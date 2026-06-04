Viktor проводит ещё 2 экскурсии

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Сокровища Венского леса

Посетить подземное озеро Зеегротте, замок Лихтенштейн, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден
За полдня вы осмотрите главные достопримечательности Венского леса: проплывете по крупнейшему подземному озеру с капитаном, побываете в родовом гнезде одной из самых влиятельных княжеских династий, а также откроете историю старинной монашеской обители и узнаете о курортной славе старинного города Баден.
5
18 отзывов
Сокровища Венского леса
Сокровища Венского леса
Сокровища Венского леса

Описание экскурсии

Прекрасный Венский лес

В путешествии по одному из самых красивых биосферных парков Европы, входящих в список ЮНЕСКО, вы узнаете о невероятном биоразнообразии «легких Вены» и животных, находящихся под угрозой исчезновения. А также услышите об особом климате и географическом расположении региона, благодаря которым здесь еще 2000 лет назад развилось виноделие и появились вина, получившие широкую популярность не только в Австрии, но и за её пределами.

Крупнейшее подземное озеро Европы

Первым пунктом программы станет одна из главных достопримечательностей Венского леса. В сопровождении капитана вы прокатитесь на лодке по водам подземного озерного царства, полюбуетесь красотой загадочного Зеегротте и услышите любопытную историю происхождения этого чуда природы.

Замок Лихтенштейнен

Затем я отвезу вас в родовое гнездо одной из самых влиятельных княжеских династий Европы, которая смогла сберечь свои традиции и значимость по сегодняшний день. Здесь вы оцените масштабность сооружения, услышите историю строительства комплекса, в котором воплотились мечты о сказочном замке из романа Гауфа, и познакомитесь с образцом типичного фортификационного сооружения середины 12 века.

Аббатство Хайлигенкройц

Также вы посетите действующий мужской монастырь ордена цистерианцев — одну из старейших монашеских обителей мира. Здесь вы погрузитесь в сохранившуюся атмосферу аскетизма и необычайного умиротворения. Узнаете о реликвиях аббатства, главных ценностях белых монахов и познакомитесь с архитектурным обликом постройки, нетипичным для монастырей средневековой эпохи.

Курортный Баден

В завершение вы побываете в старинном городе, издавна полюбившемся многим знаменитым личностям. Услышите о лечебных источниках, известных еще с эпохи Римской империи. И увидите одно из крупнейших казино в мире — Гранд Казино Баден, возле которого поговорим об азартной славе города, ведущей начало со времен монархии.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты к подземному озеру: €18 — взрослые, €15 — дети
  • Посещение интерьеров замка Лихтенштейн не входит в программу экскурсии
  • В монастыре святого Креста мы посещаем монастырский двор и две монастырские церкви (вход бесплатный)
  • Для желающих продегустировать местные баденские вина рекомендуемое начало экскурсии в 13:00 — винотека начинает работать с 16:00
  • Экскурсия проводится на автомобиле Mercedes Benz E-Klasse с панорамной крышей
  • Возможно провести экскурсию для 5-6 человек на минивэне Mercedes Benz Vito — стоимость €650

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 725 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья! За более чем 20 лет пребывания в этой замечательной стране я основательно изучил её достопримечательности и собрал множество информации о связанных с ними событиях, легендах и
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тайнах. Я лицензированный гид по Австрии и получил фундаментальную подготовку по истории и искусству. Вас ждут эффектные туры, организованные с учетом уникальных предпочтений, интересов и возможностей каждого путешественника, во время которых вы сможете прочувствовать неповторимый шарм этой самобытной страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Отличная экскурсия, прекрасно проведенное время в окрестностях Вены. Узнали много нового об истории и культуре страны. Выходили из автомобиля погулять, насладиться великолепной природой, пообедать в монастырском ресторанчике. Спасибо за время проведенное с вами!
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Екатерина
Прекрасный гид Виктор, очень любезный, хорошо ориентируется в теме и в истории. С ним поездка была легкой, позитивной и интересной. Легок в общении, с удовольствием отвечает на вопросы, помогает в
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рекомендациях по питанию. Идет на встречу пожеланиям. Виктор, спасибо за чудесную поезду в Венский лес, которая полностью поменяла представление о "лесе"))), а монастырское кофе с пирожным останутся в памяти. Обязательно обращусь при следующем посещении Вены, очень хочется погулять по виноградникам долины Вахау)).

