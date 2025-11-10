Под скромной церковью и монастырем Ордена меньших братьев капуцинов (монашеский орден, ветвь францисканцев) покоятся бренные останки представителей династии, в годы правления которой над империей никогда не заходило солнце.
Описание экскурсии
Экскурсия по Капуцинергруфту
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Капуцинергруфту, известному императорскому склепу, который откроет перед вами захватывающую историю четырех столетий австрийской и европейской культуры.
Исторический контекст
Наш путь начинается с Тридцатилетней войны и проходит через бурные революции, достигнув первых шагов к объединенной Европе. Этот путь наполнен значительными событиями, которые оставили свой след в истории.
Вклад мастеров
В создании Капуцинергруфта принимали участие величайшие архитекторы, скульпторы и художники, оставившие нам в наследие уникальный исторический памятник.
Что вас ждет на экскурсии
- Уникальная архитектура и искусство, которые поражают воображение.
- Захватывающие рассказы о жизни и судьбах императоров.
- Прекрасные произведения искусства, сохранившиеся до наших дней.
Эта экскурсия станет не только познавательным, но и вдохновляющим опытом, который позволит вам глубже понять богатство и сложность европейской истории.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Билеты в музей.
Место начала и завершения?
Kapuziner Kirche
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
