Полезная информация об Азербайджане
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Флаг Азербайджана
|Название
|Азербайджан
|Эмодзи флаг
|🇦🇿
|Полное название
|Республика Азербайджан
|По-английски
|Azerbaijan
|Столица
|Баку
|Статья о стране
|Статья об Азербайджане
|Города
|Список городов
|Фотографии
|25 фото
|Валюта
|Азербайджанский манат
|Площадь
|86 600 км²
|Население
|9 705 600 чел.
|Телефонный код
|+994
|Код ISO
|AZ
|Основной домен
|.AZ
|Соседние страны
|🇦🇲 Армения🇬🇪 Грузия🇮🇷 Иран🇷🇺 Россия🇹🇷 Турция
Подробная статья
Азербайджан – информация о стране, что посмотреть, куда сходить и что купить
Древнейшее государство, которое несёт в себе большой интерес для туристического отдыха, ведь Азербайджан не перестаёт развиваться, а столица Баку, стало и вовсе центром притяжения. Рассказываем о стране, показываем интересные места, фестивали и праздники, азербайджанскую кухню и местные сувениры
Где находится Азербайджан на карте
Азербайджан
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