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Полезная информация об Азербайджане

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Флаг Азербайджана
Флаг Азербайджана
НазваниеАзербайджан
Эмодзи флаг🇦🇿
Полное названиеРеспублика Азербайджан
По-английскиAzerbaijan
СтолицаБаку
Статья о странеСтатья об Азербайджане
ГородаСписок городов
Фотографии25 фото
ВалютаАзербайджанский манат
Площадь86 600 км²
Население9 705 600 чел.
Телефонный код+994
Код ISOAZ
Основной домен.AZ
Соседние страны🇦🇲 Армения🇬🇪 Грузия🇮🇷 Иран🇷🇺 Россия🇹🇷 Турция

Подробная статья

Азербайджан
Азербайджан – информация о стране, что посмотреть, куда сходить и что купить
Древнейшее государство, которое несёт в себе большой интерес для туристического отдыха, ведь Азербайджан не перестаёт развиваться, а столица Баку, стало и вовсе центром притяжения. Рассказываем о стране, показываем интересные места, фестивали и праздники, азербайджанскую кухню и местные сувениры

Где находится Азербайджан на карте

Азербайджан фото страны
Азербайджан

Популярные экскурсии в Азербайджане

Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
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Провести день, как настоящий бакинец, и попробовать лучшие блюда в аутентичных ресторанах
Баку
Вечернее свидание с Баку
Вечернее свидание с Баку
35 отзывов
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
Баку
Баку и бакинцы
Баку и бакинцы
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Природные чудеса Апшерона
Природные чудеса Апшерона
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Путешествие к розовому озеру, грязевым вулканам и горящей горе Янардаг в окрестностях Баку
Баку
Весь Баку на велосипеде!
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Насыщенная велопрогулка по главным объектам и аутентичным улочкам города
Баку
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Фотографии

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Музей миниатюрной книги
Дворец ширваншахов, Азербайджан
Стоит ли ехать в Азербайджан?
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Международный аэропорт Гейдара Алиева
Наскальные рисунки в заповеднике Гобустан
Янардаг – природный источник сжигания газа
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