Под скромной церковью и монастырем Ордена меньших братьев капуцинов (монашеский орден, ветвь францисканцев) покоятся бренные останки представителей династии, в годы правления которой над империей никогда не заходило солнце.

Описание экскурсии

Экскурсия по Капуцинергруфту

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Капуцинергруфту, известному императорскому склепу, который откроет перед вами захватывающую историю четырех столетий австрийской и европейской культуры.

Исторический контекст

Наш путь начинается с Тридцатилетней войны и проходит через бурные революции, достигнув первых шагов к объединенной Европе. Этот путь наполнен значительными событиями, которые оставили свой след в истории.

Вклад мастеров

В создании Капуцинергруфта принимали участие величайшие архитекторы, скульпторы и художники, оставившие нам в наследие уникальный исторический памятник.

Что вас ждет на экскурсии

Уникальная архитектура и искусство, которые поражают воображение.

Захватывающие рассказы о жизни и судьбах императоров.

Прекрасные произведения искусства, сохранившиеся до наших дней.

Эта экскурсия станет не только познавательным, но и вдохновляющим опытом, который позволит вам глубже понять богатство и сложность европейской истории.