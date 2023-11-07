Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Авторский тур в Баку

Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг

5
1 отзыв
Увидеть такой Азербайджан, который открывается не каждому, и при этом не забыть и известные топовые места — мы сформировали такую программу, которая позволит по максимуму познакомиться с Азербайджаном всего за три дня! Будем исследовать наскальные рисунки древних людей в заповеднике Гобустан, любоваться розовым озером Масазыр, пробовать кутабы с верблюжьим мясом и пить вкуснейшее азербайджанское вино.
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Мы поможем выбрать подходящий вариант.

Питание. Не входит в стоимость тура. Будет возможность попробовать местные блюда.

Программа тура по дням

1 день

Заповедник Гобустан, нефтяная вышка и грязевые вулканы

Мы встретим вас в Баку — в аэропорту или вашей гостинице и отправимся в заповедник «Гобустан», который находится в 70 километрах от столицы. В этом заповеднике вы сможете погрузиться в первобытную историю Азербайджана и увидеть пещеры с наскальными рисунками первобытных людей. Именно здесь были найдены первые упоминания о нефти.

После этого поедем к грязевым вулканам. Вы сможете увидеть, как из глубины земли выбрасываются грязевые фонтаны и ощутить себя настоящим исследователем. Пообедаем в ресторане в рыбацкой деревушке — попробуем местную кухню и насладимся морскими видами.

Затем посетим первую в мире нефтяную вышку, построенную ещё в 1846 году. А оттуда доберёмся до древнего храма «Зороастрийцев» Огнепоклонников. Здесь вы узнаете о древней религии Зороастрийцев, которая раньше была одной из самых распространенных в Азербайджане.

Поднимемся на гору «Янардаг», которая горит на протяжении 4 тысяч лет. Это место — символ нефтяного богатства Азербайджана, поэтому местные им очень гордятся. Вечером прогуляемся по Баку — вы узнаете историю знаменитой Девичьей башни, увидите резиденцию древних правителей — Дворец Ширваншахов — и исследуете древние караван-сараи. Еще заглянем в музей миниатюрной книги и пройдем по местам, где снимали фильмы «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия».

Заповедник Гобустан, нефтяная вышка и грязевые вулканыЗаповедник Гобустан, нефтяная вышка и грязевые вулканыЗаповедник Гобустан, нефтяная вышка и грязевые вулканыЗаповедник Гобустан, нефтяная вышка и грязевые вулканыЗаповедник Гобустан, нефтяная вышка и грязевые вулканыЗаповедник Гобустан, нефтяная вышка и грязевые вулканы
2 день

Розовое озеро и мистическая гора Бешбармаг

Сегодня мы поедем на озеро Масазыр — это необычное место: из-за большого количества соли вода здесь имеет розовый цвет и кажется, будто находишься на другой планете. В мире всего восемь таких розовых озер, и одно из них находится в Азербайджане.

Сделав фантастические снимки, поедем к горе желаний Бешбармаг (5 пальцев). С этим местом связано множество загадок и легенд — гид их обязательно вам расскажет. По лестнице внутри горы поднимемся на смотровую площадку, с которой видны море и близлежащие горы. Говорят, если загадать в этом месте желание, оно обязательно сбудется.

На обратном пути будем проезжать мимо агатовых гор — это марсианские пейзажи, которые выглядят особенно впечатляюще на закате. Заедем на ужин на побережье Каспийского моря и отведаем там традиционную азербайджанскую кухню — кутабы с верблюжьим мясом и другие национальные угощения.

Розовое озеро и мистическая гора БешбармагРозовое озеро и мистическая гора БешбармагРозовое озеро и мистическая гора БешбармагРозовое озеро и мистическая гора Бешбармаг
3 день

Родина Шемаханской царицы, мавзолей Дири Баба и винодельня Савалан

Начнем сегодняшнее путешествие с мавзолея Дири Баба, который находится на отвесной скале. Многие почитают это место и приезжают сюда помолиться или о чем-то попросить святого.

Затем доберёмся до города Шемаха — именно отсюда родом знаменитая Шемаханская царица из сказок Пушкина. Вы увидите старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума мечеть.

После этого насладимся плеском воды и мощью стихии у водопадов «7 красавиц» и продолжим прогулку возле озера Нохур Гол. Затем отправимся на горнолыжный курорт «Туфандаг» и поднимемся по канатной дороге на высоту 2000 метров над уровнем моря.

Завершим путешествие на винодельне «Савалан». Вы сможете продегустировать разные сорта и оценить качество азербайджанских вин. Сомелье расскажут о том, как изготавливают вина, и дадут рекомендации, как сочетать их с разными блюдами. При желании можно будет приобрести понравившиеся сорта и взять вино с собой на память о путешествии.

После этого мы отвезем вас в аэропорт или вашу гостиницу — будем рады увидеться в Азербайджане снова!

Родина Шемаханской царицы, мавзолей Дири Баба и винодельня СаваланРодина Шемаханской царицы, мавзолей Дири Баба и винодельня СаваланРодина Шемаханской царицы, мавзолей Дири Баба и винодельня СаваланРодина Шемаханской царицы, мавзолей Дири Баба и винодельня СаваланРодина Шемаханской царицы, мавзолей Дири Баба и винодельня СаваланРодина Шемаханской царицы, мавзолей Дири Баба и винодельня Савалан

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Экскурсия от профессионального гида
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Проживание в гостинице
  • Питание
  • Билеты в музеи
  • Дегустация на винзаводе - 50$
  • Стоимость тура указана за группу до 3 человек. Возможно проведение тура и для большего числа участников: от 4 до 6 человек - 595 евро за группу, от 7 и более - по запросу
Место начала и завершения?
Баку, аэропорт или ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
7 ноя 2023
Мы поехали с Азиком на экскурсию с финальной точкой в винодельню, где у нас была заказана дегустация.
Сразу напишу, что экскурсия удалась! Азик приехал за нами в отель вовремя и мы отправились в путешествие. Погода была хорошей и становилась всё лучше по мере подъема в горы. А за окном менялись ландшафты - от пустынного марсианского пейзажа на выезде из Баку до сочной зеленой растительности и огромных раскидистых деревьях. Мы попросили Азика добавить к экскурсии в Савалан посещение села мастеров Лагич и на обратном пути остановиться на ужин в ресторане Абгора молодой, но многообещающей винодельни Мейсери. Это значительно удлинило наше путешествие и добавило нагрузки на нашего гида Азика. Ведь горные дороги - это в основном серпантины и часто с крутыми обрывами сразу за обочиной! Вести машину по таким дорогам, да ещё в темноте на обратном пути - это мастерство и напряжение.
Азик выполнил все наши просьбы. По дороге он увлекательно рассказывал о местах и достопримечательностях, которые мы посещали по пути.
Особое впечатление оставили красивейшие виды. Если Вы хотя бы немного разбираетесь в винах, проявляете заинтересованность во вкусовых нюансах и готовы поддержать разговор, то сомелье будет интереснее общаться с Вами и он охотнее продемонстрирует Вам линейку вин и крепких напитков винодельни Савалан. Это мой совет!
Ставлю нашему гиду Азику и экскурсии 5 баллов из 5.

Тур входит в следующие категории Баку

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