Мы заберем вас из любого удобного места в Баку (ваша гостиница или аэропорт) и начнем наше путешествие от Шемахинских ворот Старого города — это исторический центр, откуда удобно знакомиться со столицей Азербайджана. Мы отправимся по узким старинным улочкам, посмотрим на хамамы и караван-сарай. Вы увидите знаменитую Девичью башню — символ Баку — и узнаете ее историю.

Заглянем на улицу, где снимался легендарный фильм «Бриллиантовая рука» — при желании можно сфотографироваться в такой же позе, как герой из фильма. У вас будет время на обед, после этого зайдем в Художественную мастерскую и посмотрим, как создаются настоящие шедевры местных художников. Затем посетим Музей миниатюрной книги, который входит в книгу рекордов Гиннеса. Здесь можно увидеть удивительно маленькие книги и даже их копии, созданные с помощью специальной технологии.

Прогуляемся по набережной парка Бульвар, поднимемся на смотровую площадку «Нагорный парк», откуда открывается великолепный вид на весь город и его окрестности. Затем посмотрим на дома-дворцы нефтяных магнатов времен нефтяного бума и центр Гейдара Алиева, который признан одним из лучших архитектурных объектов в мире. Прокатимся по трассе, где проводятся соревнования Формулы-1, и увидим Белый город, который во времена нефтяного бума был черным городом.