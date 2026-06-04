Viktor проводит ещё 2 экскурсии

За полдня вы осмотрите главные достопримечательности Венского леса: проплывете по крупнейшему подземному озеру с капитаном, побываете в родовом гнезде одной из самых влиятельных княжеских династий, а также откроете историю старинной монашеской обители и узнаете о курортной славе старинного города Баден.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прекрасный Венский лес

В путешествии по одному из самых красивых биосферных парков Европы, входящих в список ЮНЕСКО, вы узнаете о невероятном биоразнообразии «легких Вены» и животных, находящихся под угрозой исчезновения. А также услышите об особом климате и географическом расположении региона, благодаря которым здесь еще 2000 лет назад развилось виноделие и появились вина, получившие широкую популярность не только в Австрии, но и за её пределами.

Крупнейшее подземное озеро Европы

Первым пунктом программы станет одна из главных достопримечательностей Венского леса. В сопровождении капитана вы прокатитесь на лодке по водам подземного озерного царства, полюбуетесь красотой загадочного Зеегротте и услышите любопытную историю происхождения этого чуда природы.

Замок Лихтенштейнен

Затем я отвезу вас в родовое гнездо одной из самых влиятельных княжеских династий Европы, которая смогла сберечь свои традиции и значимость по сегодняшний день. Здесь вы оцените масштабность сооружения, услышите историю строительства комплекса, в котором воплотились мечты о сказочном замке из романа Гауфа, и познакомитесь с образцом типичного фортификационного сооружения середины 12 века.

Аббатство Хайлигенкройц

Также вы посетите действующий мужской монастырь ордена цистерианцев — одну из старейших монашеских обителей мира. Здесь вы погрузитесь в сохранившуюся атмосферу аскетизма и необычайного умиротворения. Узнаете о реликвиях аббатства, главных ценностях белых монахов и познакомитесь с архитектурным обликом постройки, нетипичным для монастырей средневековой эпохи.

Курортный Баден

В завершение вы побываете в старинном городе, издавна полюбившемся многим знаменитым личностям. Услышите о лечебных источниках, известных еще с эпохи Римской империи. И увидите одно из крупнейших казино в мире — Гранд Казино Баден, возле которого поговорим об азартной славе города, ведущей начало со времен монархии.

Организационные детали