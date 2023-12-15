Большое путешествие по Азербайджану
Азербайджан — страна с богатой многогранной историей, и в нашем путешествии мы исследуем ее разнообразие.
Начнем с прогулки по столице: посмотрим на знаменитую Девичью башню и локации из фильма «Бриллиантовая рука».
Затем отправимся в горы, где полюбуемся на пещеры с наскальными рисунками первобытных людей, наслаждаясь при этом красивыми природными видами в сочетании с историческими мечетями и дворцами.
В заключение, мы предоставим вас возможность для шопинга, научив вас разбираться в восточных специях и сладостях.
Начнем с прогулки по столице: посмотрим на знаменитую Девичью башню и локации из фильма «Бриллиантовая рука».
Затем отправимся в горы, где полюбуемся на пещеры с наскальными рисунками первобытных людей, наслаждаясь при этом красивыми природными видами в сочетании с историческими мечетями и дворцами.
В заключение, мы предоставим вас возможность для шопинга, научив вас разбираться в восточных специях и сладостях.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Старый город
- Хамамы и караван-сарай
- Девичья башня
- Музей миниатюрной книги
- Набережная парка Бульвар
- Центр Гейдара Алиева
- Трасса Формулы-1
- Белый город
- Заповедник Гобустан
- Грязевые вулканы
- Самая первая нефтяная вышка
- Древний храм «Зороастрийцев»
- Горящая гора Янардаг
- Мавзолей Дири Баба
- Город Шемаха
- Дворец Щеки Хана
- Албанский храм
- Водопады Или-Су
- Горячие источники
- Озеро Нохур-Гёль
- Город Габала
- Город Губа
Описание
Азербайджан — очень многогранная и разносторонняя страна, и в этом путешествии мы будем открывать разные ее грани. Сначала прогуляемся по столице со знаменитой Девичьей башней и местами съемок фильма «Бриллиантовая рука». Потом отправимся в горы и заглянем в пещеры с рисунками первобытных людей. Вас ждут невероятно красивые природные виды в сочетании с загадочными древностями, мечетями и дворцами. А в конце устроим шопинг — мы научим вас разбираться в восточных специях и сладостях. День 1.
Прогулки по Баку
Мы заберем вас из любого удобного места в Баку (ваша гостиница или аэропорт) и начнем наше путешествие от Шемахинских ворот Старого города — это исторический центр, откуда удобно знакомиться со столицей Азербайджана. Мы отправимся по узким старинным улочкам, посмотрим на хамамы и караван-сарай. Вы увидите знаменитую Девичью башню — символ Баку — и узнаете ее историю. Заглянем на улицу, где снимался легендарный фильм «Бриллиантовая рука» — при желании можно сфотографироваться в такой же позе, как герой из фильма. У вас будет время на обед, после этого зайдем в Художественную мастерскую и посмотрим, как создаются настоящие шедевры местных художников. Затем посетим Музей миниатюрной книги, который входит в книгу рекордов Гиннеса. Здесь можно увидеть удивительно маленькие книги и даже их копии, созданные с помощью специальной технологии. Прогуляемся по набережной парка Бульвар, поднимемся на смотровую площадку «Нагорный парк», откуда открывается великолепный вид на весь город и его окрестности. Затем посмотрим на дома-дворцы нефтяных магнатов времен нефтяного бума и центр Гейдара Алиева, который признан одним из лучших архитектурных объектов в мире. Прокатимся по трассе, где проводятся соревнования Формулы-1, и увидим Белый город, который во времена нефтяного бума был черным городом. День 2.
