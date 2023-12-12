Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Не посещать Венскую оперу хотя бы раз в году венцы считают моветоном. Оперный театр — оплот здешней культуры. Я проведу вас по театру, покажу закулисье и зрительный зал. Расскажу любопытные факты о постройке театра, жизни его директоров и звёзд сцены. Вы проникнетесь размахом Венской оперы и, возможно, в следующий раз вернётесь сюда прямиком на Бал.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Венский оперный театр — не только первое здание, выстроенное в конце 19 века на фешенебельной улице Ringstraße в стиле нео-ренессанс, но и история ушедшей в небытие австро-венгерской монархии.
Сейчас театр входит в пятёрку лучших по акустике и антуражу оперных центров мира. Диапазон годовой программы — около 60 оперных постановок и 20 балетных представлений.
На экскурсии вы:
- Прогуляетесь по зданию, заглянете за кулисы и в зрительный зал
- Услышите историю постройки театра до и после войны
- Догадаетесь, почему здание называли «затонувшим комодом» и «слоном, который наелся и лёг отдохнуть»
- Узнаете, какая известная оперетта традиционно собирает под Новый год толпы поклонников
- Послушаете историю про директоров театра и звёзд оперной сцены
- Узнаете, где весной и осенью Венская опера радует зрителей постановками под открытым небом. Все желающие могут попасть на них абсолютно бесплатно.
Организационные детали
Экскурсия по Венской опере длиться около 1 часа и не предполагает посещение оперного представления.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Венской оперы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Вене
Немного о себе: меня зовут Марианна, с 2000 года живу и работаю в Вене. Окончила исторический факультет Венского Государственного Университета. Я лицензированный гид по Австрии и Вене. С удовольствием познакомлю вас с нашей чудесной страной и её столицей! Приехав в Вену, я с первого взгляда влюбилась в этот город и сделаю всё возможное, чтобы и вы его полюбили.
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