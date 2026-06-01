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Венская опера - взгляд изнутри

Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Не посещать Венскую оперу хотя бы раз в году венцы считают моветоном. Оперный театр — оплот здешней культуры. Я проведу вас по театру, покажу закулисье и зрительный зал. Расскажу любопытные факты о постройке театра, жизни его директоров и звёзд сцены. Вы проникнетесь размахом Венской оперы и, возможно, в следующий раз вернётесь сюда прямиком на Бал.
5
32 отзыва
Венская опера - взгляд изнутри
Венская опера - взгляд изнутри
Венская опера - взгляд изнутри

Описание экскурсии

Венский оперный театр — это и первое здание на фешенебельной улице Рингштрассе в стиле нео-ренессанс, и напоминание об ушедшей в небытие австро-венгерской монархии.

Сейчас театр входит в пятёрку лучших по акустике и антуражу оперных центров мира. Диапазон годовой программы — около 60 оперных постановок и 20 балетных представлений.

На экскурсии вы:

  • Прогуляетесь по зданию, заглянете за кулисы и в зрительный зал
  • Услышите историю постройки театра до и после войны
  • Догадаетесь, почему здание называли «затонувшим комодом» и «слоном, который наелся и лёг отдохнуть»
  • Узнаете, какая известная оперетта традиционно собирает под Новый год толпы поклонников
  • Послушаете историю про директоров театра и звёзд оперной сцены
  • Узнаете, где весной и осенью Венская опера радует зрителей постановками под открытым небом. Все желающие могут попасть на них абсолютно бесплатно.

Организационные детали

  • Экскурсия по Венской опере длится около 1 часа и не предполагает посещение оперного представления
  • Входной билет в оперу оплачивается дополнительно — €15 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Венской оперы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна
Марианна — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1078 туристов
Немного о себе: меня зовут Марианна, с 2000 года живу и работаю в Вене. Окончила исторический факультет Венского Государственного Университета. Я лицензированный гид по Австрии и Вене. С удовольствием познакомлю вас с нашей чудесной страной и её столицей! Приехав в Вену, я с первого взгляда влюбилась в этот город и сделаю всё возможное, чтобы и вы его полюбили.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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Всё понравилось, остались очень довольны
Всё понравилось, остались очень довольны
Всё понравилось, остались очень довольны
Всё понравилось, остались очень довольны
Всё понравилось, остались очень довольны
Всё понравилось, остались очень довольны
Всё понравилось, остались очень довольны
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Maria
В первый мой приезд в Вену мы не успели попасть в Оперу, но во второй раз моя мечта исполнилась благодаря Марианне. Экскурсия в Опере с Марианной прошла очень интересно, легко и быстро, час пролетел не заметно. В группе были только мы с подругой, от этого можно сказать экскурсия была индивидуальной. Марианне отдельное спасибо за фото. Все супер.
В первый мой приезд в Вену мы не успели попасть в Оперу, но во второй раз
В первый мой приезд в Вену мы не успели попасть в Оперу, но во второй раз
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Анна
Огромное спасибо Марианне за эту замечательную экскурсию! Без толп туристов,спокойно и размеренно,с акцентом на детали. Марианна интересный расказчик,увлеченно все описывает и поясняет. Время пролетело незаметно. Еще раз,спасибо!!!
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Irina
Экскурсия по Венской опере с Марианной была замечательной! Всего за час мы узнали много интересных фактов. Очень понравилось, что группа была маленькая — почти индивидуальная экскурсия, можно было задавать любые вопросы. Марианна — отличный гид, знает и любит своё дело!
Экскурсия по Венской опере с Марианной была замечательной! Всего за час мы узнали много интересных фактов.
Экскурсия по Венской опере с Марианной была замечательной! Всего за час мы узнали много интересных фактов.
Экскурсия по Венской опере с Марианной была замечательной! Всего за час мы узнали много интересных фактов.
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М
Совмещали обзорную экскурсию по Вене и оперу. все прошло на высшем уровне. очень интересно. буду рекомендовать гида всем своим друзьям
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Е
Прекрасная экскурсия по прекрасной опере
Прекрасная экскурсия по прекрасной опере
Прекрасная экскурсия по прекрасной опере
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