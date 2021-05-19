Полезная информация об Агджабеди
Что нужно знать об Агджабеди: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Агджабеди
02:1130
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇿 Азербайджан
|Название города
|Агджабеди
|По-английски
|Agdzhabedy
|Столица региона
|Агджабеди является столицей региона
|Население города
|34 989 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Baku
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря