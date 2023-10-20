Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Авторский тур в Баку

Побывать на родине Шамаханской царицы, увидеть знаменитые небоскрёбы и устроить пикник в горах

5
3 отзыва
Отправляемся знакомиться с Азербайджаном: исследовать древние улочки Баку и рассматривать петроглифы, дышать горным воздухом и любоваться роскошными дворцами, пробовать медовую пахлаву и наслаждаться национальной кухней.

А ещё побываем в самом древнем селе в стране и пообщаемся с местными жителями, успеем полежать на пляже и получить идеальный загар, с ветерком прокатимся на УАЗе по горным речкам и пообедаем с видом на горные хребты.
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Тур-знакомство с Азербайджаном: по горам, старинным улочкам и дворцам
Ближайшие даты:
5
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$867
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7-8 лет.

Условия отмены тура:
100% возврат — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура.
Без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Для граждан РФ и бывших стран СНГ визу в Азербайджан оформлять не нужно. На территории государства можно находиться без визы до 90 дней.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Проживание. Будем жить в отелях 4*: «Boulevard Side Hotel» и «Sheki Park», 2-местное проживание.

Питание. В программу включены завтраки в отелях (шведский стол), пикник в горах в 7 день и бутилированная вода. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Старому Городу

Встречаемся в аэропорту Баку в 15:00 и на микроавтобусе отправимся в Ичери Шехер — Старый Город. Вы увидите Девичью башню и дворец Ширваншахов, посетите картинные галереи и магазины, полюбуетесь гостевыми домами 14-15 веков, рассмотрите, как в единый ансамбль сплетаются древние и современные черты, и насладитесь азербайджанской кухней.

Прогулка по Старому ГородуПрогулка по Старому ГородуПрогулка по Старому ГородуПрогулка по Старому ГородуПрогулка по Старому ГородуПрогулка по Старому ГородуПрогулка по Старому ГородуПрогулка по Старому ГородуПрогулка по Старому ГородуПрогулка по Старому ГородуПрогулка по Старому Городу
2 день

Заповедник Гобустан, петроглифы и Нагорный парк

Сегодня побываем в заповеднике Гобустан. Он расположен в 50-60 км от Баку. Вы увидите петроглифы — наскальные рисунки, полюбуетесь грязевыми вулканами и рассмотрите мечеть 13 века. А ещё здесь находится первая в мире нефтяная скважина!

Пообедаем и продолжим экскурсию посещением мечети Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты.

Отправляемся исследовать столицу, где в единый ансамбль сплетаются древние и современные черты. На автомобиле проедем по главным достопримечательностям Баку.

Вечером поедем в Нагорный парк и полюбуемся «городом ветров» и Бакинской бухтой в ярких огнях с обзорной площадки и увидим небоскрёбы, напоминающие три языка пламени.

Заповедник Гобустан, петроглифы и Нагорный паркЗаповедник Гобустан, петроглифы и Нагорный паркЗаповедник Гобустан, петроглифы и Нагорный паркЗаповедник Гобустан, петроглифы и Нагорный парк
3 день

Храм огня Атешгях, вечный огонь на горе Янар Дага и посёлок Балаханы

Посетим культурный центр Гейдара Алиева, а затем отправимся в храм огня Атешгях 17 века, возведённый на месте выхода природного газа. Святыня стала местом притяжения огнепоклонников.

Следующая локация — гора Янар Дага, на вершине которой горит природный вечный огонь. Пламя не затухает уже множество сотен лет!
Заедем в посёлок Балаханы. Именно здесь в Азербайджане впервые начали добывать нефть. Пройдёмся по уютным улочкам, рассмотрим стрит-арты на стенах и необычные инсталляции.

Храм огня Атешгях, вечный огонь на горе Янар Дага и посёлок БалаханыХрам огня Атешгях, вечный огонь на горе Янар Дага и посёлок БалаханыХрам огня Атешгях, вечный огонь на горе Янар Дага и посёлок БалаханыХрам огня Атешгях, вечный огонь на горе Янар Дага и посёлок БалаханыХрам огня Атешгях, вечный огонь на горе Янар Дага и посёлок Балаханы
4 день

День отдыха

Никаких экскурсий и поездок, сегодня максимум релакса. Проведём день лёжа на пляже или гуляя по улочкам Баку.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
5 день

Переезд в Шеки, мастера села Лагич и озеро Нохур

Переезжаем в горы, в живописный город Шеки. Увидим мавзолей Дири Баба 15 века, заедем в город Шамаха и полюбуемся Джума мечетью 8 века.

