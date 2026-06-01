Не посещать Венскую оперу хотя бы раз в году венцы считают моветоном. Оперный театр — оплот здешней культуры. Я проведу вас по театру, покажу закулисье и зрительный зал. Расскажу любопытные факты о постройке театра, жизни его директоров и звёзд сцены. Вы проникнетесь размахом Венской оперы и, возможно, в следующий раз вернётесь сюда прямиком на Бал.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Венский оперный театр — это и первое здание на фешенебельной улице Рингштрассе в стиле нео-ренессанс, и напоминание об ушедшей в небытие австро-венгерской монархии.

Сейчас театр входит в пятёрку лучших по акустике и антуражу оперных центров мира. Диапазон годовой программы — около 60 оперных постановок и 20 балетных представлений.

На экскурсии вы:

Прогуляетесь по зданию, заглянете за кулисы и в зрительный зал

Услышите историю постройки театра до и после войны

Догадаетесь, почему здание называли «затонувшим комодом» и «слоном, который наелся и лёг отдохнуть»

Узнаете, какая известная оперетта традиционно собирает под Новый год толпы поклонников

Послушаете историю про директоров театра и звёзд оперной сцены

Узнаете, где весной и осенью Венская опера радует зрителей постановками под открытым небом. Все желающие могут попасть на них абсолютно бесплатно.

Организационные детали