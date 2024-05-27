1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
«Третья ночь — в Шеки, четвертая — в горах, последние две ночи — в Баку»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€1 199 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
«Посетим Гобустан и изучим наскальные рисунки древних людей, понаблюдаем за извержениями грязевых вулканов, узнаем тайны вечно горящей горы Янардаг, увидим святыни Бешбармага и даже прогуляемся по инопланетным Агатовым горам»
Завтра в 09:00
19 июня в 09:00
350$280 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Начало: По месту вашего проживания
«Крепость располагается на вершине горы Гаратепе»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $350 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
«Тадж-Махал в миниатюре, деревня в облаках, горы и водопады — это стоит увидеть»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 699$559 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
«Увидим овеянную легендами гору Янардаг, на которой уже нескольких тысячелетий горит неугасаемый огонь»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1547$1 393 за человека
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
«Потом отправимся в горы и заглянем в пещеры с рисунками первобытных людей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
«Побываете у вечно горящей горы Янардаг, розового озера Масазыргёль и похожих на марсианские склонов гор Хызы»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
«Приглашаем вас узнать Азербайджан с разных сторон: пройтись по современному Баку, добраться до живописных агатовых гор, посетить центр зороастризма»
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Посетим храм огнепоклонников Атешгях и, конечно, заедем посмотреть на горящую гору Янардаг»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
310$295 за человека
Авторский тур
5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
«Шумные водопады, бескрайние леса, извилистые реки, таинственные тропы, ласковое Каспийское море и величественные горы навсегда оставят яркий след в вашей памяти»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 999 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ААлена27 мая 2024Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
- ННаталья13 мая 2024Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку, переезды составлены грамотно, дорога
- ААнна2 мая 2024От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный и очень доброжелательный гид.
- ТТатьяна24 апреля 2024Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо
- ССергей3 марта 2024Решились с семьей выехать из Баку к горам. Искали подходящие экскурсии, переговорили с Азиком, он посоветовал двухдневное путешествие в Шеки.
- ЕЕлена27 февраля 2024Хочу сказать огромное спасибо гиду Нико за потрясающую экскурсию! Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром
- ММихаил19 февраля 2024Сразу скажу, мы в восторге, и еще долгое время память об этой экскурсии будет с нами! Мы не ожидали, что
- ИИрина25 января 2024программа тура составлена хорошо, по сравнению с другими турами на мой взгляд она оптимальная. Работа гида мне не понравилась: в
- ААнна7 января 2024Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок, хорошее знание мест и истории. Рекомендую.
- ТТаня10 мая 20232-дневный экскурсионный тур по живописным районам АзербайджанаРекомендую воспользоваться этим предложением всем, кто любит и ценит комфорт, самобытность, природу, яркие эмоции и не тронутые пока коммерцией достопримечательности.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Горы»
Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Горы" можно забронировать 11 авторских туров от 280 до 64 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 11 туров на 2024 год по теме «Горы», 13 ⭐ отзывов, цены от €280. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август