Заповедник Гобустан, нефтяная вышка и самая большая мечеть
Сегодня поедем в заповедник «Гобустан», который находится в 70 километрах от Баку. В этом заповеднике вы сможете погрузиться в первобытную историю Азербайджана и увидеть пещеры с наскальными рисунками первобытных людей. Именно здесь были найдены первые упоминания о нефти. После этого отправимся на грязевые вулканы. Вы сможете увидеть, как из глубины земли выбрасываются грязевые фонтаны и ощутить себя настоящим исследователем. Пообедаем в ресторане в рыбацкой деревушке — попробуем местную кухню и насладимся морскими видами. Затем посетим первую в мире нефтяную вышку, построенную ещё в 1846 году. А оттуда доберёмся до древнего храма «Зороастрийцев» Огнепоклонников. Здесь вы узнаете о древней религии Зороастрийцев, которая раньше была одной из самых распространенных в Азербайджане. Поднимемся на горящую гору «Янардаг», которая горит на протяжении 4 тысяч лет. Это место — символ нефтяного богатства Азербайджана, поэтому местные им очень гордятся. День 3.
Родина Шемаханской царицы и деревня искусных мастеров
Отправимся вглубь Азербайджана — город Гобустан. Вы увидите древний храм — высеченный на скале Мавзолей Дири Баба. Потом поедем на родину пушкинской Шемаханской царицы в город Шемаха и исследуем самую старую мечеть Кавказа, построенную в 743 году. Продолжим наше путешествие по горным перевалам и поедем в деревню искусных мастеров «Лагич». Поднимемся на высоту 2200 метров над уровнем моря и окажемся на отличной смотровой площадке, с которой открываются великолепные виды. В конце дня доберемся до древнего город Шеки и разместимся там в гостинице. День 4.
Древний город Шеки, Албанский храм и горячие источники
Начнем день с осмотра древнего города Шеки: прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в дворец Щеки Хана и исследуем росписи 18 века. Затем посетим Албанский храм, который считается «матерью» всех церквей на Кавказе. И помчим на водопады Или-Су в городе Гах. Вы увидите легендарную башню из кинофильма «Не бойся, я с тобой», и узнаете ее историю. Вечером расслабимся в горячих источниках в горах — это природное спа, которое очень полезно для здоровья. Сегодняшнюю ночь проведем в отеле у подножия гор. День 5.
Кавказская Албания и озеро Нохур-Гёль
Сегодня нас ждёт удивительный лес в деревне «Лекит» с его живописным Моховым водопадом. Погуляем и поедем в город Габала — столицу древнего государства Кавказская Албания. Вы увидите развалины древнего города в деревне Чухур, а потом прокатитесь на фуникулере на гору Туфан-Даг и полюбуетесь фантастическими видами. Наша следующая остановка — озеро Нохур-Гёль. В советское время здесь любила отдыхать правительственная элита. Заглянем на водопад «7 красавцев» и вернёмся на ночь в Баку. День 6.
Азербайджанский Иерусалим
Сегодня исследуем город Губа. Сначала поднимемся на высоту 2300 метров над уровнем моря по серпантинной дороге и посмотрим на всю красоту сверху. Посетим деревню Хыналыг, жители которой считают себя потомками Ноя (по преданию, именно сюда прибыл Ной после потопа). Зайдем в гости к местному и отведаем традиционные домашние угощения. Затем доберёмся до деревни Красная Слобода, которую называют «Азербайджанским Иерусалимом». В конце дня мы вернемся в отель в Баку.
Шопинг
Перед тем, как отправиться домой, самое время закупиться подарками для себя и близких. Сегодня мы отправимся на огромный азербайджанский рынок «Бине». Гид научит вас торговаться и поможет сэкономить на покупках. Вы сможете выгодно купить сувениры, одежду и обувь. Затем отправимся на восточный базар по соседству — здесь можно приобрести специи, чай и даже настоящую черную икру. Гид расскажет, как правильно хранить пряности и к каким блюдам их можно добавлять. Набрав подарков, поедем в аэропорт. На этом наше путешествие заканчивается — надеемся, нам удалось влюбить вас в Азербайджан!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный гид
- Водитель на комфортабельном автомобиле, который забирает по месту проживания
- Бутилированная вода
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты в музеи
- Проживание в гостинице
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По месту проживанияЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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