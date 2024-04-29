Авторские туры в Баку

Туры по городам Азербайджану
1 чел.
По популярности
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Побывать на родине Шамаханской царицы, увидеть знаменитые небоскрёбы и устроить пикник в горах
Аэропорт Баку, до 15:30
5 мая
$867 за человека
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Пройтись по улицам Старого города, увидеть «Малую Венецию» и погрузиться в быт зороастрийцев
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$400 за всё до 2 чел.
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
18 мая
1 июня
15 июня
29 июня
550$523 за человека
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Баку, аэропорт или ваша гостиница
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
1 199 за всё до 3 чел.
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
аэропорт Баку, первая половина дня
24 мая
31 мая
7 июня
28 июня
87 000 за человека
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
49 800 за человека
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
17 мая
19 мая
21 мая
3 июня
$350 за всё до 3 чел.
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Баку, аэропорт, до 16:00
9 мая
16 мая
23 мая
30 мая
45 000 за человека
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Авторский тур
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$750 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Увидеть, как собирают мозаику шебеке, заглянуть на шёлковую фабрику и побывать в поселении удинов
Баку, место встречи обговаривается индивидуально
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$110 за человека
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
$1 999 за всё до 4 чел.
Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта
Авторский тур
1 день
Гах - «средневековье» на южном склоне Большого Кавказского хребта
Ваш отель, если он в черте города
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$200 за человека
«Город мой, Баку»: тур-знакомство с главными достопримечательностями столицы
🛶 На гондоле
Авторский тур
5 дней
«Город мой, Баку»: тур-знакомство с главными достопримечательностями столицы
Прокатиться на гондолах по «Малой Венеции» и изучить экспозиции бакинских музеев
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
36 233 за человека
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Баку, аэропорт, до 19:00
10 мая
17 мая
24 мая
31 мая
8350075 150 за человека
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
2 мая
4 мая
6 мая
8 мая
190$171 за человека
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
16 мая
18 мая
20 мая
22 мая
$375 за всё до 3 чел.
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Авторский тур
7 дней
По городам и весям: Баку, Шеки, Баскал, Ивановка и Киш
Узнать, где делают лучшие шёлковые платки, побывать на землях молокан и погулять по улице Низами
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
9 мая
16 мая
23 мая
30 мая
69 531 за человека
Майские праздники в Азербайджане: Баку, Шемаха, Шеки и Киш
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Майские праздники в Азербайджане: Баку, Шемаха, Шеки и Киш
Узнать, как готовят шекинскую пахлаву, попробовать азербайджанский чай и полюбоваться озером Нохур
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$570 за человека
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Древний город Шеки: мир разноцветных витражей, шёлковых платков и вкуснейшей халвы
Исследовать Ханский дворец и насладиться восточными сладостями
Баку, утро
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
300 за всё до 7 чел.
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Погулять по торговым рядам «Зелёного рынка», увидеть нефтяные скважины и посетить Биби-Эйбат
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$600 за всё до 2 чел.
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
9 мая
18 мая
1 июня
15 июня
310$295 за человека
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$950 за всё до 2 чел.
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
13 мая
20 мая
27 мая
3 июня
$1 240 за всё до 4 чел.
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
5%
Авторский тур
12 дней
Большой трип по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Увидеть огни Апшерона, насладиться кахетинским вином и попробовать армянский коньяк
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
18 мая
1 июня
15 июня
29 июня
1190$1 131 за человека
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Насладиться пейзажами «синего озера», увидеть Дворец шекинских ханов и подняться к горным вершинам
Баку, место и время встречи обговаривается индивид...
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
$717 за всё до 2 чел.
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
По месту проживания
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
от $1 200 за человека
Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
Авторский тур
2 дня
Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
Ваш отель, если он в черте города
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$180 за человека
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Авторский тур
5 дней
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$226 за человека
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и артефакты в заповеднике
Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
12 янв
520$468 за всё до 4 чел.
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Авторский тур
6 дней
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Аэропорт Баку, 14:30-17:00
12 мая
16 июня
14 июля
4 авг
$490 за человека
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Аэропорт Баку
1 июня
2 июня
3 июня
4 июня
$600 за человека
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
Авторский тур
8 дней
Тур-погружение в историю и культуру Азербайджана: Баку, Шемаха и окрестности
Изучить экспозиции Центра Гейдара Алиева, погулять по Лагичу и увидеть древнейшую мечеть Кавказа
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
59 139 за человека
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Баку, аэропорт или ваша гостиница
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
495 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
10 мая
24 мая
31 мая
7 июня
1547$1 393 за человека
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
По указанию клиента
Сегодня
2 мая
3 мая
4 мая
от $310 за всё до 3 чел.
Кавказское комбо: гранд-тур по Азербайджану, Грузии и Армении
Авторский тур
12 дней
Кавказское комбо: гранд-тур по Азербайджану, Грузии и Армении
Увидеть пламя Янардага, полюбоваться Казбеком и попробовать армянский коньяк
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
18 мая
1 июня
15 июня
29 июня
128 800 за человека
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$699 за всё до 4 чел.
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Авторский тур
3 дня
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Побывать на ферме альпак, посетить две винодельни и закупиться вкусностями на Зелёном рынке
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$1 090 за всё до 2 чел.
От Баку до Гобустана: мини-тур по Азербайджану на майские праздники
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
От Баку до Гобустана: мини-тур по Азербайджану на майские праздники
Погулять по Ичери-шехер, увидеть горящую гору и изучить петроглифы
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$330 за человека
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Авторский тур
3 дня
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Полюбоваться каналами "Малой Венеции", погулять по "Гобустану" и увидеть замок Рамана
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$500 за всё до 2 чел.
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Баку, аэропорт, до 19:00
10 мая
17 мая
24 мая
31 мая
7200064 800 за человека
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
1205$1 085 за человека
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Баку, аэропорт, утро
16 мая
5 сен
3 окт
$1 480 за человека
Природа южного Азербайджана: тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
Авторский тур
2 дня
Природа южного Азербайджана: тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
Увидеть «железное дерево», полюбоваться горящим источником и побывать на чайной плантации
Баку, точно место и время обговариваются индивидуа...
7 июня
17 июня
21 июня
23 июня
$500 за всё до 2 чел.
Древнее албанское, христианское государство (2 дня, 1 ночь)
Авторский тур
2 дня
Древнее албанское, христианское государство (2 дня, 1 ночь)
Ваш отель, если он в черте города
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$400 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Баку на экскурсиях?

Баку полон уникальных достопримечательностей, это и пляжи и пламенные башни, и объекты наследия ЮНЕСКО, как например Старый город, многочисленные музеи разбросанные по всему городу, дворцы, храмы, мечети, хипстерские кофейни и рестораны национальной кухни

Местные экскурсоводы

В Баку и за пределами столицы, так много достопримечательностей, что самостоятельное знакомство с городом может вызвать некоторые трудности и чтобы не пропустите их, лучший вариант отправиться в организованную экскурсию. Мы предлагаем вам выбрать подходящие экскурсии по городу и его окрестностям в нашем каталоге, где мы собрали для вас самые лучшие

Последние отзывы на туры

  • В
    Влада
    29 апреля 2024
    Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
    Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные достопримечательности нужно смотреть с гидом) выбрали трехдневную программу от Офила и не прогадали: в программу входит встреча и проводы в аэропорту, 1 день обзорная экскурсия по городу и 2 дня экскурсии за городом. Хочется отметить пунктуальность и обязательность Офила, а также его знание всех этих мест, обычаев и искреннюю любовь к Азербайджану, которую он донес и до нас 🙏 посетили все места, которые указаны по плану, пили чай, гид возил нас в рыбный ресторан, в который мы возвращались уже сами повторно 😋 к тому же Офил всегда был на связи, отвечал на все наши вопросы, в том числе куда сходить, что посмотреть и где купить) помог по выгодному курсу поменять деньги, порекомендовал банки, рестораны, магазины))) возил нас на рынок 👍
  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо тем кто оставлял реальные отзывы, мы по ним выбрали гида и экскурсию на 2 дня, и нам очень повезло что так все сложилось! Латиф сердечно благодарим за прекрасно проведённое время в раскрытии таких красивых глубоких исторических сюжетов и фактов. Большая благодарность Латифу за время, проведенное вместе с нами. И обязательно до новых встреч!!! 🤗
    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы
  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением грязевых вулканов: индивидуальный тур
    Чингиз очень увлеченный рассказчик, нам все понравилось, за исключением того, что в дождь все-таки не надо посещать грязевые вулканы
  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Дух Великого Шелкового Пути: Исмаиллы, Габала и Шеки на два дня
    Мы под впечатлением от поездки! Увидели много интересных мест: одну из самых древних мечетей Кавказа в Шемахе, Мавзолей Дири-Баба, впечатлила история про древнее село Киш, где жители были исполинского роста 2,2-2,5 метра! Дворец хана в Шеки очень красивый, сохранилось 85 процентов оригинальной отделки убранства дворца! Посетили Караван-сарай в Шеки, озеро Нохур-Гёль и водопад "Семь красавиц"! Недаром брали тур на 2 дня, чтобы все успеть! Наш гид, он же водитель Камандар показал нам не только те места, которые были заявлены в программе тура - на обратном пути мы заехали в высокогорное село Лагич! Очень живописная и экстримальная дорога туда, но наш водитель - большой профессионал, поэтому нам было спокойно. Перед возвращением в Баку мы сделали остановку "пощекотать нервы" - пройти по подвесному мосту, соединяющему два скалистых берега! А ночевали в Шеки в отличном гостевом доме, где нас радушно приняла хозяйка, завтрак был отличный, особенно впечатлило пять видов варенья к чаю: из мандаринов, лепестков роз, грецкого ореха, алычи и малины! Очень рекомендую данный тур! Посмотрите Азербайджан с другой стороны, его историю, увидите много доброжелательных людей! Елена, Николай, Наталья. Химки, Московская область
  • Н
    Наталья
    26 марта 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Замечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можно посетить все знаковые и значимые места Апшеронского полуострова, как исторические, так и природные. Латиф предельно пунктуален, очень бережно и внимательно относится к туристам, знает все аутентичные места и гастрономические диковинки регионов. Комфортное вождение, интересные не назойливые беседы и отличное чувство юмора! Надёжный проводник по Апшерону, у которого везде свои люди, джипы, ослики и парковочные места. А также кабинеты с видом на море и лучшие кутабы в ресторанах. Получили большое удовольствие от поездки. Наталья, Мария и Игорь Крутой.
    Замечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можноЗамечательная поездка с замечательным гидом Латифом! Очень насыщенная программа и грамотная организация: за два дня можно
  • Е
    Екатерина
    26 марта 2024
    Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
    Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация, вкусная кухня, душевные разговоры и смех. Латиф принимал нас как любимых родственников, предупреждая наши желания и выполняя все «хотелки». Доброжелательный, отзывчивый и эрудированный, стремился к тому, чтобы наше путешествие вышло интересным, полезным и приятным, несмотря на плохую дорогу и погоду.
    Два дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информацияДва дня удовольствия – так можно описать наш экскурсионный тур. Насыщенная программа, море впечатлений, интересная информация
  • С
    Сергей
    3 марта 2024
    Шеки - двухдневное путешествие из Баку
    Решились с семьей выехать из Баку к горам. Искали подходящие экскурсии, переговорили с Азиком, он посоветовал двухдневное путешествие в Шеки. Экскурсию вел Кенан, с знанием истории, комфортным автомобилем, и душевным общением. Одним словом, все прошло на высшем уровне. Если собираетесь в Азербайджан, обязательно посетите Шеки.
  • Е
    Елена
    27 февраля 2024
    2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
    Хочу сказать огромное спасибо гиду Нико за потрясающую экскурсию! Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром незабываемое путешествие в горы, через ущелье неописуемой красоты! Горы/ старая деревня/ таинственный туман/ лыжный комплекс с потрясными склонами/ канатная дорога/ вкуснейшая еда. Эти два дня были незабываемые! Отель- 5+ Экскурсия-5+ Виды-5+ Еда-5+ Чуткий гид с отменным чувством юмора и знанием истории! Однозначно рекомендую! Если хотите увидеть природу Азербайджана во всей красе- вам к Нико. Очень хочется вернуться в другое время года и точно знаю кто покажет все на высшем уровне
  • А
    Андрей
    22 февраля 2024
    От Баку до Гобустана: мини-тур по Азербайджану на майские праздники
    Хотели поблагодарить вас за отлично организованное путешествие. Мы получили огромное удовольствие от поездки, все четко без задержек, интересные гиды, разнообразные локации, хорошие отели-все как мы ожидали и даже лучше. Спасибо вам большое за ваш труд!!!
  • М
    Мария
    21 февраля 2024
    Майские праздники в Азербайджане: Баку, Шемаха, Шеки и Киш
    В очередной раз, уже третий раз, огромное спасибо лично Егору за безупречно организованный тур в Азербайджан! Начиная с планировки программы тура и до ее реализации всё прошло отлично! У вас всегда отличные гиды, хорошие отели в центре города, пунктуальные трансферы! Хотим отметит гида по Баку и окрестностям Тофика Алиева-эрудированного, интеллигентного, спокойного! Гида в поездке в г. Шеки Ильгара-компанейского, веселого, позитивного, аккуратного и пунктуального водителя! Именно благодаря им Баку очаровал нас сочетанием старины, истории и современной архитектуры! Надеемся продолжить свои путешествия с вами!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку

Самые популярные туры в Баку
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
  2. Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
  3. Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
  4. Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
  5. Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Что посмотреть в Баку
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Девичья башня
  4. Апшерон
  5. Мечеть Биби-Эйбат
  6. Нагорный парк
  7. Старый город
  8. Мавзолей Дири Баба
Сколько стоит тур в Баку в апреле 2024
Сейчас в Баку можно забронировать 45 авторских туров от $110 до $128 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Познайте красоту и историю Баку в увлекательных турх на русском языке. Откройте для себя авторские и интересные места, получите полную информацию о стоимости и возможности забронировать желаемую тур напрямую. Туры по Баку с гидом – это возможность увидеть город под новым углом в 2024 году. Найдите эксклюзивные предложения и заказывайте лучшие туры в Баку уже сегодня!
All Airlines
ХорошоТам