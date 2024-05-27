Туры к горам Баку

Найдено 11 туров в категории «Горы» в Баку на русском языке, цены от €280, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
5 отзывов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
«Третья ночь — в Шеки, четвертая — в горах, последние две ночи — в Баку»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 199 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
«Посетим Гобустан и изучим наскальные рисунки древних людей, понаблюдаем за извержениями грязевых вулканов, узнаем тайны вечно горящей горы Янардаг, увидим святыни Бешбармага и даже прогуляемся по инопланетным Агатовым горам»
Завтра в 09:00
19 июня в 09:00
350$280 за всё до 3 чел.
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Начало: По месту вашего проживания
«Крепость располагается на вершине горы Гаратепе»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $350 за всё до 3 чел.
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
🚶 Пешая
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
«Тадж-Махал в миниатюре, деревня в облаках, горы и водопады — это стоит увидеть»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 699$559 за всё до 4 чел.
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
«Увидим овеянную легендами гору Янардаг, на которой уже нескольких тысячелетий горит неугасаемый огонь»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800 за человека
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1547$1 393 за человека
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
«Потом отправимся в горы и заглянем в пещеры с рисунками первобытных людей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
«Побываете у вечно горящей горы Янардаг, розового озера Масазыргёль и похожих на марсианские склонов гор Хызы»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
«Приглашаем вас узнать Азербайджан с разных сторон: пройтись по современному Баку, добраться до живописных агатовых гор, посетить центр зороастризма»
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Посетим храм огнепоклонников Атешгях и, конечно, заедем посмотреть на горящую гору Янардаг»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
310$295 за человека
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
«Шумные водопады, бескрайние леса, извилистые реки, таинственные тропы, ласковое Каспийское море и величественные горы навсегда оставят яркий след в вашей памяти»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    27 мая 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
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    нашего пребывания, решал любые вопросы которые у нас возникали, показал такие места, после которых друзья, который родились в Баку, сказали мы такого не видели. Так что если вы хотите насыщенного отпуска и ни отчем не переживать смело обращайтесь к Азику.

    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрутВернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку, переезды составлены грамотно, дорога
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    не утомляет, программа супер!! Первый день более познавательный, посмотрели петроглифы, посетили интересный музей в Гобустане, зашли в красивую мечеть. Но главное конечно это природа. Грязевые вулканы вызвали детский восторг)) розовое озеро действительно розовое)) обедали на берегу моря под крики чаек. Второй день в горах был прекрасен. Агатовые горы яркие и красивые. А у горы Бешбармаг просто альпийские луга с пасущимися стадами. На горе нас встретил чудесный человек, напоил чаем с домашней пахлавой, угостил местными блюдами, такие душевные посиделки получились. Латиф внимательный, доброжелательный, рассказывает интересно, нигде ничего не ждали, у него всё продумано. Впечатлений море!!!

    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный и очень доброжелательный гид.
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    Ответит на любой вопрос, поможет, подскажет, посоветует, сфотографирует. По таймингу все четко. Рекомендую познакомиться с Азербайджаном благодаря Латифу. Вы увидите много красивых мест, узнаете их историю, выпьете вкусный чай на высоте 600 метров, от души заваренным Яшкой (с ним вы тоже обязательно познакомитесь), а какая там халва и пахлава.. мммм)) Если есть желание, можно покататься на очень упрямом ослике или на более покладистых лощадках и всё это будет сопровождаться нереальным позитивом!!! И несомненно 5+ экскурсии!

    От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный
  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо
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    тем кто оставлял реальные отзывы, мы по ним выбрали гида и экскурсию на 2 дня, и нам очень повезло что так все сложилось! Латиф сердечно благодарим за прекрасно проведённое время в раскрытии таких красивых глубоких исторических сюжетов и фактов. Большая благодарность Латифу за время, проведенное вместе с нами. И обязательно до новых встреч!!! 🤗

    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы
  • С
    Сергей
    3 марта 2024
    Шеки - двухдневное путешествие из Баку
    Решились с семьей выехать из Баку к горам. Искали подходящие экскурсии, переговорили с Азиком, он посоветовал двухдневное путешествие в Шеки.
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    Экскурсию вел Кенан, с знанием истории, комфортным автомобилем, и душевным общением. Одним словом, все прошло на высшем уровне. Если собираетесь в Азербайджан, обязательно посетите Шеки.

  • Е
    Елена
    27 февраля 2024
    2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
    Хочу сказать огромное спасибо гиду Нико за потрясающую экскурсию! Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром
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    незабываемое путешествие в горы, через ущелье неописуемой красоты! Горы/ старая деревня/ таинственный туман/ лыжный комплекс с потрясными склонами/ канатная дорога/ вкуснейшая еда. Эти два дня были незабываемые! Отель- 5+ Экскурсия-5+ Виды-5+ Еда-5+ Чуткий гид с отменным чувством юмора и знанием истории! Однозначно рекомендую! Если хотите увидеть природу Азербайджана во всей красе- вам к Нико. Очень хочется вернуться в другое время года и точно знаю кто покажет все на высшем уровне

  • М
    Михаил
    19 февраля 2024
    Шеки - двухдневное путешествие из Баку
    Сразу скажу, мы в восторге, и еще долгое время память об этой экскурсии будет с нами! Мы не ожидали, что
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    будем настолько впечатлены. Шеки, ты прекрасен, однозначно. Экскурсия стоит потраченного времени. Азик был прав: это лучший маршрут. После долгих переговоров мы все-таки решили поехать и не пожалели. И не сомневайтесь — езжайте! Отличный гид, комфортный автомобиль, одним словом, дерзайте! Всем понравится.

  • И
    Ирина
    25 января 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    программа тура составлена хорошо, по сравнению с другими турами на мой взгляд она оптимальная. Работа гида мне не понравилась: в
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    части тура мне бы хотелось больше информации от гида о стане и культуре в процессе экскурсий и переездов, даже пусть и воды, для меня было мало. Во вторых в последний день входит поснщение рынка, мы просили специи и варенье, гид везет к своим продавцам на некрамивом рынке, это в принципе приемлемо, тк он получант процент с продавца, это и не скрывается, нам без разницы где купить, а гиду приятно, НО продавец обманул нас с ценой на товар в 5 раз! Как бы в сумме это всего 3 тыс рублей но впечатление испорчено. Я не рекомендую данного гида своим знакомым. При этом мы были на аналогичных турах в узбекестане, армении, на кавказе - гиды настойчиво останавливали покупки при завышении цен на рынках ВСЕГДА. Поэтому лично для меня было неожидонностью такое поведение гида, тк тур индивидуальный и очень не дешовый.

  • А
    Анна
    7 января 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок, хорошее знание мест и истории. Рекомендую.
    Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездокРаботал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок
  • Т
    Таня
    10 мая 2023
    2-дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
    Рекомендую воспользоваться этим предложением всем, кто любит и ценит комфорт, самобытность, природу, яркие эмоции и не тронутые пока коммерцией достопримечательности.
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    Мы проехали почти половину страны, самые запоминающиеся для меня точки: Церковь в селе Киш, Мингечаур, Гёйгёль. Салех окружает жизнелюбием и добрыми эмоциями, отвечает за безопасность и удобство. После таких приключений было сложно остановиться и мы продолжили совместное путешествие еще пару дней - в Гобустан и по Старому городу.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
  2. Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
  3. Шеки - двухдневное путешествие из Баку
  4. 2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
  5. Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Горы" можно забронировать 11 авторских туров от 280 до 64 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 11 туров на 2024 год по теме «Горы», 13 ⭐ отзывов, цены от €280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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