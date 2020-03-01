Viktor проводит ещё 2 экскурсии

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Посетить подземное озеро Зеегротте, замок Лихтенштейн, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден

Viktor
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Viktor – ваш гид
За полдня вы осмотрите главные достопримечательности Венского леса: проплывете по крупнейшему подземному озеру с капитаном, побываете в родовом гнезде одной из самых влиятельных княжеских династий, а также откроете историю старинной монашеской обители и узнаете о курортной славе старинного города Баден.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Сокровища Венского леса
Сокровища Венского леса

Что вас ожидает

Прекрасный Венский лес
В путешествии по одному из самых красивых биосферных парков Европы, входящих в список ЮНЕСКО, вы узнаете о невероятном биоразнообразии «легких Вены» и животных, находящихся под угрозой исчезновения. А также услышите об особом климате и географическом расположении региона, благодаря которым здесь еще 2000 лет назад развилось виноделие и появились вина, получившие широкую популярность не только в Австрии, но и за её пределами.

Крупнейшее подземное озеро Европы
Первым пунктом программы станет одна из главных достопримечательностей Венского леса. В сопровождении капитана вы прокатитесь на лодке по водам подземного озерного царства, полюбуетесь красотой загадочного Зеегротте и услышите любопытную историю происхождения этого чуда природы.

Замок Лихтенштейнен
Затем я отвезу вас в родовое гнездо одной из самых влиятельных княжеских династий Европы, которая смогла сберечь свои традиции и значимость по сегодняшний день. Здесь вы оцените масштабность сооружения, услышите историю строительства комплекса, в котором воплотились мечты о сказочном замке из романа Гауфа, и познакомитесь с образцом типичного фортификационного сооружения середины 12 века.

Аббатство Хайлигенкройц
Также вы посетите действующий мужской монастырь ордена цистерианцев — одну из старейших монашеских обителей мира. Здесь вы погрузитесь в сохранившуюся атмосферу аскетизма и необычайного умиротворения. Узнаете о реликвиях аббатства, главных ценностях белых монахов и познакомитесь с архитектурным обликом постройки, нетипичным для монастырей средневековой эпохи.

Курортный Баден
В завершение вы побываете в старинном городе, издавна полюбившемся многим знаменитым личностям. Услышите о лечебных источниках, известных еще с эпохи Римской империи. Увидите одно из крупнейших казино в мире — Гранд Казино Баден, возле которого поговорим об азартной славе города, ведущей начало со времен монархии. А в конце поездки вы сможете пообедать в одной из винных таверн с дегустацией местных молодых вин.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включено питание, а также входные билеты в грот (8 евро/человека) и монастырь (10 евро/человека)

Сокровища Венского леса
Сокровища Венского леса
Сокровища Венского леса
Сокровища Венского леса
Сокровища Венского леса
Сокровища Венского леса
Сокровища Венского леса
Сокровища Венского леса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Viktor
Viktor
Приветствую вас, дорогие друзья! За 19 лет пребывания в этой замечательной стране я основательно изучил её достопримечательности и собрал множество информации о связанных с ними событиях, легендах и тайнах. Я лицензированный гид по Австрии и получил фундаментальную подготовку по истории и искусству. Вас ждут эффектные туры, организованные с учетом уникальных предпочтений, интересов и возможностей каждого путешественника, во время которых вы сможете прочувствовать неповторимый шарм этой самобытной страны.
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Viktor проводит ещё 2 экскурсии

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