Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Авторский тур в Баку

Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках

4.8
4 отзыва
Азербайджан — очень многогранная и разносторонняя страна, и в этом путешествии мы будем открывать разные ее грани.

Сначала прогуляемся по столице со знаменитой Девичьей башней и местами съемок фильма «Бриллиантовая рука». Потом отправимся в горы и заглянем в пещеры с рисунками первобытных людей.

Вас ждут невероятно красивые природные виды в сочетании с загадочными древностями, мечетями и дворцами. А в конце устроим шопинг — мы научим вас разбираться в восточных специях и сладостях.
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Ближайшие даты:
3
мая
4
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5
мая
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даты

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Мы помогаем выбрать подходящий вариант. Первая и вторая ночи — в Баку. Третья ночь — в Шеки, четвертая — в горах, последние две ночи — в Баку.

Питание. Не входит в стоимость тура. Будет возможность попробовать местные блюда.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Баку

Мы заберем вас из любого удобного места в Баку (ваша гостиница или аэропорт) и начнем наше путешествие от Шемахинских ворот Старого города — это исторический центр, откуда удобно знакомиться со столицей Азербайджана. Мы отправимся по узким старинным улочкам, посмотрим на хамамы и караван-сарай. Вы увидите знаменитую Девичью башню — символ Баку — и узнаете ее историю.

Заглянем на улицу, где снимался легендарный фильм «Бриллиантовая рука» — при желании можно сфотографироваться в такой же позе, как герой из фильма. У вас будет время на обед, после этого зайдем в Художественную мастерскую и посмотрим, как создаются настоящие шедевры местных художников. Затем посетим Музей миниатюрной книги, который входит в книгу рекордов Гиннеса. Здесь можно увидеть удивительно маленькие книги и даже их копии, созданные с помощью специальной технологии.

Прогуляемся по набережной парка Бульвар, поднимемся на смотровую площадку «Нагорный парк», откуда открывается великолепный вид на весь город и его окрестности. Затем посмотрим на дома-дворцы нефтяных магнатов времен нефтяного бума и центр Гейдара Алиева, который признан одним из лучших архитектурных объектов в мире. Прокатимся по трассе, где проводятся соревнования Формулы-1, и увидим Белый город, который во времена нефтяного бума был черным городом.

Прогулки по БакуПрогулки по БакуПрогулки по БакуПрогулки по Баку
2 день

Заповедник Гобустан, нефтяная вышка и самая большая мечеть

Сегодня поедем в заповедник «Гобустан», который находится в 70 километрах от Баку. В этом заповеднике вы сможете погрузиться в первобытную историю Азербайджана и увидеть пещеры с наскальными рисунками первобытных людей. Именно здесь были найдены первые упоминания о нефти.

После этого отправимся на грязевые вулканы. Вы сможете увидеть, как из глубины земли выбрасываются грязевые фонтаны и ощутить себя настоящим исследователем. Пообедаем в ресторане в рыбацкой деревушке — попробуем местную кухню и насладимся морскими видами.

Затем посетим первую в мире нефтяную вышку, построенную ещё в 1846 году. А оттуда доберёмся до древнего храма «Зороастрийцев» Огнепоклонников. Здесь вы узнаете о древней религии Зороастрийцев, которая раньше была одной из самых распространенных в Азербайджане.

Поднимемся на горящую гору «Янардаг», которая горит на протяжении 4 тысяч лет. Это место — символ нефтяного богатства Азербайджана, поэтому местные им очень гордятся.

В конце дня доберемся до самой большой мечети современного Закавказья — Мечети имени Гейдара Алиева. После этого вернемся в гостиницу и отдохнем.

Заповедник Гобустан, нефтяная вышка и самая большая мечетьЗаповедник Гобустан, нефтяная вышка и самая большая мечетьЗаповедник Гобустан, нефтяная вышка и самая большая мечетьЗаповедник Гобустан, нефтяная вышка и самая большая мечеть
3 день

Родина Шемаханской царицы и деревня искусных мастеров

Отправимся вглубь Азербайджана — город Гобустан. Вы увидите древний храм — высеченный на скале Мавзолей Дири Баба. Потом поедем на родину пушкинской Шемаханской царицы в город Шемаха и исследуем самую старую мечеть Кавказа, построенную в 743 году.

Продолжим наше путешествие по горным перевалам и поедем в деревню искусных мастеров «Лагич». Поднимемся на высоту 2200 метров над уровнем моря и окажемся на отличной смотровой площадке, с которой открываются великолепные виды.
В конце дня доберемся до древнего город Шеки и разместимся там в гостинице.

Родина Шемаханской царицы и деревня искусных мастеровРодина Шемаханской царицы и деревня искусных мастеровРодина Шемаханской царицы и деревня искусных мастеровРодина Шемаханской царицы и деревня искусных мастеров
4 день

Древний город Шеки, Албанский храм и горячие источники

Начнем день с осмотра древнего города Шеки: прогуляемся по старинным улочкам, заглянем в дворец Щеки Хана и исследуем росписи 18 века.

Затем посетим Албанский храм, который считается «матерью» всех церквей на Кавказе. И помчим на водопады Или-Су в городе Гах. Вы увидите легендарную башню из кинофильма «Не бойся, я с тобой», и узнаете ее историю.
Вечером расслабимся в горячих источниках в горах — это природное спа, которое очень полезно для здоровья. Сегодняшнюю ночь проведем в отеле у подножия гор.

