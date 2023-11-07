Мы встретим вас в Баку — в аэропорту или вашей гостинице и отправимся в заповедник «Гобустан», который находится в 70 километрах от столицы. В этом заповеднике вы сможете погрузиться в первобытную историю Азербайджана и увидеть пещеры с наскальными рисунками первобытных людей. Именно здесь были найдены первые упоминания о нефти.

После этого поедем к грязевым вулканам. Вы сможете увидеть, как из глубины земли выбрасываются грязевые фонтаны и ощутить себя настоящим исследователем. Пообедаем в ресторане в рыбацкой деревушке — попробуем местную кухню и насладимся морскими видами.

Затем посетим первую в мире нефтяную вышку, построенную ещё в 1846 году. А оттуда доберёмся до древнего храма «Зороастрийцев» Огнепоклонников. Здесь вы узнаете о древней религии Зороастрийцев, которая раньше была одной из самых распространенных в Азербайджане.

Поднимемся на гору «Янардаг», которая горит на протяжении 4 тысяч лет. Это место — символ нефтяного богатства Азербайджана, поэтому местные им очень гордятся. Вечером прогуляемся по Баку — вы узнаете историю знаменитой Девичьей башни, увидите резиденцию древних правителей — Дворец Ширваншахов — и исследуете древние караван-сараи. Еще заглянем в музей миниатюрной книги и пройдем по местам, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия».