Не посещать Венскую оперу хотя бы раз в году венцы считают моветоном. Оперный театр — оплот здешней культуры. Я проведу вас по театру, покажу закулисье и зрительный зал. Расскажу любопытные факты о постройке театра, жизни его директоров и звёзд сцены. Вы проникнетесь размахом Венской оперы и, возможно, в следующий раз вернётесь сюда прямиком на Бал.

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Описание

Что вас ожидает

Венский оперный театр — не только первое здание, выстроенное в конце 19 века на фешенебельной улице Ringstraße в стиле нео-ренессанс, но и история ушедшей в небытие австро-венгерской монархии.

Сейчас театр входит в пятёрку лучших по акустике и антуражу оперных центров мира. Диапазон годовой программы — около 60 оперных постановок и 20 балетных представлений.

На экскурсии вы:

Прогуляетесь по зданию, заглянете за кулисы и в зрительный зал

Услышите историю постройки театра до и после войны

Догадаетесь, почему здание называли «затонувшим комодом» и «слоном, который наелся и лёг отдохнуть»

Узнаете, какая известная оперетта традиционно собирает под Новый год толпы поклонников

Послушаете историю про директоров театра и звёзд оперной сцены

Узнаете, где весной и осенью Венская опера радует зрителей постановками под открытым небом. Все желающие могут попасть на них абсолютно бесплатно.

Организационные детали

Экскурсия по Венской опере длиться около 1 часа и не предполагает посещение оперного представления.