Древний город Шеки, Албанский храм и горячие источникиДревний город Шеки, Албанский храм и горячие источникиДревний город Шеки, Албанский храм и горячие источникиДревний город Шеки, Албанский храм и горячие источники
5 день

Кавказская Албания и озеро Нохур-Гёль

Сегодня нас ждёт удивительный лес в деревне «Лекит» с его живописным Моховым водопадом. Погуляем и поедем в город Габала — столицу древнего государства Кавказская Албания. Вы увидите развалины древнего города в деревне Чухур, а потом прокатитесь на фуникулере на гору Туфан-Даг и полюбуетесь фантастическими видами.

Наша следующая остановка — озеро Нохур-Гёль. В советское время здесь любила отдыхать правительственная элита. Заглянем на водопад «7 красавцев» и вернёмся на ночь в Баку.

Кавказская Албания и озеро Нохур-ГёльКавказская Албания и озеро Нохур-ГёльКавказская Албания и озеро Нохур-ГёльКавказская Албания и озеро Нохур-Гёль
6 день

Азербайджанский Иерусалим

Сегодня исследуем город Губа. Сначала поднимемся на высоту 2300 метров над уровнем моря по серпантинной дороге и посмотрим на всю красоту сверху. Посетим деревню Хыналыг, жители которой считают себя потомками Ноя (по преданию, именно сюда прибыл Ной после потопа). Зайдем в гости к местному и отведаем традиционные домашние угощения.

Затем доберёмся до деревни Красная Слобода, которую называют «Азербайджанским Иерусалимом». В конце дня мы вернемся в отель в Баку.

Азербайджанский ИерусалимАзербайджанский ИерусалимАзербайджанский ИерусалимАзербайджанский Иерусалим
7 день

Шопинг

Перед тем, как отправиться домой, самое время закупиться подарками для себя и близких. Сегодня мы отправимся на огромный азербайджанский рынок «Бине». Гид научит вас торговаться и поможет сэкономить на покупках. Вы сможете выгодно купить сувениры, одежду и обувь.

Затем отправимся на восточный базар по соседству — здесь можно приобрести специи, чай и даже настоящую черную икру. Гид расскажет, как правильно хранить пряности и к каким блюдам их можно добавлять.

Набрав подарков, поедем в аэропорт. На этом наше путешествие заканчивается — надеемся, нам удалось влюбить вас в Азербайджан!

ШопингШопингШопинг

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Профессиональный гид
  • Водитель на комфортабельном автомобиле, который забирает по месту проживания
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Питание - от 25 EUR
  • Входные билеты в музеи - от 30 EUR
  • Проживание в гостинице - от 50 EUR в зависимости от отеля
  • Стоимость тура указана за группу до 3 человек. Возможно проведение тура и для большего числа участников: от 4 до 6 человек - 1399 евро за группу, от 7 и более - по запросу
Место начала и завершения?
Баку, аэропорт или ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
2
1
И
25 янв 2024
программа тура составлена хорошо, по сравнению с другими турами на мой взгляд она оптимальная. Работа гида мне не понравилась: в части тура мне бы хотелось больше информации от гида о стане и культуре в процессе экскурсий и переездов, даже пусть и воды, для меня было мало. Во вторых в последний день входит поснщение рынка, мы просили специи и варенье, гид везет к своим продавцам на некрамивом рынке, это в принципе приемлемо, тк он получант процент с продавца, это и не скрывается, нам без разницы где купить, а гиду приятно, НО продавец обманул нас с ценой на товар в 5 раз! Как бы в сумме это всего 3 тыс рублей но впечатление испорчено. Я не рекомендую данного гида своим знакомым. При этом мы были на аналогичных турах в узбекестане, армении, на кавказе - гиды настойчиво останавливали покупки при завышении цен на рынках ВСЕГДА. Поэтому лично для меня было неожидонностью такое поведение гида, тк тур индивидуальный и очень не дешовый.
Азик
Азик
Ответ организатора:
Добрый день!
Мне жаль, что тур вас не полностью устроил. Хотел бы прокомментировать ваши слова.
Я отвез вас на местный рынок, где цены в 5-7 раз ниже, чем в туристических местах. Никаких процентов я не беру. Если бы я брал какие-то проценты, вы бы ощутили это на всём протяжении маршрута. Взять только рестораны - мы заезжали исключительно в нетуристические места. Питание у вас не выходило больше 25$. Мне жаль, что у вас остались такие впечатления.
Насчёт информации: более семи лет я занимаюсь этим делом, я работаю каждый день и прекрасно знаю свою работу. Я рассказал всё необходимое о стране, если вас интересовало ещё что-то, можно было задавать вопросы, я всегда готов на них ответить. Я стараюсь проводить экскурсии и туры так, чтобы путешественники оставались довольными.
В любом случае, спасибо за обратную связь!
Анна
7 янв 2024
Работал с нами неделю новогодних праздников. Очень легкая с юмором подача материала, хороший джип для поездок, хорошее знание мест и истории. Рекомендую.
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А
29 ноя 2023
Замечательная, очень объемная по количеству посещаемых достопримечательностей, но не утомительная экскурсия! Гобустан, вулканы и другие окрестности Баку прекрасны весной. Отличный гид, приятное общение и удобная машина оставили незабываемые воспоминания!
Ю
16 ноя 2023
Экскурсия очень понравилась, самыми впечатляющими были агатовые горы. Нашим экскурсоводом был Азик, всё по делу, видно что любит и знает город и окрестности. Получили большое удовольствие от поездки!

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеПрирода и пейзажиВсе туры7-дневные турыГорыТермальные источники

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