Азербайджан – информация о стране, что посмотреть, куда сходить и что купить

Древнейшее государство, которое несёт в себе большой интерес для туристического отдыха, ведь Азербайджан не перестаёт развиваться, а столица Баку, стало и вовсе центром притяжения. Рассказываем о стране, показываем интересные места, фестивали и праздники, азербайджанскую кухню и местные сувениры