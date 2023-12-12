Венская опера - взгляд изнутри

Индивидуальная экскурсия в Вене

Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии

Не посещать Венскую оперу хотя бы раз в году венцы считают моветоном. Оперный театр — оплот здешней культуры. Я проведу вас по театру, покажу закулисье и зрительный зал. Расскажу любопытные факты о постройке театра, жизни его директоров и звёзд сцены. Вы проникнетесь размахом Венской оперы и, возможно, в следующий раз вернётесь сюда прямиком на Бал.
Венская опера - взгляд изнутри
Венская опера - взгляд изнутри
Венская опера - взгляд изнутри
Венская опера - взгляд изнутри
Венская опера - взгляд изнутри
Венская опера - взгляд изнутри
Венская опера - взгляд изнутри
Ближайшие даты:
12
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Описание

Что вас ожидает

Венский оперный театр — не только первое здание, выстроенное в конце 19 века на фешенебельной улице Ringstraße в стиле нео-ренессанс, но и история ушедшей в небытие австро-венгерской монархии.

Сейчас театр входит в пятёрку лучших по акустике и антуражу оперных центров мира. Диапазон годовой программы — около 60 оперных постановок и 20 балетных представлений.

На экскурсии вы:

  • Прогуляетесь по зданию, заглянете за кулисы и в зрительный зал
  • Услышите историю постройки театра до и после войны
  • Догадаетесь, почему здание называли «затонувшим комодом» и «слоном, который наелся и лёг отдохнуть»
  • Узнаете, какая известная оперетта традиционно собирает под Новый год толпы поклонников
  • Послушаете историю про директоров театра и звёзд оперной сцены
  • Узнаете, где весной и осенью Венская опера радует зрителей постановками под открытым небом. Все желающие могут попасть на них абсолютно бесплатно.

Организационные детали

Экскурсия по Венской опере длиться около 1 часа и не предполагает посещение оперного представления.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Венской оперы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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