Доберёмся до села Лагич, ещё со средних веков известный на всю округу как ремесленный центр, где живут лучшие мастера. Местные умельцы до сих пор ткут ковры, занимаются гончарным и кузнечным делом.

Проедем озеро Нохур и заселимся в отель.

Переезд в Шеки, мастера села Лагич и озеро НохурПереезд в Шеки, мастера села Лагич и озеро НохурПереезд в Шеки, мастера села Лагич и озеро НохурПереезд в Шеки, мастера села Лагич и озеро НохурПереезд в Шеки, мастера села Лагич и озеро Нохур
6 день

Дворец Шекинских ханов, деревня Киш и крепость Гелярсан-Гёрарсан

День начнём со вкусного завтрака и купания в бассейне с видом на вершины. Затем отправимся во дворец Шекинских ханов 17 века в персидском стиле. Рассмотрим росписи и узоры на стенах, богатые интерьеры со сценами охоты и поедем дальше.

Побываем в деревне Киш и увидим старейшую на Кавказе церковь. А ещё здесь находится необычный экспонат — стеклянный саркофаг с останками людей ростом больше 2 метров!

Пешком прогуляемся до крепости Гелярсан-Гёрарсан. Дальше заглянем в музей народно-прикладного искусства, рассмотрим караван-сараи и средневековые бани и обязательно пройдёмся по сувенирным магазинчикам. Здесь можно купить шёлковые платки-келагаи, попробовать медовую шекинскую пахлаву и приобрести сладости в подарок.

Дворец Шекинских ханов, деревня Киш и крепость Гелярсан-ГёрарсанДворец Шекинских ханов, деревня Киш и крепость Гелярсан-ГёрарсанДворец Шекинских ханов, деревня Киш и крепость Гелярсан-ГёрарсанДворец Шекинских ханов, деревня Киш и крепость Гелярсан-ГёрарсанДворец Шекинских ханов, деревня Киш и крепость Гелярсан-Гёрарсан
7 день

Катание на УАЗе по горным речкам и пикник в селении Сарыбаш

На УАЗе с ветерком помчимся в горы через бурные речки. Посетим албанскую церковь 15 века и увидим крепость Сумуг гала — здесь снимали фильм «Не бойся, я с тобой». Полюбуемся водопадом Рам-Рама и заедем в селение Сарыбаш, где устроим пикник с видом на горные хребты.

Катание на УАЗе по горным речкам и пикник в селении СарыбашКатание на УАЗе по горным речкам и пикник в селении СарыбашКатание на УАЗе по горным речкам и пикник в селении СарыбашКатание на УАЗе по горным речкам и пикник в селении Сарыбаш
8 день

Отъезд

Позавтракаем и поедем в Баку. Прибудем в аэропорт в 17:30. Если не получится приобрести рейс, подходящий под это время, за доплату (25$) организуем дополнительный трансфер.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4* в Баку и Шеки с завтраками в формате «шведский стол»
  • Завтраки, пикник в селе Сарыбаш и бутилированная вода
  • Сопровождение гида и водителей
  • Все входные билеты на объекты экскурсий
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Все экскурсии по программе
  • Фирменные подарки
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Баку и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, до 15:30
Завершение: Аэропорт Баку, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
20 окт 2023
Я счастлива, что познакомились со многими людьми в поездки, и в частности с вами!!! Я вам еще по телефону сказала до поездки, что очень приятная и к себе располагаете и очень Рада знакомству с вами 💫 про день рождение, мне очень приятно 🙏 ❤️ меня все до слез тронуло в этот день 🙈повторюсь, страна и Баку покорили меня не только красотой, но и людьми 💫отношением, гостеприимством!!! Анна, я точно знаю что вернусь в Баку 🙈 у меня почти такого не бывает) я из всех посещаемых стран, один раз была дважды в стране) а тут смотрю уже билеты на след отпуск в октябре.
А
16 окт 2023
Анна, доброе утро!
Я наконец-то отошла от этой поездки!
Честно говоря, вы уже и так видели все в моем инстаграмме, в каком восторге я от страны!
Обычно говорят, что ожидания и реальность не совпадает в контексте плохого. То в этом случае, реальность была настолько восхитительной, что я даже не смогла поверить, что в последний день мы едем в аэропорт. Я думала, что это сон и я проснусь и еще дней 5 проведу в Азербайджане!
Спасибо Вам за такую возможность подружиться с гостеприимным и солнечным Азербайджаном!

Тур входит в следующие категории Баку

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