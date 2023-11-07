Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
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Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. Не входит в стоимость тура. Мы поможем выбрать подходящий вариант.
Питание. Не входит в стоимость тура. Будет возможность попробовать местные блюда.
Программа тура по дням
Заповедник Гобустан, нефтяная вышка и грязевые вулканы
Мы встретим вас в Баку — в аэропорту или вашей гостинице и отправимся в заповедник «Гобустан», который находится в 70 километрах от столицы. В этом заповеднике вы сможете погрузиться в первобытную историю Азербайджана и увидеть пещеры с наскальными рисунками первобытных людей. Именно здесь были найдены первые упоминания о нефти.
После этого поедем к грязевым вулканам. Вы сможете увидеть, как из глубины земли выбрасываются грязевые фонтаны и ощутить себя настоящим исследователем. Пообедаем в ресторане в рыбацкой деревушке — попробуем местную кухню и насладимся морскими видами.
Затем посетим первую в мире нефтяную вышку, построенную ещё в 1846 году. А оттуда доберёмся до древнего храма «Зороастрийцев» Огнепоклонников. Здесь вы узнаете о древней религии Зороастрийцев, которая раньше была одной из самых распространенных в Азербайджане.
Поднимемся на гору «Янардаг», которая горит на протяжении 4 тысяч лет. Это место — символ нефтяного богатства Азербайджана, поэтому местные им очень гордятся. Вечером прогуляемся по Баку — вы узнаете историю знаменитой Девичьей башни, увидите резиденцию древних правителей — Дворец Ширваншахов — и исследуете древние караван-сараи. Еще заглянем в музей миниатюрной книги и пройдем по местам, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия».
Розовое озеро и мистическая гора Бешбармаг
Сегодня мы поедем на озеро Масазыр — это необычное место: из-за большого количества соли вода здесь имеет розовый цвет и кажется, будто находишься на другой планете. В мире всего восемь таких розовых озер, и одно из них находится в Азербайджане.
Сделав фантастические снимки, поедем к горе желаний Бешбармаг (5 пальцев). С этим местом связано множество загадок и легенд — гид их обязательно вам расскажет. По лестнице внутри горы поднимемся на смотровую площадку, с которой видны море и близлежащие горы. Говорят, если загадать в этом месте желание, оно обязательно сбудется.
На обратном пути будем проезжать мимо агатовых гор — это марсианские пейзажи, которые выглядят особенно впечатляюще на закате. Заедем на ужин на побережье Каспийского моря и отведаем там традиционную азербайджанскую кухню — кутабы с верблюжьим мясом и другие национальные угощения.
Родина Шемаханской царицы, мавзолей Дири Баба и винодельня Савалан
Начнем сегодняшнее путешествие с мавзолея Дири Баба, который находится на отвесной скале. Многие почитают это место и приезжают сюда помолиться или о чем-то попросить святого.
Затем доберёмся до города Шемаха — именно отсюда родом знаменитая Шемаханская царица из сказок Пушкина. Вы увидите старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума мечеть.
После этого насладимся плеском воды и мощью стихии у водопадов «7 красавиц» и продолжим прогулку возле озера Нохур Гол. Затем отправимся на горнолыжный курорт «Туфандаг» и поднимемся по канатной дороге на высоту 2000 метров над уровнем моря.
Завершим путешествие на винодельне «Савалан». Вы сможете продегустировать разные сорта и оценить качество азербайджанских вин. Сомелье расскажут о том, как изготавливают вина, и дадут рекомендации, как сочетать их с разными блюдами. При желании можно будет приобрести понравившиеся сорта и взять вино с собой на память о путешествии.
После этого мы отвезем вас в аэропорт или вашу гостиницу — будем рады увидеться в Азербайджане снова!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Экскурсия от профессионального гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Проживание в гостинице
- Питание
- Билеты в музеи
- Дегустация на винзаводе - 50$
- Стоимость тура указана за группу до 3 человек. Возможно проведение тура и для большего числа участников: от 4 до 6 человек - 595 евро за группу, от 7 и более - по запросу
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Отзывы и рейтинг
Сразу напишу, что экскурсия удалась! Азик приехал за нами в отель вовремя и мы отправились в путешествие. Погода была хорошей и становилась всё лучше по мере подъема в горы. А за окном менялись ландшафты - от пустынного марсианского пейзажа на выезде из Баку до сочной зеленой растительности и огромных раскидистых деревьях. Мы попросили Азика добавить к экскурсии в Савалан посещение села мастеров Лагич и на обратном пути остановиться на ужин в ресторане Абгора молодой, но многообещающей винодельни Мейсери. Это значительно удлинило наше путешествие и добавило нагрузки на нашего гида Азика. Ведь горные дороги - это в основном серпантины и часто с крутыми обрывами сразу за обочиной! Вести машину по таким дорогам, да ещё в темноте на обратном пути - это мастерство и напряжение.
Азик выполнил все наши просьбы. По дороге он увлекательно рассказывал о местах и достопримечательностях, которые мы посещали по пути.
Особое впечатление оставили красивейшие виды. Если Вы хотя бы немного разбираетесь в винах, проявляете заинтересованность во вкусовых нюансах и готовы поддержать разговор, то сомелье будет интереснее общаться с Вами и он охотнее продемонстрирует Вам линейку вин и крепких напитков винодельни Савалан. Это мой совет!
Ставлю нашему гиду Азику и экскурсии 5 баллов из 5.