Побывать на родине Шамаханской царицы, увидеть знаменитые небоскрёбы и устроить пикник в горах
А ещё побываем в самом древнем селе в стране и пообщаемся с местными жителями, успеем полежать на пляже и получить идеальный загар, с ветерком прокатимся на УАЗе по горным речкам и пообедаем с видом на горные хребты.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$867
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7-8 лет.
Условия отмены тура:
100% возврат — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура.
Без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.
Для граждан РФ и бывших стран СНГ визу в Азербайджан оформлять не нужно. На территории государства можно находиться без визы до 90 дней.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Проживание. Будем жить в отелях 4*: «Boulevard Side Hotel» и «Sheki Park», 2-местное проживание.
Питание. В программу включены завтраки в отелях (шведский стол), пикник в горах в 7 день и бутилированная вода. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Прогулка по Старому Городу
Встречаемся в аэропорту Баку в 15:00 и на микроавтобусе отправимся в Ичери Шехер — Старый Город. Вы увидите Девичью башню и дворец Ширваншахов, посетите картинные галереи и магазины, полюбуетесь гостевыми домами 14-15 веков, рассмотрите, как в единый ансамбль сплетаются древние и современные черты, и насладитесь азербайджанской кухней.
Заповедник Гобустан, петроглифы и Нагорный парк
Сегодня побываем в заповеднике Гобустан. Он расположен в 50-60 км от Баку. Вы увидите петроглифы — наскальные рисунки, полюбуетесь грязевыми вулканами и рассмотрите мечеть 13 века. А ещё здесь находится первая в мире нефтяная скважина!
Пообедаем и продолжим экскурсию посещением мечети Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты.
Отправляемся исследовать столицу, где в единый ансамбль сплетаются древние и современные черты. На автомобиле проедем по главным достопримечательностям Баку.
Вечером поедем в Нагорный парк и полюбуемся «городом ветров» и Бакинской бухтой в ярких огнях с обзорной площадки и увидим небоскрёбы, напоминающие три языка пламени.
Храм огня Атешгях, вечный огонь на горе Янар Дага и посёлок Балаханы
Посетим культурный центр Гейдара Алиева, а затем отправимся в храм огня Атешгях 17 века, возведённый на месте выхода природного газа. Святыня стала местом притяжения огнепоклонников.
Следующая локация — гора Янар Дага, на вершине которой горит природный вечный огонь. Пламя не затухает уже множество сотен лет!
Заедем в посёлок Балаханы. Именно здесь в Азербайджане впервые начали добывать нефть. Пройдёмся по уютным улочкам, рассмотрим стрит-арты на стенах и необычные инсталляции.
День отдыха
Никаких экскурсий и поездок, сегодня максимум релакса. Проведём день лёжа на пляже или гуляя по улочкам Баку.
Переезд в Шеки, мастера села Лагич и озеро Нохур
Переезжаем в горы, в живописный город Шеки. Увидим мавзолей Дири Баба 15 века, заедем в город Шамаха и полюбуемся Джума мечетью 8 века.
Доберёмся до села Лагич, ещё со средних веков известный на всю округу как ремесленный центр, где живут лучшие мастера. Местные умельцы до сих пор ткут ковры, занимаются гончарным и кузнечным делом.
Проедем озеро Нохур и заселимся в отель.
Дворец Шекинских ханов, деревня Киш и крепость Гелярсан-Гёрарсан
День начнём со вкусного завтрака и купания в бассейне с видом на вершины. Затем отправимся во дворец Шекинских ханов 17 века в персидском стиле. Рассмотрим росписи и узоры на стенах, богатые интерьеры со сценами охоты и поедем дальше.
Побываем в деревне Киш и увидим старейшую на Кавказе церковь. А ещё здесь находится необычный экспонат — стеклянный саркофаг с останками людей ростом больше 2 метров!
Пешком прогуляемся до крепости Гелярсан-Гёрарсан. Дальше заглянем в музей народно-прикладного искусства, рассмотрим караван-сараи и средневековые бани и обязательно пройдёмся по сувенирным магазинчикам. Здесь можно купить шёлковые платки-келагаи, попробовать медовую шекинскую пахлаву и приобрести сладости в подарок.
Катание на УАЗе по горным речкам и пикник в селении Сарыбаш
На УАЗе с ветерком помчимся в горы через бурные речки. Посетим албанскую церковь 15 века и увидим крепость Сумуг гала — здесь снимали фильм «Не бойся, я с тобой». Полюбуемся водопадом Рам-Рама и заедем в селение Сарыбаш, где устроим пикник с видом на горные хребты.
Отъезд
Позавтракаем и поедем в Баку. Прибудем в аэропорт в 17:30. Если не получится приобрести рейс, подходящий под это время, за доплату (25$) организуем дополнительный трансфер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4* в Баку и Шеки с завтраками в формате «шведский стол»
- Завтраки, пикник в селе Сарыбаш и бутилированная вода
- Сопровождение гида и водителей
- Все входные билеты на объекты экскурсий
- Трансферы из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Все экскурсии по программе
- Фирменные подарки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Баку и обратно
- Обеды и ужины
- Страховка
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Я наконец-то отошла от этой поездки!
Честно говоря, вы уже и так видели все в моем инстаграмме, в каком восторге я от страны!
Обычно говорят, что ожидания и реальность не совпадает в контексте плохого. То в этом случае, реальность была настолько восхитительной, что я даже не смогла поверить, что в последний день мы едем в аэропорт. Я думала, что это сон и я проснусь и еще дней 5 проведу в Азербайджане!
Спасибо Вам за такую возможность подружиться с гостеприимным и солнечным Азербайджаном!