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И
Отличная экскурсия! Виктор очень приятный рассказчик и собеседник. А за рекомендованный аутентичный ресторан отдельное спасибо!
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Сергей
Всем доброго дня. Вчера состоялась экскурсия Сокровища Венского леса с гидом Виктором. Изначально планировали экскурсию на 11 часов утра но по нашей просьбе Виктор оперативно перенес встречу на пораньше, что
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сделало наше ожидание в отеле минимальным. Машина соответствовала заявленному класса, идеально чистая, питьевая вода в машине в наличие. Что сразу дало нам понять что экскурсия будет комфортной. Виктор подъехал за 10 минут до оговоренного времени. Стартовали в итоге вовремя. Вождение авто у Виктора очень комфортное, соответствующее классу авто. В процессе поездки я сразу как любитель истории оценил достаточно широкие познания нашего гида как в части история Австрии так и в части истории Европы вцелом, начиная со времён римской империи, Австро - венгерской империи, первой и второй мировых войн. Так что знатокам истории будет интересно посостязаться в знаниях с Виктором, а кто не очень силен в исторических аспектах - просто получить интересную информацию. При этом подача информации у Виктора ненавязчивая и не перенасыщенна ненужными фактам. Поэтому автомобильная часть экскурсии прошла незаметно и полезно. Следует отметить очень хорошие знание Виктором улиц Вены, ориентирование на местности, что позволяет себя в поездке по городу чувствовать уверено. Сама экскурсия прошла четко по плану. Замок, подземное озеро, монастырь, прогулки по Бадену. В монастыре рекомендую чудное кафе где я позволил себе бокальчик холодного и вкусного пива, а моя жена ограничилась чашечкой кофе и вкуснейшим монастырским десертом. Завершающая прогулка по Бадену прошла уже в обстановке, где Виктор чувствовался нами как старый друг. На обратном пути Виктор порекомендовал на ряд эксклюзивных ресторанов и мы сделали свой выбор в пользу пивного ресторана пивоварни рядом с Бельведером - и не прогадали! Для любителей пенного 5 сортов пива из пивоварни, рулька и меню на русском языке. Очень рекомендую данную экскурсию с Виктором!!! К сожалению не по времени воспользоваться другими предложениями от Виктора, но в последующий наш приезд обязательно продолжим наше знакомство с Австрией и поддержкой Виктора!!!

Всем доброго дня. Вчера состоялась экскурсия Сокровища Венского леса с гидом Виктором. Изначально планировали экскурсию на
Всем доброго дня. Вчера состоялась экскурсия Сокровища Венского леса с гидом Виктором. Изначально планировали экскурсию на
Всем доброго дня. Вчера состоялась экскурсия Сокровища Венского леса с гидом Виктором. Изначально планировали экскурсию на
Всем доброго дня. Вчера состоялась экскурсия Сокровища Венского леса с гидом Виктором. Изначально планировали экскурсию на
Всем доброго дня. Вчера состоялась экскурсия Сокровища Венского леса с гидом Виктором. Изначально планировали экскурсию на
Всем доброго дня. Вчера состоялась экскурсия Сокровища Венского леса с гидом Виктором. Изначально планировали экскурсию на
Всем доброго дня. Вчера состоялась экскурсия Сокровища Венского леса с гидом Виктором. Изначально планировали экскурсию на
Всем доброго дня. Вчера состоялась экскурсия Сокровища Венского леса с гидом Виктором. Изначально планировали экскурсию на+1
Всем доброго дня. Вчера состоялась экскурсия Сокровища Венского леса с гидом Виктором. Изначально планировали экскурсию на
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Elena
Настоящее сокровище Венского леса!
Экскурсия превзошла все ожидания — невероятные виды, атмосфера уюта и покоя, а главное — потрясающий гид Виктор. Очень душевно, интересно и с любовью к каждому месту. Спасибо за незабываемый день! Настоятельно рекомендую всем, кто хочет почувствовать настоящую Австрию вне туристических маршрутов.
Настоящее сокровище Венского леса!
Настоящее сокровище Венского леса!
Настоящее сокровище Венского леса!
Настоящее сокровище Венского леса!
Настоящее сокровище Венского леса!
Настоящее сокровище Венского леса!
Настоящее сокровище Венского леса!
Настоящее сокровище Венского леса!
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G
Отлично организованно, удобный транспорт, интересный маршрут. В конце экскурсии Виктор подвез нас прямо к отелю.
Подземное озеро - самое большое впечатление. Если у вас есть свободное время в Вене, очень рекомендую и маршрут и гида
Отлично организованно, удобный транспорт, интересный маршрут. В конце экскурсии Виктор подвез нас прямо к отелю.
Отлично организованно, удобный транспорт, интересный маршрут. В конце экскурсии Виктор подвез нас прямо к отелю.
Отлично организованно, удобный транспорт, интересный маршрут. В конце экскурсии Виктор подвез нас прямо к отелю.
Отлично организованно, удобный транспорт, интересный маршрут. В конце экскурсии Виктор подвез нас прямо к отелю.
Отлично организованно, удобный транспорт, интересный маршрут. В конце экскурсии Виктор подвез нас прямо к отелю.
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