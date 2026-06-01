Не посещать Венскую оперу хотя бы раз в году венцы считают моветоном. Оперный театр — оплот здешней культуры. Я проведу вас по театру, покажу закулисье и зрительный зал. Расскажу любопытные факты о постройке театра, жизни его директоров и звёзд сцены. Вы проникнетесь размахом Венской оперы и, возможно, в следующий раз вернётесь сюда прямиком на Бал.
Описание экскурсии
Венский оперный театр — это и первое здание на фешенебельной улице Рингштрассе в стиле нео-ренессанс, и напоминание об ушедшей в небытие австро-венгерской монархии.
Сейчас театр входит в пятёрку лучших по акустике и антуражу оперных центров мира. Диапазон годовой программы — около 60 оперных постановок и 20 балетных представлений.
На экскурсии вы:
- Прогуляетесь по зданию, заглянете за кулисы и в зрительный зал
- Услышите историю постройки театра до и после войны
- Догадаетесь, почему здание называли «затонувшим комодом» и «слоном, который наелся и лёг отдохнуть»
- Узнаете, какая известная оперетта традиционно собирает под Новый год толпы поклонников
- Послушаете историю про директоров театра и звёзд оперной сцены
- Узнаете, где весной и осенью Венская опера радует зрителей постановками под открытым небом. Все желающие могут попасть на них абсолютно бесплатно.
Организационные детали
- Экскурсия по Венской опере длится около 1 часа и не предполагает посещение оперного представления
- Входной билет в оперу оплачивается дополнительно — €15 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Венской оперы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1078 туристов
Немного о себе: меня зовут Марианна, с 2000 года живу и работаю в Вене. Окончила исторический факультет Венского Государственного Университета. Я лицензированный гид по Австрии и Вене. С удовольствием познакомлю вас с нашей чудесной страной и её столицей! Приехав в Вену, я с первого взгляда влюбилась в этот город и сделаю всё возможное, чтобы и вы его полюбили.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Всё понравилось, остались очень довольны
Вам был полезен этот отзыв?
В первый мой приезд в Вену мы не успели попасть в Оперу, но во второй раз моя мечта исполнилась благодаря Марианне. Экскурсия в Опере с Марианной прошла очень интересно, легко и быстро, час пролетел не заметно. В группе были только мы с подругой, от этого можно сказать экскурсия была индивидуальной. Марианне отдельное спасибо за фото. Все супер.
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Марианне за эту замечательную экскурсию! Без толп туристов,спокойно и размеренно,с акцентом на детали. Марианна интересный расказчик,увлеченно все описывает и поясняет. Время пролетело незаметно. Еще раз,спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия по Венской опере с Марианной была замечательной! Всего за час мы узнали много интересных фактов. Очень понравилось, что группа была маленькая — почти индивидуальная экскурсия, можно было задавать любые вопросы. Марианна — отличный гид, знает и любит своё дело!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Совмещали обзорную экскурсию по Вене и оперу. все прошло на высшем уровне. очень интересно. буду рекомендовать гида всем своим друзьям
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прекрасная экскурсия по прекрасной опере
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии на «Венская опера - взгляд изнутри»
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в здании Венской государственной оперы
Побывать за кулисами знаменитого оперного дома Европы и узнать о его секретах
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от €166 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Критическая экскурсия по must-see-объектам венского Музея истории искусств
Увидеть шедевры коллекции музея и понять, в чём их особенность
Начало: У входа в музей
13 авг в 11:30
16 авг в 10:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Начало: У входа в музей
13 авг в 11:30
16 авг в 10:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания
Начало: У входа в Академию
13 авг в 11:30
16 авг в 10:00
от €240 за всё до 4 чел.
от €95 за экскурсию