Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные достопримечательности нужно смотреть с гидом) выбрали трехдневную программу от Офила и не прогадали: в программу входит встреча и проводы в аэропорту, 1 день обзорная экскурсия по городу и 2 дня экскурсии за городом. Хочется отметить пунктуальность и обязательность Офила, а также его знание всех этих мест, обычаев и искреннюю любовь к Азербайджану, которую он донес и до нас 🙏 посетили все места, которые указаны по плану, пили чай, гид возил нас в рыбный ресторан, в который мы возвращались уже сами повторно 😋 к тому же Офил всегда был на связи, отвечал на все наши вопросы, в том числе куда сходить, что посмотреть и где купить) помог по выгодному курсу поменять деньги, порекомендовал банки, рестораны, магазины))) возил нас на рынок 👍
Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо тем кто оставлял реальные отзывы, мы по ним выбрали гида и экскурсию на 2 дня, и нам очень повезло что так все сложилось! Латиф сердечно благодарим за прекрасно проведённое время в раскрытии таких красивых глубоких исторических сюжетов и фактов. Большая благодарность Латифу за время, проведенное вместе с нами. И обязательно до новых встреч!!! 🤗
Чингиз очень увлеченный рассказчик, нам все понравилось, за исключением того, что в дождь все-таки не надо посещать грязевые вулканы
Мы под впечатлением от поездки! Увидели много интересных мест: одну из самых древних мечетей Кавказа в Шемахе, Мавзолей Дири-Баба, впечатлила история про древнее село Киш, где жители были исполинского роста 2,2-2,5 метра! Дворец хана в Шеки очень красивый, сохранилось 85 процентов оригинальной отделки убранства дворца! Посетили Караван-сарай в Шеки, озеро Нохур-Гёль и водопад "Семь красавиц"! Недаром брали тур на 2 дня, чтобы все успеть! Наш гид, он же водитель Камандар показал нам не только те места, которые были заявлены в программе тура - на обратном пути мы заехали в высокогорное село Лагич! Очень живописная и экстримальная дорога туда, но наш водитель - большой профессионал, поэтому нам было спокойно. Перед возвращением в Баку мы сделали остановку "пощекотать нервы" - пройти по подвесному мосту, соединяющему два скалистых берега! А ночевали в Шеки в отличном гостевом доме, где нас радушно приняла хозяйка, завтрак был отличный, особенно впечатлило пять видов варенья к чаю: из мандаринов, лепестков роз, грецкого ореха, алычи и малины!
Очень рекомендую данный тур! Посмотрите Азербайджан с другой стороны, его историю, увидите много доброжелательных людей!
Елена, Николай, Наталья.
Химки, Московская область
Замечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можно посетить все знаковые и значимые места Апшеронского полуострова, как исторические, так и природные. Латиф предельно пунктуален, очень бережно и внимательно относится к туристам, знает все аутентичные места и гастрономические диковинки регионов. Комфортное вождение, интересные не назойливые беседы и отличное чувство юмора! Надёжный проводник по Апшерону, у которого везде свои люди, джипы, ослики и парковочные места. А также кабинеты с видом на море и лучшие кутабы в ресторанах. Получили большое удовольствие от поездки. Наталья, Мария и Игорь Крутой.
Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация, вкусная кухня, душевные разговоры и смех. Латиф принимал нас как любимых родственников, предупреждая наши желания и выполняя все «хотелки». Доброжелательный, отзывчивый и эрудированный, стремился к тому, чтобы наше путешествие вышло интересным, полезным и приятным, несмотря на плохую дорогу и погоду.
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Решились с семьей выехать из Баку к горам. Искали подходящие экскурсии, переговорили с Азиком, он посоветовал двухдневное путешествие в Шеки. Экскурсию вел Кенан, с знанием истории, комфортным автомобилем, и душевным общением. Одним словом, все прошло на высшем уровне. Если собираетесь в Азербайджан, обязательно посетите Шеки.
Хочу сказать огромное спасибо гиду Нико за потрясающую экскурсию!
Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром незабываемое путешествие в горы, через ущелье неописуемой красоты! Горы/ старая деревня/ таинственный туман/ лыжный комплекс с потрясными склонами/ канатная дорога/ вкуснейшая еда. Эти два дня были незабываемые!
Отель- 5+
Экскурсия-5+
Виды-5+
Еда-5+
Чуткий гид с отменным чувством юмора и знанием истории!
Однозначно рекомендую! Если хотите увидеть природу Азербайджана во всей красе- вам к Нико. Очень хочется вернуться в другое время года и точно знаю кто покажет все на высшем уровне
Хотели поблагодарить вас за отлично организованное путешествие. Мы получили огромное удовольствие от поездки, все четко без задержек, интересные гиды, разнообразные локации, хорошие отели-все как мы ожидали и даже лучше. Спасибо вам большое за ваш труд!!!
В очередной раз, уже третий раз, огромное спасибо лично Егору за безупречно организованный тур в Азербайджан! Начиная с планировки программы тура и до ее реализации всё прошло отлично! У вас всегда отличные гиды, хорошие отели в центре города, пунктуальные трансферы! Хотим отметит гида по Баку и окрестностям Тофика Алиева-эрудированного, интеллигентного, спокойного! Гида в поездке в г. Шеки Ильгара-компанейского, веселого, позитивного, аккуратного и пунктуального водителя! Именно благодаря им Баку очаровал нас сочетанием старины, истории и современной архитектуры! Надеемся продолжить свои путешествия с вами!