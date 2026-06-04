Viktor проводит ещё 2 экскурсии

Посетить подземное озеро Зеегротте, замок Лихтенштейн, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден
За полдня вы осмотрите главные достопримечательности Венского леса: проплывете по крупнейшему подземному озеру с капитаном, побываете в родовом гнезде одной из самых влиятельных княжеских династий, а также откроете историю старинной монашеской обители и узнаете о курортной славе старинного города Баден.
В путешествии по одному из самых красивых биосферных парков Европы, входящих в список ЮНЕСКО, вы узнаете о невероятном биоразнообразии «легких Вены» и животных, находящихся под угрозой исчезновения. А также услышите об особом климате и географическом расположении региона, благодаря которым здесь еще 2000 лет назад развилось виноделие и появились вина, получившие широкую популярность не только в Австрии, но и за её пределами.
Крупнейшее подземное озеро Европы
Первым пунктом программы станет одна из главных достопримечательностей Венского леса. В сопровождении капитана вы прокатитесь на лодке по водам подземного озерного царства, полюбуетесь красотой загадочного Зеегротте и услышите любопытную историю происхождения этого чуда природы.
Замок Лихтенштейнен
Затем я отвезу вас в родовое гнездо одной из самых влиятельных княжеских династий Европы, которая смогла сберечь свои традиции и значимость по сегодняшний день. Здесь вы оцените масштабность сооружения, услышите историю строительства комплекса, в котором воплотились мечты о сказочном замке из романа Гауфа, и познакомитесь с образцом типичного фортификационного сооружения середины 12 века.
Аббатство Хайлигенкройц
Также вы посетите действующий мужской монастырь ордена цистерианцев — одну из старейших монашеских обителей мира. Здесь вы погрузитесь в сохранившуюся атмосферу аскетизма и необычайного умиротворения. Узнаете о реликвиях аббатства, главных ценностях белых монахов и познакомитесь с архитектурным обликом постройки, нетипичным для монастырей средневековой эпохи.
Курортный Баден
В завершение вы побываете в старинном городе, издавна полюбившемся многим знаменитым личностям. Услышите о лечебных источниках, известных еще с эпохи Римской империи. И увидите одно из крупнейших казино в мире — Гранд Казино Баден, возле которого поговорим об азартной славе города, ведущей начало со времен монархии.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты к подземному озеру: €18 — взрослые, €15 — дети
Посещение интерьеров замка Лихтенштейн не входит в программу экскурсии
В монастыре святого Креста мы посещаем монастырский двор и две монастырские церкви (вход бесплатный)
Для желающих продегустировать местные баденские вина рекомендуемое начало экскурсии в 13:00 — винотека начинает работать с 16:00
Экскурсия проводится на автомобиле Mercedes Benz E-Klasse с панорамной крышей
Возможно провести экскурсию для 5-6 человек на минивэне Mercedes Benz Vito — стоимость €650
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 725 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья! За более чем 20 лет пребывания в этой замечательной стране я основательно изучил её достопримечательности и собрал множество информации о связанных с ними событиях, легендах и читать дальшеуменьшить
тайнах. Я лицензированный гид по Австрии и получил фундаментальную подготовку по истории и искусству. Вас ждут эффектные туры, организованные с учетом уникальных предпочтений, интересов и возможностей каждого путешественника, во время которых вы сможете прочувствовать неповторимый шарм этой самобытной страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Отличная экскурсия, прекрасно проведенное время в окрестностях Вены. Узнали много нового об истории и культуре страны. Выходили из автомобиля погулять, насладиться великолепной природой, пообедать в монастырском ресторанчике. Спасибо за время проведенное с вами!
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Екатерина
Прекрасный гид Виктор, очень любезный, хорошо ориентируется в теме и в истории. С ним поездка была легкой, позитивной и интересной. Легок в общении, с удовольствием отвечает на вопросы, помогает в читать дальшеуменьшить
рекомендациях по питанию. Идет на встречу пожеланиям. Виктор, спасибо за чудесную поезду в Венский лес, которая полностью поменяла представление о "лесе"))), а монастырское кофе с пирожным останутся в памяти. Обязательно обращусь при следующем посещении Вены, очень хочется погулять по виноградникам долины Вахау)).
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И
Ирина
Отличная экскурсия! Виктор очень приятный рассказчик и собеседник. А за рекомендованный аутентичный ресторан отдельное спасибо!
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Сергей
Всем доброго дня. Вчера состоялась экскурсия Сокровища Венского леса с гидом Виктором. Изначально планировали экскурсию на 11 часов утра но по нашей просьбе Виктор оперативно перенес встречу на пораньше, что читать дальшеуменьшить
сделало наше ожидание в отеле минимальным. Машина соответствовала заявленному класса, идеально чистая, питьевая вода в машине в наличие. Что сразу дало нам понять что экскурсия будет комфортной. Виктор подъехал за 10 минут до оговоренного времени. Стартовали в итоге вовремя. Вождение авто у Виктора очень комфортное, соответствующее классу авто. В процессе поездки я сразу как любитель истории оценил достаточно широкие познания нашего гида как в части история Австрии так и в части истории Европы вцелом, начиная со времён римской империи, Австро - венгерской империи, первой и второй мировых войн. Так что знатокам истории будет интересно посостязаться в знаниях с Виктором, а кто не очень силен в исторических аспектах - просто получить интересную информацию. При этом подача информации у Виктора ненавязчивая и не перенасыщенна ненужными фактам. Поэтому автомобильная часть экскурсии прошла незаметно и полезно. Следует отметить очень хорошие знание Виктором улиц Вены, ориентирование на местности, что позволяет себя в поездке по городу чувствовать уверено. Сама экскурсия прошла четко по плану. Замок, подземное озеро, монастырь, прогулки по Бадену. В монастыре рекомендую чудное кафе где я позволил себе бокальчик холодного и вкусного пива, а моя жена ограничилась чашечкой кофе и вкуснейшим монастырским десертом. Завершающая прогулка по Бадену прошла уже в обстановке, где Виктор чувствовался нами как старый друг. На обратном пути Виктор порекомендовал на ряд эксклюзивных ресторанов и мы сделали свой выбор в пользу пивного ресторана пивоварни рядом с Бельведером - и не прогадали! Для любителей пенного 5 сортов пива из пивоварни, рулька и меню на русском языке. Очень рекомендую данную экскурсию с Виктором!!! К сожалению не по времени воспользоваться другими предложениями от Виктора, но в последующий наш приезд обязательно продолжим наше знакомство с Австрией и поддержкой Виктора!!!
+1
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Elena
Настоящее сокровище Венского леса! Экскурсия превзошла все ожидания — невероятные виды, атмосфера уюта и покоя, а главное — потрясающий гид Виктор. Очень душевно, интересно и с любовью к каждому месту. Спасибо за незабываемый день! Настоятельно рекомендую всем, кто хочет почувствовать настоящую Австрию вне туристических маршрутов.
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G
Gena
Отлично организованно, удобный транспорт, интересный маршрут. В конце экскурсии Виктор подвез нас прямо к отелю. Подземное озеро - самое большое впечатление. Если у вас есть свободное время в Вене, очень рекомендую и маршрут и гида