастные дети. Было познавательно и особенно понравилось подземное озеро, красиво и запоминается.
    Лилия интересный и увлеченный экскурсовод. Учли особенности нашей семьи, сильно разновозрастные дети. Было познавательно и особенно

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На машине»

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  4. Братислава: город коронации венгерских монархов
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Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "На машине" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 46 до 780. Туристы уже оставили гидам 246 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 19 экскурсий на 2024 год на машине, 246 ⭐ отзывов, цены от €46. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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